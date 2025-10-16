Spekulace končí. Šokující přesuny se v F1 nekonají, Mercedes dál sází na své duo

„Potvrzení naší jezdecké sestavy bylo vždy jen otázkou kdy, nikoliv jestli. Chtěli jsme si dát načas, správně vyjednávat a ujistit se, že jsou všechny strany spokojené. Jsem rád, že se nám to podařilo,“ řekl šéf týmu Toto Wolff.
Sedmadvacetiletý Brit Russell působí v Mercedesu od roku 2022. V týmu „stříbrných šípů“ získal zatím pět vítězství, naposledy triumfoval před dvěma týdny ve Velké ceně Singapuru. V průběžném pořadí šampionátu mu patří čtvrté místo, má 237 bodů.
O osm let mladší Ital Antonelli prožívá letos první sezonu v F1. Nejlépe dojel dosud třetí v Grand Prix Kanady, s 88 body je v pořadí jezdců sedmý. Mercedes si oba jezdce pojistil před sezonou, v níž dojde k velkým změnám v oblasti technických pravidel.
„George a Kimi ukázali, že jsou silnou dvojicí a jsme šťastní, že můžeme pokračovat v naší společné cestě. Nyní se soustředíme na posledních šest závodů sezony, kdy bojujeme o druhé místo v Poháru konstruktérů, a vyhlížíme rok 2026, který bude novou érou ve formuli 1,“ doplnil Wolff.
Podle zdrojů renomovaného portálu The Athletic ale Mercedes koukal už i dál, Russell měl podepsat víceletou smlouvu. V týmu jsou s jeho výkony totiž spokojení, dá se na něj spolehnout, chybuje jen zřídka a často maximalizuje potenciál vozu.
I tak se ale jednání o novém kontraktu poměrně dlouho táhla. Především kvůli nejasnosti ohledně dalších kroků čtyřnásobného šampiona Maxe Verstappena.
Ten sice měl platný úpis i na příští rok, v něm ale měl jakousi klauzuli pro možný předčasný odchod. Vyptával se i Mercedes, zcela logicky měl o nejlepšího pilota současnosti zájem.
Rozjel se kolotoč spekulací, vyjadřovali se mnohé známé osobnosti. Vše nakonec zarazil sám Verstappen, když na konci července prohlásil: „Zůstanu v Red Bullu.“
Také proto Wolff před srpnovou Velkou cenou Nizozemska naznačil, že oznámení o jezdeckém složení v Mercedesu pro příští ročník „nepřinese žádné velké novinky“, což se také ve středu potvrdilo.
Není to ale definitivní konec možných čachrů, za rok se o Verstappenově budoucnosti – pokud nepodepíše další úmluvu – zase rozjedou nekonečné diskuze.
Bude chtít bojovat o další titul. A pokud se Red Bullu nebude dařit a naopak Mercedes vychytá nová pravidla, což podle prvotních odhadů vypadá slibně, klidně může do německé stáje přejít.
Teď ale platí, že v barvách Mercedesu budou i v nadcházející sezoně kroužit Russell s Antonellim.