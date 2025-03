Staněk na úvod nové sezony F2 obsadil páté místo ve sprintu v Melbourne

Jednadvacetiletý Staněk, který vstoupil do třetí sezony v F2, získal při obhajobě loňského triumfu ze sprintu v Melbourne čtyři body. V páteční kvalifikaci skončil šestý a po penalizaci dvou soupeřů se posunul na čtvrté místo. Díky obrácenému startovního roštu zahájil sobotní sprint z páté příčky, na níž zkrácený závod také dokončil. Od čtvrtého Nizozemce Richarda Verschoora ho dělilo 568 tisícin sekundy.

„Dojel jsem na pátém místě a tam, kde jsem startoval. Myslím si, že je to dost dobrý start do sezony. Trošku mě štve, že můj týmový kolega dojel na pódiu, ale měl výhodu, že startoval z obráceného startovního roštu. Zítra má pršet, to je dobré. Na vodě jsem celkem dobrý. Uvidíme, jestli se vůbec pojede,“ uvedl Staněk na facebooku.

Dürksen uspěl díky povedenému startu, po němž se dostal před držitele pole position Fornaroliho. Vedení udržel až do cíle a vybojoval třetí triumf ve formuli 2. Vloni vyhrál sprint v Baku a hlavní závod v Abú Zabí.

Nedělní hlavní závod se pojede v Melbourne od 1:30 SEČ. Staněk do něj odstartuje ze čtvrté příčky.