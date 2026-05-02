McLaren v Miami vládl sprintu, Antonelli se propadl i kvůli penalizaci

Šestadvacetiletý Norris vyhrál stylem start-cíl. Udržel vedení po vítězství v páteční kvalifikaci a ve sprintu v Miami obhájil loňský triumf. V průběžném pořadí šampionátu mu patří dál páté místo. Od čtvrtého Lewise Hamiltona z Ferrari, který ve sprintu skončil sedmý, ho dělí deset bodů.
O rok mladší Piastri si oproti startu polepšil o jednu příčku. Před Leclercem dojel s náskokem necelých tří sekund.
Sprint naopak nevyšel lídrovi šampionátu Italovi Andreovi Kimimu Antonellimu, který skončil po startu z druhé příčky šestý. Ital sice projel cílem jako čtvrtý, kvůli opakovanému překročení traťových limitů ale dostal pětisekundovou penalizaci a propadl se. V pořadí MS vede o sedm bodů před ve sprintu čtvrtým týmovým kolegou Georgem Russellem.
Před startem sprintu drželi jezdci minutu ticha za bývalého jezdce Alexe Zanardiho, který zemřel ve věku 59 let. Zkrácený závod vynechali kvůli technickým potížím Nico Hülkenberg z Audi a Arvid Lindblad z Racing Bulls.
Velká cena Miami
závod mistrovství světa vozů formule 1
Sprint: 1. Norris (Brit./McLaren) 29:15,045, 2. Piastri (Austr./McLaren) -3,766, 3. Leclerc (Mon./Ferrari) -6,251, 4. Russell (Brit./Mercedes) -12,951, 5. Verstappen (Niz./Red Bull) -13,369, 6. Antonelli (It./Mercedes) -13,777
Průběžné pořadí MS: 1. Antonelli 75, 2. Russell 68, 3. Leclerc 55, 4. Hamilton (Brit./Ferrari) 43, 5. Norris 33, 6. Piastri 28
Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 143, 2. Ferrari 98, 3. McLaren 61, 4. Red Bull 20, 5. Haas 18, 6. Alpine 17
