McLaren si služby Mercedesu sám vybral. Nezvolil cestu jako například Red Bull, jenž ještě do loňské sezony spolupracoval s Hondou, ale od té letošní se rozhodl vyvíjet motory sám.
Nemusí tak spoléhat na externí firmu jako jiní. Například ty od Ferrari využívá dlouhé roky Haas, nově také Cadillac. Zato Audi, dříve Sauber, s novou érou spolupráci s italskou automobilkou utnulo.
Aston Martin třeba rovněž nebuduje vlastní motor, ale alespoň ho neodebírá od konstruktéra z F1, nýbrž od Hondy.
|
Do sezony F1 vstoupil nejlépe Mercedes, Ferrari po skvělém startu selhalo takticky
To Williams, Alpine a právě McLaren ano. Všichni mají pohonnou jednotku Mercedes. A ten chce, zcela logicky, před nimi mít výhodu.
„Diskuse s Mercedes Powertrains o získání více informací probíhá již několik týdnů,“ prohodil Stella v rozhovoru pro GPBlog.
Vadí mu, že na spoustu věcí musí přijít sami. Přitom Mercedes už je dávno ví. Působí to tak, že pohonnou jednotku vyvíjel, ale McLarenu ji předložil hotovou bez popsaných detailů, jak přesně funguje.
„Už během testování jsme vyslali auto na trať, koukali na data a říkali si: ‚Aha, dělá to tohle, musíme na to reagovat.‘ Ale takhle se ve formuli 1 nepracuje,“ vadí Stellovi.
„Dění na trati máte simulovat. Něco programujete, víte, jak se vůz bude chovat. Zkrátka promýšlíte, jak auto vylepšit. Jsme v nevýhodě. A je to poprvé od doby, co jsme zákaznický tým. Dokonce i pokud jde o naši schopnost předvídat, jak se auto bude na okruhu chovat,“ tvrdí.
McLaren spolupracuje s Mercedesem od roku 2021. Právě na konci předešlé éry se postupně vyprofiloval v nejsilnější tým ve formuli 1, monopost fungoval na jedničku, dvakrát vyhrál šampionát konstruktérů. Tehdy dodavatele motorů neměl důvod kdokoliv zpochybňovat.
|
Loni bojoval o titul, teď začal propadákem. Piastri rozmlátil auto už před startem
Jenže nová éra ukazuje, o jak klíčovou vlastnost může jít. Mercedes vyvíjel pohonnou jednotku současně s ostatními komponenty na nově fungujícím voze.
Mohl je ladit vedle sebe, vzájemně je přizpůsobovat. Kdežto McLaren pracoval na jiných součástkách samostatně, klidně se tak v takovém případě může stát, že něco s novým motorem nemusí štymovat.
A jak ukázal první závod sezony v Austrálii, skutečně McLaren nešlapal tak, jak si asi představoval. Ale všechno svádět na motor zase nejde.
„Snažíme se za pochodu na všechno přijít a vytěžit z monopostu maximum, ale je to těžké. Musíme především lépe porozumět pohonnému ústrojí a být trochu konkurenceschopnější,“ říkal po závodě v Melbourne mistr světa Norris, jenž dojel pátý.
„Měl jsem potíže s mnoha věcmi. Ale upřímně bych řekl, že jde spíš o auto jako takové než jen čistě o motor. Ladění bohužel zabere čas, avšak uděláme, co bude v našich silách,“ uznal.
Získat více bodů se pokusí už příští víkend v Číně. Stejně jako jeho kolega Piastri, jenž boural ještě před samotným startem při cestě na rošt.