Těžko na některého z dvojice hlavních kandidátů na mistrovský titul házet vinu. O zaviněný střet se nejednalo, spíš o souhru okolností, do níž se přimotali i další piloti.
K čemu přesně došlo?
Norris zaspal na startu, ale i tak dorazil do první zatáčky okruhu v Austinu kousek před týmovým kolegou. Dostal se lehce mimo ideální stopu, proto se jej Piastri pokusil předjet vnitřkem.
No-one expected this to happen! 😱💥#F1Sprint #USGP pic.twitter.com/dnZcyUfF2S— Formula 1 (@F1) October 18, 2025
Zleva ale schytal nečekanou ránu od Nica Hülkenberga, ztratil kontrolu nad řízením a nárazem roztočil monopost bezmocného Brita, z něhož odletěla levá zadní pneumatika.
Ani jeden z vozů McLarenu nemohl pokračovat. Pohroma byla na světě.
Na boxové zídce zavládla chmurná nálada, týmovým šéfům Zacku Brownovi a Andreovi Stellovi muselo proběhnout hlavou: Díky bohu, že se nám něco takového přihodilo ve sprintu, ne v hlavním závodě.
Sprint F1 v USA vyhrál Verstappen. Ani jeden McLaren po nehodě nedokončil
„Hrozný moment. Nemohli za to, nebyla to jejich chyba. To Nico najel do Oscara, počínal si jako amatér! Tam, kde byl, neměl co dělat,“ prskal naštvaný Brown.
„Překvapuje mě, že někteří zkušení jezdci dokážou být tak neopatrní. Jsme zklamaní, protože jsme nemohli závodit. Přišli jsme o body, které jsou pro nás nejdůležitější,“ přidal se Stella.
Traťoví komisaři se rozhodli incident dál nevyšetřovat, po nadějích na jakýkoliv bodový zisk měl v tu chvíli i Fernando Alonso, jenž se také střetl s Hülkenbergem.
Pozornost ale směřovala především k dvojici z McLarenu.
Nebylo divu, že Norris dorazil mezi novináře rozladěný: „Neudělal jsem nic špatně, piloti za mnou se chtěli stát hrdiny hned v prvním kole. Prostě mě trefili, měl jsem smůlu.“
Jeho parťák posléze doplnil: „Škoda, start se mi povedl, pak jsem v zatáčce schytal ránu. Ještě se na celou situaci musím podívat, ale určitě to není nejlepší začátek dne.“
Abychom nezapomněli, po hrubě nezvládnutém manévru Lance Strolla, který v šestnáctém kole z devatenácti odnesl i Esteban Ocon, dorazila patnáctka jezdců do cíle za safety carem.
Max Verstappen now has more sprint wins and poles than every other driver in F1 combined 🤯 pic.twitter.com/qjldD7G3zr— Autosport (@autosport) October 18, 2025
První Max Verstappen získal osm bodů, v pořadí šampionátu znovu umazal část náskoku zdánlivě nedostižného oranžového duo. Na vedoucího Australana ztrácí pětapadesát bodů, na druhého Brita třiatřicet.
V McLarenu dobře vědí, že boj o titul mají ve svých rukách. Čím víc se ale dramatický závěr sezony blíží, tím hmatatelnější nejistota se okolo dominantní stáje vytváří.
Jinak tomu není ani tento víkend, který vyvrcholí nedělní Velkou cenou, do níž Norris odstartuje z druhého a Piastri z šestého místa. Rozruch se ale povedlo vyvolat ještě předtím, než závodníci vůbec stihli vyrazit na trať.
Před necelými dvěma týdny došlo mezi oběma piloty k lehkému kontaktu hned v prvním kole Velké ceny Singapuru. Pětadvacetiletý Brit se v Austinu k celé situaci vrátil. A leckoho překvapil.
Není to fér! Nemá tu co dělat. Napětí mezi piloty McLarenu roste, ohrozí boj o titul?
„Šlo o drobný incident, kterému jsem se mohl vyhnout. S týmem jsme to analyzovali, přijal jsem za srážku odpovědnost. Pro mě to bude mít důsledky do konce sezony, což považuji za férové.“
O čem přesně mluvil? Můžeme se jen domnívat. McLaren se rozhodl interní rozhodnutí zahalit tajemstvím.
„Proč něco takového vůbec vypouští, když nechtějí poskytnout veřejnosti celý příběh? Abych řekl pravdu, jsem úplně zmatený. Ale nemyslím si, že by učinili sportovní opatření, která by snižovala Landovy šance na zisk bodů,“ poznamenal Karun Chandhok, expert ze Sky Sports.
„Když máte dvě týmové jedničky, jste předurčeni k tomu, že nastavený systém selže. Celé to působí neohrabaně, lidé nechápou, co se děje,“ řekl jeho kolega a bývalý britský pilot Martin Brundle.
Fanoušci ihned začali spekulovat, zda jde o pokutu, případné nastavení strategie v Piastriho prospěch či něco jiného, na což Brown reagoval slovy: „Lando i Oscar to vědí, což je pro nás nejdůležitější. Jde o drobnost, které si ani nevšimnete.“
Brzký konec oranžových monopostů ve sprintu v USA už ale přehlédnout nešel. Taková patálie potkala McLaren po více než osmi letech, poprvé od Velké ceny Číny v dubnu 2017.
Celá stáj doufá, že hlavní závod v Austinu proběhne bez výraznějších komplikací. Neklid a nervozita ale zase mírně vzrostly.