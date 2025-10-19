McLareny opět v sobě. Šéfové se čílili, fanoušky mate interní postih pro Norrise

Autor:
  8:15
Zatímco monoposty na trati kroužily za safety carem, oni po svých mířili do garáže McLarenu. Nahněvaní, viditelně rozladění. Pro Oscara Piastriho i Landa Norrise skončil sprint Velké ceny USA hned v první zatáčce. Po vzájemné kolizi, která atmosféře v nejlepším týmu aktuální sezony formule 1 rozhodně nepřidá.
Kolize mezi monoposty McLarenu v první zatáčce sprintu v USA.

Kolize mezi monoposty McLarenu v první zatáčce sprintu v USA. | foto: Reuters

Poškozený monopost Landa Norrise po nehodě ve sprintu v USA.
Piloti formule 1 vyráží do sprintu v USA.
Pořadatelé odtahují monopost Landa Norrise po nehodě ve sprintu v USA.
Oscar Piastri se chystá na kvalifikaci sprintu Velké ceny USA.
96 fotografií

Těžko na některého z dvojice hlavních kandidátů na mistrovský titul házet vinu. O zaviněný střet se nejednalo, spíš o souhru okolností, do níž se přimotali i další piloti.

K čemu přesně došlo?

Norris zaspal na startu, ale i tak dorazil do první zatáčky okruhu v Austinu kousek před týmovým kolegou. Dostal se lehce mimo ideální stopu, proto se jej Piastri pokusil předjet vnitřkem.

Zleva ale schytal nečekanou ránu od Nica Hülkenberga, ztratil kontrolu nad řízením a nárazem roztočil monopost bezmocného Brita, z něhož odletěla levá zadní pneumatika.

Ani jeden z vozů McLarenu nemohl pokračovat. Pohroma byla na světě.

Na boxové zídce zavládla chmurná nálada, týmovým šéfům Zacku Brownovi a Andreovi Stellovi muselo proběhnout hlavou: Díky bohu, že se nám něco takového přihodilo ve sprintu, ne v hlavním závodě.

Sprint F1 v USA vyhrál Verstappen. Ani jeden McLaren po nehodě nedokončil

„Hrozný moment. Nemohli za to, nebyla to jejich chyba. To Nico najel do Oscara, počínal si jako amatér! Tam, kde byl, neměl co dělat,“ prskal naštvaný Brown.

„Překvapuje mě, že někteří zkušení jezdci dokážou být tak neopatrní. Jsme zklamaní, protože jsme nemohli závodit. Přišli jsme o body, které jsou pro nás nejdůležitější,“ přidal se Stella.

Traťoví komisaři se rozhodli incident dál nevyšetřovat, po nadějích na jakýkoliv bodový zisk měl v tu chvíli i Fernando Alonso, jenž se také střetl s Hülkenbergem.

Oscar Piastri míří do garáže McLarenu po nehodě ve sprintu v USA.
Lando Norris vystupuje z monopostu po nehodě ve sprintu v USA.

Pozornost ale směřovala především k dvojici z McLarenu.

Nebylo divu, že Norris dorazil mezi novináře rozladěný: „Neudělal jsem nic špatně, piloti za mnou se chtěli stát hrdiny hned v prvním kole. Prostě mě trefili, měl jsem smůlu.“

Jeho parťák posléze doplnil: „Škoda, start se mi povedl, pak jsem v zatáčce schytal ránu. Ještě se na celou situaci musím podívat, ale určitě to není nejlepší začátek dne.“

Abychom nezapomněli, po hrubě nezvládnutém manévru Lance Strolla, který v šestnáctém kole z devatenácti odnesl i Esteban Ocon, dorazila patnáctka jezdců do cíle za safety carem.

První Max Verstappen získal osm bodů, v pořadí šampionátu znovu umazal část náskoku zdánlivě nedostižného oranžového duo. Na vedoucího Australana ztrácí pětapadesát bodů, na druhého Brita třiatřicet.

V McLarenu dobře vědí, že boj o titul mají ve svých rukách. Čím víc se ale dramatický závěr sezony blíží, tím hmatatelnější nejistota se okolo dominantní stáje vytváří.

Jinak tomu není ani tento víkend, který vyvrcholí nedělní Velkou cenou, do níž Norris odstartuje z druhého a Piastri z šestého místa. Rozruch se ale povedlo vyvolat ještě předtím, než závodníci vůbec stihli vyrazit na trať.

Před necelými dvěma týdny došlo mezi oběma piloty k lehkému kontaktu hned v prvním kole Velké ceny Singapuru. Pětadvacetiletý Brit se v Austinu k celé situaci vrátil. A leckoho překvapil.

