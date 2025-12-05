V letošní sezoně výkonný ředitel Zak Brown několikrát zopakoval, že nikoho neprotežují. Ani Landa Norrise, ani Oscara Piastriho. Že kvůli tomu několikrát přišli o cenné body, protože nemohli rozdělit strategii? Že jim heslo „nejsvatější ze všech svatých“ často spíš ubližuje?
Nevadí, takzvané „papaya rules“ prostě porušovat nehodlají.
Prezident FIA prý považoval za směšné, aby se Hamilton nebo Alonso stali mistry světa poté, co jejich stáj dostala stomilionovou pokutu za držení technických informací jejich největšího soupeře. McLarenu bylo údajně řečeno, že pokud chce ve formuli 1 zůstat, musí zajistit, aby k té situaci nedošlo...