McLaren cítí křivdu. Mercedes nám tají informace, takto formule 1 nefunguje, tvrdí

Autor:
  14:10
Deset bodů pro Landa Norrise, nula pro Oscara Piastriho. McLaren z Austrálie ani zdaleka nemohl odjíždět spokojený, ztratil status nejsilnějšího týmu na startovním roštu, na úplnou špičku nestačí. To prý také kvůli svému dodavateli motorů Mercedesu, jenž mu má zatajovat podstatné informace. „Takhle se ve formuli 1 nepracuje,“ zlobí se šéf stáje Andrea Stella.
Šéfové McLarenu zleva Zak Brown a Andrea Stella si povídají se šéfem Mercedesu...

Šéfové McLarenu zleva Zak Brown a Andrea Stella si povídají se šéfem Mercedesu Totem Wolffem. | foto: ČTK

Mechanici McLarenu sledují dění na trati.
Lando Norris mává fanouškům McLarenu v Austrálii, vedle něj sedí Oscar Piastri.
Oscar Piastri (vlevo) a Lando Norris mávají fanouškům v Austrálii.
Zak Brown, šéf McLarenu, pochoduje paddockem v Austrálii.
53 fotografií

McLaren si služby Mercedesu sám vybral. Nezvolil cestu jako například Red Bull, jenž ještě do loňské sezony spolupracoval s Hondou, ale od té letošní se rozhodl vyvíjet motory sám.

Nemusí tak spoléhat na externí firmu jako jiní. Například ty od Ferrari využívá dlouhé roky Haas, nově také Cadillac. Zato Audi, dříve Sauber, s novou érou spolupráci s italskou automobilkou utnulo.

Aston Martin třeba rovněž nebuduje vlastní motor, ale alespoň ho neodebírá od konstruktéra z F1, nýbrž od Hondy.

Do sezony F1 vstoupil nejlépe Mercedes, Ferrari po skvělém startu selhalo takticky

To Williams, Alpine a právě McLaren ano. Všichni mají pohonnou jednotku Mercedes. A ten chce, zcela logicky, před nimi mít výhodu.

„Diskuse s Mercedes Powertrains o získání více informací probíhá již několik týdnů,“ prohodil Stella v rozhovoru pro GPBlog.

Vadí mu, že na spoustu věcí musí přijít sami. Přitom Mercedes už je dávno ví. Působí to tak, že pohonnou jednotku vyvíjel, ale McLarenu ji předložil hotovou bez popsaných detailů, jak přesně funguje.

„Už během testování jsme vyslali auto na trať, koukali na data a říkali si: ‚Aha, dělá to tohle, musíme na to reagovat.‘ Ale takhle se ve formuli 1 nepracuje,“ vadí Stellovi.

Mechanici McLarenu sledují dění na trati.

„Dění na trati máte simulovat. Něco programujete, víte, jak se vůz bude chovat. Zkrátka promýšlíte, jak auto vylepšit. Jsme v nevýhodě. A je to poprvé od doby, co jsme zákaznický tým. Dokonce i pokud jde o naši schopnost předvídat, jak se auto bude na okruhu chovat,“ tvrdí.

McLaren spolupracuje s Mercedesem od roku 2021. Právě na konci předešlé éry se postupně vyprofiloval v nejsilnější tým ve formuli 1, monopost fungoval na jedničku, dvakrát vyhrál šampionát konstruktérů. Tehdy dodavatele motorů neměl důvod kdokoliv zpochybňovat.

Loni bojoval o titul, teď začal propadákem. Piastri rozmlátil auto už před startem

Jenže nová éra ukazuje, o jak klíčovou vlastnost může jít. Mercedes vyvíjel pohonnou jednotku současně s ostatními komponenty na nově fungujícím voze.

Mohl je ladit vedle sebe, vzájemně je přizpůsobovat. Kdežto McLaren pracoval na jiných součástkách samostatně, klidně se tak v takovém případě může stát, že něco s novým motorem nemusí štymovat.

A jak ukázal první závod sezony v Austrálii, skutečně McLaren nešlapal tak, jak si asi představoval. Ale všechno svádět na motor zase nejde.

Oscar Piastri (vlevo) a Lando Norris mávají fanouškům v Austrálii.

„Snažíme se za pochodu na všechno přijít a vytěžit z monopostu maximum, ale je to těžké. Musíme především lépe porozumět pohonnému ústrojí a být trochu konkurenceschopnější,“ říkal po závodě v Melbourne mistr světa Norris, jenž dojel pátý.

