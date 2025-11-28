Boj o titul, McLaren to zkusil na Piastriho: Vzdáš se své šance a pomůžeš Landovi?

  13:58
Do konce sezony zbývají dva víkendy. O titul stále bojují tři jezdci, byť jeden z nich, Lando Norris, k němu má výrazně blíž. A možná i proto se v McLarenu před Velkou cenou Kataru zkusili zeptat Oscara Piastriho: „Čistě teoreticky, nebyl bys ochotný spíš pomoct Landovi?“
Oscar Piastri (vlevo) a Lando Norris slaví double McLarenu na Velké ceně...

Oscar Piastri (vlevo) a Lando Norris slaví double McLarenu na Velké ceně Maďarska. | foto: Reuters

Vítězství v Brazílii, Lando Norris jej slaví se svým týmem.
Lando Norris mává fanouškům po výhře v Brazílii.
Lando Norris projíždí cílem VC Brazílie.
Lando Norris slaví vítězství ve Velké ceně Brazílie.
Odpověď byla přesně taková, jakou byste asi čekali.

„Ne.“

Piastri stejně jako rival Max Verstappen z Red Bullu ztrácí na prvního Brita 24 bodů. Ve hře je pořád ještě 58 bodů, matematickou šanci na titul tak stále má.

V McLarenu během sezony neurčili hierarchii mezi jezdci, a když teď Piastrimu naznačili, jestli by se nechtěl obětovat a raději pomoct týmovému kolegovi se vypořádat s Verstappenem, se souhlasem snad ani nemohli počítat.

Jasně, Piastri se na tratích v posledních týdnech hodně trápí, na Norrise vydatně ztrácí. Ale že by se už teď dobrovolně vzdal možnosti vyhrát šampionát?

„Vedli jsme o tom velmi krátkou debatu a moje odpověď zní ne,“ řekl novinářům v Kataru před prvním tréninkem.

Oscar Piastri odstartuje do Velké ceny Nizozemska z prvního místa.

„Stále mám stejně bodů jako Max. Pokud se věci vyvinou v můj prospěch, mám stále slušnou šanci. Nicméně vím, že je to spíš nepravděpodobné, protože mi nemusí pomoct ani dva perfektní víkendy,“ hlásil Piastri.

Norrisovi stačí v Kataru posbírat o dva body víc, než získají nejbližší konkurenti, a bude mít titul v kapse. Případně ve dvou zbývajících hlavních závodech dojet třetí a v katarském sprintu klidně až čtvrtý a nebude muset brát ohledy na výsledky ostatních.

„Stále mám náskok, nic nepotřebuju měnit. I minulý týden jsme měli dobrou rychlost a nebýt problémů, byli bychom ještě lepší. Ale čekáme, že i Red Bull bude velmi kvalitní,“ tuší Norris.

Ach, ty milimetry! McLaren chybou ohrozil Norrise, boj o titul mění v nechtěné drama

Tvrdí, že oba naháněče vnímá stejně. Že mezi nimi nevidí kvalitativní rozdíl. Musí si dát pozor na oba.

„Každý z nás chce dokázat, že je ten nejlepší. Oba jsou hodně soutěživí, silní a mimořádní jezdci. Těším se, až si to na trati spolu rozdáme,“ vyhlíží britský jezdec souboje.

Asi ani on nemohl očekávat, že by Piastri poraženecky ustoupil a začal pracovat „pro něj“. Co kdyby teď Norrisovi pomohl, ale v Abú Zabí by jeho kolega propadl a nakonec titul slavil Verstappen?

Mohl jsem jet ještě rychleji, říká Verstappen. Náhle má na dráze převahu

Pak by si to jistě horlivě vyčítal.

„Stále šanci mám. A už se to i několikrát stalo, takže vím, že to není nemožné,“ připomněl Piastri.

Inspiraci může hledat třeba v roce 2010, kdy do poslední chvíle bojovali o titul hned čtyři jezdci. A nakonec se radoval Sebastian Vettel, jemuž patřila před poslední Velkou cenou ve Spojených arabských emirátech až třetí příčka a na prvního Fernanda Alonsa ztrácel 15 bodů.

Oscar Piastri krátce před startem Velké ceny Singapuru.

„Pro mě zkrátka platí, že musím mít co nejlepší víkendy a uvidím, jak dopadnou ostatní,“ pronesl Piastri.

A i Verstappenovi samozřejmě vyhovuje, že Australan nic nevzdává. Čím víc se budou oba jezdci McLarenu mezi sebou prát, tím větší je pravděpodobnost, že se oberou o body.

