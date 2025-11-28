Odpověď byla přesně taková, jakou byste asi čekali.
„Ne.“
Piastri stejně jako rival Max Verstappen z Red Bullu ztrácí na prvního Brita 24 bodů. Ve hře je pořád ještě 58 bodů, matematickou šanci na titul tak stále má.
V McLarenu během sezony neurčili hierarchii mezi jezdci, a když teď Piastrimu naznačili, jestli by se nechtěl obětovat a raději pomoct týmovému kolegovi se vypořádat s Verstappenem, se souhlasem snad ani nemohli počítat.
Jasně, Piastri se na tratích v posledních týdnech hodně trápí, na Norrise vydatně ztrácí. Ale že by se už teď dobrovolně vzdal možnosti vyhrát šampionát?
„Vedli jsme o tom velmi krátkou debatu a moje odpověď zní ne,“ řekl novinářům v Kataru před prvním tréninkem.
„Stále mám stejně bodů jako Max. Pokud se věci vyvinou v můj prospěch, mám stále slušnou šanci. Nicméně vím, že je to spíš nepravděpodobné, protože mi nemusí pomoct ani dva perfektní víkendy,“ hlásil Piastri.
Norrisovi stačí v Kataru posbírat o dva body víc, než získají nejbližší konkurenti, a bude mít titul v kapse. Případně ve dvou zbývajících hlavních závodech dojet třetí a v katarském sprintu klidně až čtvrtý a nebude muset brát ohledy na výsledky ostatních.
„Stále mám náskok, nic nepotřebuju měnit. I minulý týden jsme měli dobrou rychlost a nebýt problémů, byli bychom ještě lepší. Ale čekáme, že i Red Bull bude velmi kvalitní,“ tuší Norris.
Tvrdí, že oba naháněče vnímá stejně. Že mezi nimi nevidí kvalitativní rozdíl. Musí si dát pozor na oba.
„Každý z nás chce dokázat, že je ten nejlepší. Oba jsou hodně soutěživí, silní a mimořádní jezdci. Těším se, až si to na trati spolu rozdáme,“ vyhlíží britský jezdec souboje.
Asi ani on nemohl očekávat, že by Piastri poraženecky ustoupil a začal pracovat „pro něj“. Co kdyby teď Norrisovi pomohl, ale v Abú Zabí by jeho kolega propadl a nakonec titul slavil Verstappen?
Pak by si to jistě horlivě vyčítal.
„Stále šanci mám. A už se to i několikrát stalo, takže vím, že to není nemožné,“ připomněl Piastri.
Inspiraci může hledat třeba v roce 2010, kdy do poslední chvíle bojovali o titul hned čtyři jezdci. A nakonec se radoval Sebastian Vettel, jemuž patřila před poslední Velkou cenou ve Spojených arabských emirátech až třetí příčka a na prvního Fernanda Alonsa ztrácel 15 bodů.
„Pro mě zkrátka platí, že musím mít co nejlepší víkendy a uvidím, jak dopadnou ostatní,“ pronesl Piastri.
A i Verstappenovi samozřejmě vyhovuje, že Australan nic nevzdává. Čím víc se budou oba jezdci McLarenu mezi sebou prát, tím větší je pravděpodobnost, že se oberou o body.
„Není lepší řešení, než jim umožnit spolu bojovat. Proč by to najednou měli Oscarovi zakázat? To kdyby někdo řekl mně, ani bych pak nepřijel,“ zahlásil Verstappen.
„Pokud jste opravdový vítěz a závodník, jdete do toho zkrátka naplno. I když trochu ztrácíte. Jinak se klidně můžete považovat za týmovou dvojku, což podle mě Oscar nechce. Snad z toho uděláme napínavou bitvu až do konce,“ přidal.