„Měl jsem potíže s mnoha věcmi. Ale upřímně bych řekl, že jde spíš o auto jako takové než jen čistě o motor. Ladění bohužel zabere čas, avšak uděláme, co bude v našich silách,“ uznal.

Získat více bodů se pokusí už příští víkend v Číně. Stejně jako jeho kolega Piastri, jenž boural ještě před samotným startem při cestě na rošt.

Vstoupit do diskuse
Témata: McLaren, Mercedes, Honda
Tipsport - partner programu
Třinec vs. OlomoucHokej - Předkolo - 10. 3. 2026:Třinec vs. Olomouc //www.idnes.cz/sport
10. 3. 17:00
  • 1.50
  • 4.73
  • 6.00
Kometa vs. Č. BudějoviceHokej - Předkolo - 10. 3. 2026:Kometa vs. Č. Budějovice //www.idnes.cz/sport
10. 3. 18:00
  • 1.88
  • 4.30
  • 3.57
K. Vary vs. VítkoviceHokej - Předkolo - 10. 3. 2026:K. Vary vs. Vítkovice //www.idnes.cz/sport
10. 3. 18:00
  • 1.95
  • 4.20
  • 3.41
Sparta vs. KladnoHokej - Předkolo - 10. 3. 2026:Sparta vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
10. 3. 18:45
  • 1.63
  • 4.49
  • 4.48
Galatasaray vs. LiverpoolFotbal - - 10. 3. 2026:Galatasaray vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
10. 3. 18:45
  • 4.45
  • 4.35
  • 1.74
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Slavia - Sparta 3:1, úprk za titulem, hosté vyhráli půli, pak propadli při standardkách

Tomáš Chorý oslavuje vyrovnávací gól na 1:1 v 57. minutě utkání proti Spartě.

Pokud nejpozději na konci května nebudete číst, že Slavia ve fotbalové lize obhájila titul, bude to obrovský šok. V neděli v 316. derby po obratu ve druhém poločase porazila Spartu 3:1 a deset zápasů...

Vonnová se po operacích vrátila domů. Čeká mě dlouhá a bolestivá cesta, vzkázala

Lindsey Vonnová prodělala po zranění na olympijských hrách pět operací. Doma jí...

Lindsey Vonnová je konečně doma z nemocnice. Hvězdná americká lyžařka se zotavuje ze zranění nohy, které utrpěla na olympijských hrách. Na sociálních sítích uvedla, že je šťastná, že se vrátila domů,...

Herci, ministři i hvězdy Survivoru. Jaké známé osobnosti přilákalo derby v Edenu?

Celebrity na derby Slavia - Sparta.

V neděli večer bylo v pražském Edenu pořádně živo. Na ligový šlágr mezi Slavií a Spartou dorazila i řada známých tváří z politiky, kultury i sportu. Ve VIP prostorách se vedle sebe objevili fotbaloví...

Opilý lyžař ve Špindlu srazil šestnáctiletou závodnici SP, utrpěla několik zlomenin

Malena Zamfirovová během Světového poháru v Polsku.

Obětí úterní kolize s lyžařem na sjezdovce ve Špindlerově Mlýně byla snowboardistka Malena Zamfirovová, která se zde připravovala na Světový pohár. Šestnáctiletá Bulharka utrpěla vážná zranění. Podle...

Vonnová pokračuje v rehabilitaci. Po zranění se opatrně postavila na obě nohy

Lyžařka Lindsey Vonnová ve videu ukázala, jak probíhá její rehabilitace.

Lyžařka Lindsey Vonnová se po vážném zranění na olympijských hrách naplno pustila do rehabilitace. Na instagramu sdílela video, na němž se dokonce velmi opatrně postavila na obě nohy.

McLaren cítí křivdu. Mercedes nám tají informace, takto formule 1 nefunguje, tvrdí

Šéfové McLarenu zleva Zak Brown a Andrea Stella si povídají se šéfem Mercedesu...

Deset bodů pro Landa Norrise, nula pro Oscara Piastriho. McLaren z Austrálie ani zdaleka nemohl odjíždět spokojený, ztratil status nejsilnějšího týmu na startovním roštu, na úplnou špičku nestačí. To...

10. března 2026  14:10

Baseballisté se loučili důstojnou porážkou s Japonskem. Satoriovi se tleskalo ve stoje

Čeští baseballisté po utkání s Japonskem.

Čeští baseballisté se rozloučili s World Baseball Classic porážkou s domácím Japonskem 0:9. S obhájci titulu a světovými jedničkami drželi svěřenci Pavla Chadima do osmé směny nerozhodný stav,...