Není to fér! Nemá tu co dělat. Napětí mezi piloty McLarenu roste, ohrozí boj o titul?

„Šlo o drobný incident, kterému jsem se mohl vyhnout. S týmem jsme to analyzovali, přijal jsem za srážku odpovědnost. Pro mě to bude mít důsledky do konce sezony, což považuji za férové.“

O čem přesně mluvil? Můžeme se jen domnívat. McLaren se rozhodl interní rozhodnutí zahalit tajemstvím.

„Proč něco takového vůbec vypouští, když nechtějí poskytnout veřejnosti celý příběh? Abych řekl pravdu, jsem úplně zmatený. Ale nemyslím si, že by učinili sportovní opatření, která by snižovala Landovy šance na zisk bodů,“ poznamenal Karun Chandhok, expert ze Sky Sports.

„Když máte dvě týmové jedničky, jste předurčeni k tomu, že nastavený systém selže. Celé to působí neohrabaně, lidé nechápou, co se děje,“ řekl jeho kolega a bývalý britský pilot Martin Brundle.

Poškozený monopost Landa Norrise po nehodě ve sprintu v USA.

Fanoušci ihned začali spekulovat, zda jde o pokutu, případné nastavení strategie v Piastriho prospěch či něco jiného, na což Brown reagoval slovy: „Lando i Oscar to vědí, což je pro nás nejdůležitější. Jde o drobnost, které si ani nevšimnete.“

Brzký konec oranžových monopostů ve sprintu v USA už ale přehlédnout nešel. Taková patálie potkala McLaren po více než osmi letech, poprvé od Velké ceny Číny v dubnu 2017.

Celá stáj doufá, že hlavní závod v Austinu proběhne bez výraznějších komplikací. Neklid a nervozita ale zase mírně vzrostly.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Slavia B vs. KroměřížFotbal - 13. kolo - 19. 10. 2025:Slavia B vs. Kroměříž //www.idnes.cz/sport
19. 10. 10:15
  • 1.45
  • 4.39
  • 6.03
Žižkov vs. VlašimFotbal - 13. kolo - 19. 10. 2025:Žižkov vs. Vlašim //www.idnes.cz/sport
19. 10. 10:15
  • 1.87
  • 3.47
  • 3.83
Pardubice B vs. BenátkyFotbal - 11. kolo - 19. 10. 2025:Pardubice B vs. Benátky //www.idnes.cz/sport
19. 10. 10:15
  • 1.50
  • 3.78
  • 4.32
Hradec Králové B vs. KolínFotbal - 11. kolo - 19. 10. 2025:Hradec Králové B vs. Kolín //www.idnes.cz/sport
19. 10. 10:15
  • 1.66
  • 3.86
  • 3.30
Dukla B vs. Admira PrahaFotbal - 11. kolo - 19. 10. 2025:Dukla B vs. Admira Praha //www.idnes.cz/sport
19. 10. 10:15
  • 1.81
  • 3.84
  • 2.83
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Faerské ostrovy - Česko 2:1, trapas v kvalifikaci o MS, přežije ho trenér Hašek?

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech V samostatné historii toho český fotbal mnoho horšího nezažil. Porážka od titěrných Faerských ostrovů, které mají jen pětapadesát tisíc obyvatel? Ostuda s velkým O! Reprezentace padla v Tórshavnu...

Velkou pardubickou po třiceti letech vyhrál zahraniční kůň, irský Stumptown

Skvělé zrychlení v závěru rozhodlo o tom, že Velkou pardubickou po dlouhých třiceti letech ovládl zahraniční kůň. Ve 135. ročníku slavného dostihu triumfoval osmiletý irský hnědák Stumptown v sedle s...

Velká pardubická 2025: výsledky, startovní listina, historie

Velká pardubická se Slavia pojišťovnou je jednou z nejvýznamnějších sportovních a společenských událostí v Česku. Velký dostihový svátek se i v roce 2025 konal tradičně druhou říjnovou neděli (12....

Co se stalo Sexy Lordovi? Trenérka líčí: Láska ke koním zvítězila, Myška je hrdina

Na posledních stovkách metrů usiloval o obhajobu vítězství ve Velké pardubické. „Byly jsme v tu chvíli v euforii a na tribuně jsem říkala dceři: Teď už to vyhraje!“ vyprávěla 61letá Martina...

Už i basketbal v Ústí má moderátorku, míň vyzývavou. Jdeme s dobou, tvrdí šéf

Móda sportovních moderátorek se v Ústí nad Labem přelila z fotbalu už i do basketbalu. Ligová Sluneta se vydala podobnou cestou jako sousedé. Její šéf Tomáš Hrubý se dříve dam v oblečcích, které víc...

