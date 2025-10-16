Spekulace končí. Šokující přesuny se v F1 nekonají, Mercedes dál sází na své duo

  12:22
Mercedes potvrdil jezdecké složení týmu pro sezonu 2026. Dál za něj budou ve formuli 1 jezdit George Russell a Andrea Kimi Antonelli, kteří se stájí podepsali prodloužení smlouvy, byť není jasné, na jak dlouho. Minimálně prozatím tak ale utnuli jakékoliv pikantní spekulace.
Nejdůležitější postavy Mercedesu. Uprostřed šéf stáje Toto Wolff, pod ním zleva...

Nejdůležitější postavy Mercedesu. Uprostřed šéf stáje Toto Wolff, pod ním zleva piloti Kimi Antonelli a George Russell. | foto: ČTK

Piloti Mercedesu ve formuli 1 George Russell (vlevo) a Kimi Antonelli kráčí...
George Russell slaví vítězství ve Velké ceně Singapuru.
George Russell slaví vítězství ve Velké ceně Singapuru.
Kimi Antonelli zdraví fanoušky v Monze.
„Potvrzení naší jezdecké sestavy bylo vždy jen otázkou kdy, nikoliv jestli. Chtěli jsme si dát načas, správně vyjednávat a ujistit se, že jsou všechny strany spokojené. Jsem rád, že se nám to podařilo,“ řekl šéf týmu Toto Wolff.

Sedmadvacetiletý Brit Russell působí v Mercedesu od roku 2022. V týmu „stříbrných šípů“ získal zatím pět vítězství, naposledy triumfoval před dvěma týdny ve Velké ceně Singapuru. V průběžném pořadí šampionátu mu patří čtvrté místo, má 237 bodů.

O osm let mladší Ital Antonelli prožívá letos první sezonu v F1. Nejlépe dojel dosud třetí v Grand Prix Kanady, s 88 body je v pořadí jezdců sedmý. Mercedes si oba jezdce pojistil před sezonou, v níž dojde k velkým změnám v oblasti technických pravidel.

Piloti Mercedesu ve formuli 1 George Russell (vlevo) a Kimi Antonelli kráčí padokem.

„George a Kimi ukázali, že jsou silnou dvojicí a jsme šťastní, že můžeme pokračovat v naší společné cestě. Nyní se soustředíme na posledních šest závodů sezony, kdy bojujeme o druhé místo v Poháru konstruktérů, a vyhlížíme rok 2026, který bude novou érou ve formuli 1,“ doplnil Wolff.

Podle zdrojů renomovaného portálu The Athletic ale Mercedes koukal už i dál, Russell měl podepsat víceletou smlouvu. V týmu jsou s jeho výkony totiž spokojení, dá se na něj spolehnout, chybuje jen zřídka a často maximalizuje potenciál vozu.

I tak se ale jednání o novém kontraktu poměrně dlouho táhla. Především kvůli nejasnosti ohledně dalších kroků čtyřnásobného šampiona Maxe Verstappena.

Blíží se přestupová bomba ve formuli 1? Verstappen je prý na cestě do Mercedesu

Ten sice měl platný úpis i na příští rok, v něm ale měl jakousi klauzuli pro možný předčasný odchod. Vyptával se i Mercedes, zcela logicky měl o nejlepšího pilota současnosti zájem.

Rozjel se kolotoč spekulací, vyjadřovali se mnohé známé osobnosti. Vše nakonec zarazil sám Verstappen, když na konci července prohlásil: „Zůstanu v Red Bullu.“

Také proto Wolff před srpnovou Velkou cenou Nizozemska naznačil, že oznámení o jezdeckém složení v Mercedesu pro příští ročník „nepřinese žádné velké novinky“, což se také ve středu potvrdilo.

Byly to hezké historky, smál se Verstappen a potvrdil, že bude dál jezdit za Red Bull

Není to ale definitivní konec možných čachrů, za rok se o Verstappenově budoucnosti – pokud nepodepíše další úmluvu – zase rozjedou nekonečné diskuze.

Bude chtít bojovat o další titul. A pokud se Red Bullu nebude dařit a naopak Mercedes vychytá nová pravidla, což podle prvotních odhadů vypadá slibně, klidně může do německé stáje přejít.

Teď ale platí, že v barvách Mercedesu budou i v nadcházející sezoně kroužit Russell s Antonellim.

Mercedes potvrdil jezdecké složení týmu pro sezonu 2026. Dál za něj budou ve formuli 1 jezdit George Russell a Andrea Kimi Antonelli, kteří se stájí podepsali prodloužení smlouvy, byť není jasné, na...