Velká cena Kataru formule 1 2025: program, výsledky, kde závod sledovat

„Není lepší řešení, než jim umožnit spolu bojovat. Proč by to najednou měli Oscarovi zakázat? To kdyby někdo řekl mně, ani bych pak nepřijel,“ zahlásil Verstappen.

„Pokud jste opravdový vítěz a závodník, jdete do toho zkrátka naplno. I když trochu ztrácíte. Jinak se klidně můžete považovat za týmovou dvojku, což podle mě Oscar nechce. Snad z toho uděláme napínavou bitvu až do konce,“ přidal.

title=Tipsport - partner programu
Erjavecová vs. SamsonTenis - - 28. 11. 2025:Erjavecová vs. Samson //www.idnes.cz/sport
28. 11. 16:30
  • 1.78
  • -
  • 2.03
Třinec vs. OlomoucHokej - 27. kolo - 28. 11. 2025:Třinec vs. Olomouc //www.idnes.cz/sport
28. 11. 17:00
  • 1.55
  • 4.79
  • 4.79
Plzeň vs. LiberecHokej - 27. kolo - 28. 11. 2025:Plzeň vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
28. 11. 17:30
  • 2.20
  • 4.15
  • 2.74
Č. Budějovice vs. SpartaHokej - 27. kolo - 28. 11. 2025:Č. Budějovice vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
28. 11. 17:30
  • 3.15
  • 4.50
  • 1.92
Zlín vs. SlaviaHokej - 27. kolo - 28. 11. 2025:Zlín vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
28. 11. 17:30
  • 2.72
  • 4.09
  • 2.15
Litvínov vs. KometaHokej - 27. kolo - 28. 11. 2025:Litvínov vs. Kometa //www.idnes.cz/sport
28. 11. 18:00
  • 3.35
  • 4.43
  • 1.86
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Hokejisté ukázali dresy na olympiádu. Mají státní znak, fanoušci si ale koupí jen bílé

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Čeští hokejisté i hokejistky už znají podobu dresů, ve kterých se představí na únorových olympijských hrách v Itálii. Červené i bílé variantě dominuje tradiční státní znak. „Věřím, že nám přinesou i...

Baráž odehrají fotbalisté doma. Nejdřív je čeká Irsko, ve finále Dánsko, či Makedonie

Gianni Infantino, prezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA, při losu...

V semifinále doma s Irskem, v případném finále opět v domácím prostředí proti Dánsku, nebo Severní Makedonii. Čeští fotbalisté znají cestu, kterou se v březnu mohou dostat na mistrovství světa 2026....

OBRAZEM: Modelky, sportovci, zpěváci. Jaké celebrity dorazily na formule ve Vegas

Lewis Hamilton (uprostřed) se fotí se známými osobnostmi ve Vegas. Zprava...

Velká cena formule 1 v Las Vegas už tradičně představovala obrovskou show, která přilákala i řadu celebrit. Přišli sportovci, ale také modelky, herci nebo další známé tváře. A mnoho z nich neuniklo...

Slavia - Bilbao 0:0, šance měli hlavně hosté, bod domácí vydřeli díky Staňkovi

Slávistický závar před bránou Bilbaa zůstal nevyužit.

Ne, zase to nevyšlo. Fotbalová Slavia v Edenu v éře trenéra Jindřicha Trpišovského dál čeká na vítězství v Lize mistrů. Nepovedlo se jí to ani v celkem jedenáctém utkání. I když bezbranková remíza...

OBRAZEM: Zlatíčka, tyrkysová nádhera, naducaný Patera aneb extraliga pro Gen Z

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga,...

Extraliga pro generaci Z a ještě menší děti. Hokejové Karlovy Vary se v úterý blýskly školním zápasem, který se proměnil v nevšední zážitek. Mattoni Arena byla plná, podruhé v sezoně po derby s...

Boj o titul, McLaren to zkusil na Piastriho: Vzdáš se své šance a pomůžeš Landovi?

Oscar Piastri (vlevo) a Lando Norris slaví double McLarenu na Velké ceně...

Do konce sezony zbývají dva víkendy. O titul stále bojují tři jezdci, byť jeden z nich, Lando Norris, k němu má výrazně blíž. A možná i proto se v McLarenu před Velkou cenou Kataru zkusili zeptat...

28. listopadu 2025  13:58

Ogier je blízko devátému titulu mistra světa, lídr šampionátu Evans měl defekt

Sébastien Ogier s navigátorem Vincentem Landaisem během Saúdské rallye.

Francouz Sébastien Ogier má blízko k devátému titulu mistra světa, jímž by vyrovnal rekord krajana Sébastiena Loeba. Nahrál mu defekt lídra seriálu Elfyna Evanse v druhé etapě Saúdské rallye, po němž...