Nečas jistil výhru nad Bruins, Vladař hvězdou utkání. Hertl má 300. asistenci

V sobotním programu NHL ovládl utkání Colorada s Bostonem domácí tým Avalanche 4:1. Do prázdné branky pojistil výhru Martin Nečas. Daniel Vladař dovedl Philadelphii k vítězství nad Minnesotou 2:1 v...

18. října 2025  21:51,  aktualizováno  19.10 8:23

Valentová první titul nezískala. Ve finále se oklepala z kanára, ale třetí set jí utekl

Na premiérovou trofej z okruhu WTA si osmnáctiletá česká naděje Tereza Valentová musí ještě počkat. Talentovaná tenistka ve finále v Ósace podlehla kanadské favoritce Leylah Fernandezové 0:6, 7:5 a...

19. října 2025  8:17

McLareny opět v sobě. Šéfové se čílili, fanoušky mate interní postih pro Norrise

Zatímco monoposty na trati kroužily za safety carem, oni po svých mířili do garáže McLarenu. Nahněvaní, viditelně rozladění. Pro Oscara Piastriho i Landa Norrise skončil sprint Velké ceny USA hned v...

19. října 2025  8:15

Jsem frustrovaný. Góly bych klidně vyměnil za výhru, litoval Šulc po své show

Se třemi trefami už je nejlepším střelcem týmu. Dvakrát udeřil Pavel Šulc v sobotu proti Nice, jenže Lyon venkovní utkání nezvládl a padl 2:3. „Góly bych klidně vyměnil za to, abychom vyhráli,“ hlesl...

19. října 2025  7:45

Mizerný výkon, hodnotil Trpišovský. Repre? Neumím si to představit, prioritou je Slavia

Když v průběhu tiskové konference po překvapivé remíze se Zlínem (0:0) dostal otázku ohledně možnosti v blízké době trénovat národní tým, nejprve si v žertu ulevil: „Tohle je hodně těžký den, ale...

19. října 2025

Sprint F1 v USA vyhrál Verstappen. Ani jeden McLaren po nehodě nedokončil

Úřadující mistr světa Max Verstappen z Red Bullu ovládl sprint ve Velké ceně USA vozů formule 1. Nizozemský jezdec vyhrál zkrácený závod v texaském Austinu před Georgem Russellem z Mercedesu, třetí...

18. října 2025  21:11,  aktualizováno  19.10 6:46

Konečný? Konečně! Mistr po první trefě za Rytíře: Pomáhá Plekanec i mentální kouč

S gloriolou mistra posílil hokejista Jakub Konečný kladenské Rytíře, na první gól v novém dresu se však načekal do čtrnáctého zápasu. A v páteční bitvě s Vítkovicemi byl klíčový: v oslabení a...

19. října 2025  6:44

Jediná Češka v NBA. Tak trochu. Snažím se myslet pokrokově, líčí Boucková

Premium

Proráží cestu ženám v mužském sportu. A zatraceně úspěšně. Seznamte se, Jenny Boucek. Tedy... Boucková? Nebo snad Boučková? „My říkáme ‚bůsek’, ale vím, co vy s těmi příjmeními děláte,“ usmívá se...

19. října 2025

Velká cena USA formule 1 2025: program, výsledky, kde závod sledovat

Další zastávkou mistrovství světa formule 1 je americký Austin, dějiště Velké ceny USA. Závodní víkend na okruhu Circuit of the Americas se uskuteční od 17. do 19. října 2025. Piloti tu budou čelit...

18. října 2025  23:52

První půle bez zákroku? Říkal jsem si, co se to děje, smál se zlínský brankář Dostál

Zažil zápasy s nulou, kde měl i víc práce. Přesto ale tohle čisté konto určitě patří k těm nejcennějším v jeho fotbalové kariéře. Jednak ho Stanislav Dostál udržel na Slavii a jednak se mu to v lize...

18. října 2025  22:20

České florbalistky na výhru nenavázaly. V druhém duelu na EFT podlehly Švédkám

České florbalistky podlehly ve druhém utkání na Euro Floorball Tour ve švýcarském Churu Švédsku 2:3 a nenavázaly na úvodní páteční vítězství nad Finskem 7:2. Proti úřadujícím světovým šampionkám si...

18. října 2025  19:44,  aktualizováno  22:16

Rovanperä po druhé etapě jasně vede Středoevropskou rallye, Ogier havaroval

Fin Kalle Rovanperä kraluje Středoevropské rallye po druhé etapě a míří za vítězstvím ve dvanáctém dílu mistrovství světa. Lídr seriálu Sébastien Ogier z Francie v sobotu havaroval a zkomplikoval si...

18. října 2025  20:38,  aktualizováno  22:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.