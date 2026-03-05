Jen hledáte výmluvy! Boj v zákulisí F1, nové regule se změní. Zpomalí úpravy favorita?

  11:03
První velká rozepře už se stihla objevit i vyřešit. A to nová sezona ještě ani nezačala. Vzhledem k zavedení revolučních změn v regulích formule 1 ale není překvapivé, že se třecí plochy vytváří tak rychle. Mercedes, dle predikcí hlavní favorit na titul, od dalších týmů slyšel: Vaše pohonná jednotka není legální.
George Russell na předsezonních testech formule 1 v Bahrajnu.

George Russell na předsezonních testech formule 1 v Bahrajnu.

George Russell, vítěz kvalifikace na Velkou cenu Singapuru
Kimi Antonelli na okruhu v Melbourne před startem sezony.
George Russell z Mercedesu jede Velkou cenu Las Vegas.
George Russell slaví vítězství ve Velké ceně Singapuru.
Tota Wolffa to pořádně namíchlo, řeči o podvádění se šéfa britské stáje dotkly: „Vůbec nevím, odkud se berou. Nezlobte se na mě, ale je to směšné, absolutní kravina.“

Pro něj zákulisní hry a stížnosti značily jediné. Potvrzení, že má Mercedes před ostatními konkurenty náskok.

Nespokojené části paddoku vzkázal: „Co kdybyste se radši soustředili na sebe? Pořádání tajných schůzek, posílání tajných dopisů, neustála snaha vymýšlet způsoby testování, které neexistují... Něco neprobíhá podle vašich představ, proto jen hledáte výmluvy!“

Je tohle ještě formule 1? Změny prý ničí sport, Verstappen nadhodil konec kariéry

Nakonec musela zasáhnout FIA (Mezinárodní automobilová federace), která spíš vyhověla druhé straně. Na té se seskupilo spojenectví dalších výrobců pohonných jednotek (Audi, Ferrari, Honda).

O co přesně ve sporu šlo?

Debatovalo se o kompresním poměru spalovacích motorů, který udává vztah mezi objemem válce při nejnižší a nejvyšší poloze pístu. Zatímco v předchozích sezonách byl povolený poměr 18:1, teď se snížil na 16:1.

Mercedes a Red Bull ale zřejmě objevily v pravidlech mezírku, konkrétně využily toho, že se poměr měří v garáži za okolní teploty. Jejich motor tak za stálých podmínek splňuje stanovy, ale na trati jej dokážou navýšit až k hodnotám blížícím se 18:1.

Toto Wolff hovoří s novináři na předsezonních testech v Bahrajnu.

To může znamenat zásadní výhodu. Hned v Austrálii, kde se v neděli koná první Velká cena nové sezony, by mělo jít o tři desetiny sekundy na kolo. Tedy zhruba 17 sekund v celém závodě.

FIA dala všem jedenácti stájím možnost hlasování, v němž se rozhodlo o dalších změnách. Nedojde k nim hned, až od 1. června, kdy se kompresní poměr začne kontrolovat i při zahřátém motoru (při teplotě 130 °C).

„Pracovali jsme na tom, abychom našli kompromis,“ píše se v prohlášení.

Týmy tak alespoň mají čas na přípravu. Zásah do technických regulí ale může za rozběhnuté sezony výrazně promluvit do rozdělení sil na startovním roštu. I proto, že se nebude týkat jen Mercedesu.

OBRAZEM: Nové Ferrari, Red Bull i McLaren. Podívejte se na formule pro sezonu 2026

Jeho pohonnou jednotku používají také McLaren, Williams a Alpine. Motor Red Bullu zase využívá i sesterská stáj Racing Bulls.

Celá záležitost se řešila už od ledna. Panují i názory, že se až zbytečně nafoukla, že se nejednalo o tak zásadní problém.

„Věnovalo se tomu příliš mnoho pozornosti,“ snažil se mírnit emoce Nikolas Tombazis, ředitel pro monoposty FIA. „Nikdo nepodváděl, nikdo nikoho neobviňoval. Šlo jen o to najít správný balanc.“

Kritika směřovala především na Mercedes. Jako by se chvílemi zapomnělo, že v tom nebyl sám. Zřejmě i proto, že se Red Bull stáhl a veřejně nebyl tak aktivní.

Max Verstappen diskutuje na tiskové konferenci před startem nové sezony F1.

„Z toho, co jsem četl a slyšel, mi přišlo, že nevíte, kde přesně stojíme. Je to jednoduché, bylo nám úplně jedno, jestli se pravidla posunou doleva, nebo doprava,“ řekl novinářům šéf stáje Laurent Mekies.

Z Wolffových úst zpočátku padala varování, že případné úpravy mohou výkon monopostů výrazně ovlivnit. Také on ale postupem času od ostřejších vyjádření upustil.

„Chceme být spořádanými občany formule 1. Od začátku jsme dávali najevo, že jde jen o bouři ve sklenici vody.“

Na předsezonních testech zanechal Mercedes nejpozitivnější dojmy ze všech. Znovu, snad poprvé od titulové éry Lewise Hamiltona, je favoritem. Nikoliv až tím třetím, čtvrtým vzadu, který bude ty nejlepší pouze nahánět.

Formule 1 v roce 2026: program, výsledky, týmy a kde závody sledovat

Spokojený je i Wolff, ale očekávání logicky brzdí: „Je velkou úlevou, když zahájíte testy a vše vypadá solidně, což nám naznačují i stopky. A co je hlavní, oba jezdci si vůz pochvalují.“

George Russell loni triumfoval v Kanadě a v Singapuru, na pódium vystoupal devětkrát, v celkovém pořadí obsadil čtvrtou pozici. Teď má daleko vyšší cíle. A monopost, v němž by jich mohl dosáhnout.

„Vyspěl, nabral zkušenosti i sebevědomí, stal se tváří celé značky. Je připravený, má vše potřebné k tomu, aby se stal šampionem,“ predikoval Martin Brundle, bývalý pilot F1 a v současnosti expert Sky Sports.

Pilot Formule 1 Andrea Kimi Antonelli během předsezonních testů v Bahrajnu.

George Russell na okruhu v Melbourne před startem sezony.

Zlepšení se očekává také od devatenáctiletého Kimiho Antonelliho, jenž v minulé sezoně ukázal pár záblesků, ale během léta si prošel i složitým obdobím, kdy pravidelně dojížděl mimo bodované pozice.

Odhaduje se, že minimálně v úvodu sezony může Mercedes mít navrch. A co pak, až se pravidla upraví?

Celá stáj bude doufat, že se projeví Wolffova slova ze začátku února, kdy ještě FIA spor o kompresním poměru motorů teprve prošetřovala: „Ať se stane cokoliv, pro nás se nic nemění.“