28. listopadu 2025  13:38

Razie v Dynamu. Policie vyslýchala kvůli vízům pět fotbalistů, zjistila tři pochybení

Souboj v utkání třetího kola českého poháru mezi Českými Budějovicemi a Baníkem...

Fotbalové České Budějovice řeší potíže zahraničních hráčů. Hned pět jich ve čtvrtek vyslýchala cizinecká policie kvůli jejich dokumentům k pobytu v České republice, u tří zjistila pochybení. Klub se...

27. listopadu 2025  21:36,  aktualizováno  28. 11. 13:02

Zrušte baráž, už v této sezoně. APK dostala žádost od spolku a prvoligových klubů

STOP BARÁŽI! Transparent zlínských fanoušků před utkáním se Vsetínem.

Spolek za přímý postup do hokejové extraligy oficiálně vyzval Asociaci profesionálních klubů ledního hokeje (APK LH), aby upravila soutěžní pravidla a již v aktuální sezoně umožnila vítězi první ligy...

28. listopadu 2025  13:01

Kaderka chtěl promluvit, delegáti odmítli. Zbavili jsme se jeho stínu, říká Kotrba

Pankrácká věznice propustila z vazby prezidenta Českého tenisového svazu Iva...

Necelý rok a půl poté, co rezignoval na svou funkci, se bývalý prezident Českého tenisového svazu Ivo Kaderka znovu ozval. Chtěl vystoupit na páteční valné hromadě svazu a promluvit k tenisové...

28. listopadu 2025  12:40

Makala stejně jako ostatní, říká Dostál o Davidové. A co jeho nový trenérský parťák?

Trenér Lukáš Dostál s nezbytným trenérským dalekohledem na střelnici v...

Český biatlonový tým žen znovu vstupuje do sezony s novým trenérským vedením. Před třemi lety byl u výběru ještě Nor Egil Gjelland, minulý rok reprezentantky na závody chystal Ital Luca Bormolini a...

28. listopadu 2025  12:36

Basketbalistky KP Brno vyhrály v Sassari kontumačně, i když při přerušení ztrácely

Eliška Žílová z KP Brno střílí v zápase Eurocupu.

Basketbalistky KP Brno vyhrály přerušený zápas Eurocupu v italském Sassari kontumačně. Ve skupině H skončily svěřenkyně trenérky Marcely Krämer se čtyřmi vítězstvími z šesti utkání na druhém místě. V...

28. listopadu 2025  12:30

Dostal kelímkem, s krvavým šrámem pak Malen rozhodl. Fandy Bernu krotila policie

Donyell Malen s krvavým šrámem na hlavě.

Nizozemský útočník Donyell Malen byl hrdinou Aston Villy v dalším vítězném zápase v Evropské lize. Poté, co dal fotbalistům Young Boys Bern ve čtvrtek večer první gól, při oslavě u tribun jej zasáhl...

28. listopadu 2025  12:20

Sprinter Girmay se loučí s Intermarché, král bodovačky Tour by měl jezdit s Hirtem

JSEM OK. Biniam Girmay v sedmnácté etapě ukázal, že ho tvrdý pád o den později...

Elitní spurtér Biniam Girmay se dohodl na ukončení smlouvy ve stáji Intermarché-Wanty a mohl by zamířit do bývalého týmu Israel-Premier Tech, který nově nese název NSN Cycling. O odchodu...

28. listopadu 2025  12:12

Třetí titul pro Ledeckou, nebo Fuksova premiéra? Hledá se Sportovec roku 2025

KRÁLOVNA. Ester Ledecká při vyhlášení ankety Sportovec roku.

Čtyři bývalí vítězové, jimž dohromady patří sedm titulů, ale také čtyři úplní nováčci se sešli v nominaci deseti nejlepších českých sportovců končícího roku. Z čerstvě zveřejněné desítky budou...

28. listopadu 2025

Basketbalu propadl díky Dream Teamu, o repre Bartoň říká: Čekají nás složité roky

Premium
Kouč Luboš Bartoň na tréninku české reprezentace v Poděbradech.

Pořád si vybavuje, jak se coby dvanáctiletý klučina do basketbalu ponořil naplno. Olympijské hry v Barceloně v roce 1992 a americký Dream Team? Luboše Bartoně jejich kousky pohltily.

28. listopadu 2025

Van Persie nechal debutovat svého syna: Rozhodl jsem se jako trenér, ne otec

Robin van Persie, kouč fotbalistů Feyenoordu, po zápase objímá svého syna...

Byla to dojemná chvíle, kterou se snažil zakrýt vážným výrazem. „Ani jsem si ji nesnažil užít, jen jsem dělal svou práci,“ líčil pak Robin van Persie, bývalý fotbalista a nyní trenér Feyenoordu. Ale...

28. listopadu 2025  11:11