10. března 2026  14:09

Nechtěl, aby se Messi vrátil! Xavi pálí do Laporty, co na to prezident Barcelony?

Útočník Interu Miami během zápasu s D.C. United.

Necelý týden před volbami prezidenta fotbalové Barcelony to může výrazně ovlivnit snahu Joana Laporty obhájit mandát. O víkendu ho totiž ostře kritizoval někdejší hráč a trenér Xavi Hernández. Mimo...

10. března 2026  13:35

Hokejoví Rysi doufají, že jejich historický úspěch ocení i fandové a zaplní halu

Hokejisté Frýdku-Místku (červenobílá) se po dvou prohrách v Jihlavě pokusí...

Historicky úspěch prožívají hokejisté Frýdku-Místku. Do play off šli z šestého místa, což je jejich nejlepší umístění za dosavadních jedenáct sezon v první lize. Nic na to nemění ani to, že úvodní...

10. března 2026  13:22

Návrat jako hrom. Kladno v play off ožilo a z klubu zní: Budeme ještě hladovější!

Kladenští hokejisté se radují z vyrovnávací trefy proti Spartě.

Dlouhých 13 let čekali. A návrat do play off si užili vítězný. Euforie kladenských hokejistů vyvrcholila triumfem (2:1P) v prvním zápase extraligového předkola na ledě rivala ze Sparty. „Musíme na...

10. března 2026  13:01

Sabalenková přerušila trénink Djokoviče. Z kurtu si udělala modelingové molo

Aryna Sabalenková na turnaji v Indian Wells.

Světová tenisová jednička Aryna Sabalenková narušila trénink Novaka Djokoviče na turnaji v Indian Wells. Místní kurt na chvíli proměnila v improvizované molo a svou „modelingovou“ chůzí podél sítě...

10. března 2026

Kladno odehraje druhý zápas na Spartě bez Marcela. Pyká za faul na Řepíka

Kladno, 6. 3. 2026. Rytíři Kladno - Verva Litvínov, 52. kolo hokejové...

Kladenský hokejista Marcel Marcel dostal trest na jeden zápas za faul na útočníka Michala Řepíka ze Sparty v úvodním utkání předkola play off. Disciplinární komise extraligy navíc udělila...

10. března 2026  12:53

Lyžaři v kadeřnictví, vlajky v oknech i nápis pro Češku. Městečko žije paralympiádou

Simona Bubeníčková a její trasér David Šrůtel slaví stříbro z paralympijských...

Od naší zpravodajky v Itálii Jedním ze středisek, kde se letos konají zimní paralympijské hry, je ikonické Val di Fiemme. Údolí v severní Itálii proslulé náročnými běžeckými tratěmi. Stříbro na nich v biatlonu vybojovala i...

10. března 2026  12:30

Plzeň zmodernizuje stadion ve Štruncových sadech podle požadavků UEFA

Investice do městského stadionu ve Štruncových sadech. Rozšíří se Brána borců.

Město Plzeň za 140 milionů korun zmodernizuje a rozšíří fotbalový stadion ve Štruncových sadech. Vznikne přístavba a nástavba objektu brány borců a zpevní se narušené podloží. Práce by mohly začít na...

10. března 2026  12:05

Bulimie, anorexie a přejídání i mezi bojovníky. Tvrďáci o tom mlčí, říká Bytyqi

Premium
Boxerka Fabiana Bytyqi.

Strč prst skrz krk. Pro někoho jazykolam, pro některé boxery a další bojovníky drsná realita. Česká legenda Fabiána Bytyqi, která v lednu dala sbohem báječné kariéře vyšperkované titulem mistra...

10. března 2026

SP v biatlonu v Otepää 2026: program, výsledky, český tým, kde sledovat

Michal Krčmář běží vytrvalostní závod v Kontiolahti.

Světový pohár v biatlonu má před sebou předposlední zastávku. V estonském Otepää bude na programu šest závodů. Jejich kompletní seznam, výsledky, českou nominaci i další informace najdete v našem...

10. března 2026  10:59

Rychlejší nějakou dobu nebudu. Vonnové pomáhají s pohybem nová kolečka

Video, kde Lindsey Vonnová jezdí po domě na elektrické tříkolce pobavilo...

Lindsey Vonnová pokračuje v rekonvalescenci po vážném zranění nohy. Přestože je léčba náročná, slavné lyžařce nechybí humor. Nyní fanouškům ukázala, jak se pohybuje po svém domě. Klasický invalidní...

10. března 2026  10:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.