Není to fér! Nemá tu co dělat. Napětí mezi piloty McLarenu roste, ohrozí boj o titul?

I kdybyste se dívali velmi pozorně, nenajdete ho. Zatímco ostatní v oranžovém oslavovali na pódiu triumf v Poháru konstruktérů, Oscar Piastri už v mixzóně poskytoval rozhovory. Šlo o záměr? Projev frustrace z průběhu Velké ceny Singapuru? Prý ne, ale otázky to dle očekávání vyvolalo. Stále platí, že atmosféra v McLarenu má k ideálu daleko.
Napětí po závodě možná i částečně zastínilo mimořádný počin, který se nejsilnější stáji letošní sezony formule 1 podařil.

Úspěšná obhajoba z loňska, jubilejní desátý titul v pořadí týmů. Navíc uzmutý vskutku suverénním způsobem, zcela zasloužený vítěz dosud posbíral dvakrát více bodů (650) než druhý Mercedes.

Absolutní dominance. Ale přehnané juchání nečekejte, protože boj o celkové prvenství mezi jezdci pokračuje. A Oscar Piastri s Landem Norrisem ho na okruhu v Marina Bay zase zvládli přikořenit.

Oscar Piastri z McLarenu během tréninků v Ázerbájdžánu
Lando Norris z McLarenu během tréninků v Ázerbájdžánu

V úvodním kole, hned po startu, kdy Brit ve snaze vyhnout se Maxi Verstappenovi ťuknul do monopostu svého kolegy a odstrčil ho stranou.

„A s tímhle jsme jako v pohodě?“ prskal rozčílený lídr šampionátu Piastri do vysílačky.

Fanoušci u televizních obrazovek čekali, jaké rozhodnutí padne na boxové zídce McLarenu. Přijde snad další pokyn k výměně pozic na trati jako před měsícem v Monze?

Bude se situace mezi Norrisem a Piastrim v boji o titul nadále vyostřovat?

celkem hlasů: 82

Nakonec se tak nestalo. K nelibosti Piastriho, který si o týmový zásah přímo neřekl, ale zjevně doufal, že by k němu mohlo dojít. „Nezlobte se, ale tohle není fér,“ trval na svém.

Do cíle dorazil čtvrtý, Norris o místo před ním. A k drobné kolizi z prvního kola měli oba co říct i pár desítek minut po závodě.

„Jak jsem byl blízko Maxovi, trochu hůř jsem to odhadl. Ale tak to přece chodí! Neudělal jsem nic špatného. Poslední věc, co chci, je srazit se s týmovým kolegou,“ hlásil nakvašeně Norris.

Oscar Piastri z McLarenu během tréninku v Singapuru

A neváhal ani přitvrdit: „Tým s tím neměl problém, ředitelství závodu také ne. Kdokoliv na startovním roštu by se zachoval úplně stejně jako já. Pokud mi to někdo vyčítá, nemá ve formuli 1 co dělat.“

Naopak Piastri stihl před příchodem mezi novináře alespoň trochu vychladnout: „Nemyslím si, že šlo o úmysl, ale ke kontaktu zkrátka došlo. Ještě se na to musím podívat.“

Ke společným oslavám na stupních vítězů se nepřipojil vinou náhody. Organizátoři je přichystali neplánovaně, zbytek týmu se cestou z garáže s Australanem minul. Na rozdíl od Norrise, který na pódiu nechyběl.

Piastri málem srazil Norrise, boj o titul otestuje jejich vztah. Začne se přitvrzovat?

Fanoušci za nešťastnou shodou okolností hledali další ukázku dusné atmosféry, která se s blížícím se vyvrcholením zápolení o titul uvnitř stáje pořád zintenzivňuje.

Jde o hodně. A všichni to cítí.

„V McLarenu se tak moc snažili oběma zajistit rovné podmínky, až se jim to začíná vracet. I vzhledem k minulosti se nemůžete Oscarovi divit, že jim do vysílačky naznačuje, ať ho Lando pustí,“ připomněl Jamie Chadwick ze stanice Sky Sports týmové zásahy v Monze a loni v Maďarsku.

Rád by viděl, jak oranžová stáj v klíčové fázi sezony odloží pravidla stranou. Žádné okolní vlivy, jen čisté závodění. Ať si Norris a Piastri, které dělí jen dvaadvacet bodů, vše vybojují jen mezi sebou.

Radost stáje McLaren po celkovém triumfu v Poháru konstruktérů.

„McLaren se snaží být férový, vřelý, příjemný. Ale spíš dříve než později se ukáže, že si tím jen sám vytváří problémy,“ přidal se další z expertů Ted Kravitz.

Sílící pnutí pociťují i šéf stáje Andrea Stella a výkonný ředitel Zak Brown. S oběma jezdci se snaží co nejvíce komunikovat, už přiznali obavy z toho, aby se jim situace nevymkla z rukou.

„V sázce je hodně. Nejen body do šampionátu, ale také důvěra pilotů v to, jak všichni společně fungujeme. To je pro nás ještě důležitější,“ přiznal prvně jmenovaný.

Není to poprvé, co se oba parťáci v této sezoně srazili. Kolize v Kanadě šla na vrub Norrise, jenž se pokoušel o hodně riskantní a zbytečný předjížděcí manévr.

Málo místa? Nevadí, jedu tam! Jak splašený Norris zpackal útok na týmového kolegu

„Pak jsme si všechno analyzovali a dohromady to probrali. To samé uděláme i teď. A zase se vrátíme silnější a sjednocení,“ pronesl odhodlaně Stella.

Piastriho opakovaným stížnostem z monopostu nechtěl v Singapuru přikládat velkou váhu,

„Je to naprosto v pořádku, vyjádřil svůj názor, přesně to od nich čekáme a vyžadujeme. Také musíme vzít v potaz, že šlo o perspektivu jezdce, který sedí v emocích ve vozu formule 1.“

Nepřekvapí, pokud bude adrenalin dál stoupat. Zvlášť pokud se boj o titul i nadále ponese v tak vyrovnaném a dramatickém duchu.

