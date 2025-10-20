Jede McLaren z kopce? Piastri ujišťoval: Nebojím se, že bychom boj o titul nezvládli

Koncem srpna po Velké ceně Nizozemska nikdo nepochyboval, kam zamíří letošní mistrovský titul formule 1. Třetí Max Verstappen ztrácel na lídra šampionátu Oscara Piastriho přes sto bodů a 70 na druhého Landa Norrise. „Titul už neřešíme,“ přiznal tehdy domácí závodník. O necelé dva měsíce později jsou jeho naděje zpět. McLaren ztratil rychlost i víru ve vlastní schopnosti. „Bude to boj,“ ví Piastri.
Oscar Piastri z McLarenu zastavil v boxech během Velké ceny USA.

Oscar Piastri z McLarenu zastavil v boxech během Velké ceny USA.

Max Verstappen na pódiu slaví vítězství ve Velké ceně USA.
Pět závodů před koncem sezony je totiž situace zcela rozdílná: Verstappen ztrácí na Piastriho v čele 40 bodů a na druhého Norrise 26. Jednoduše se hlásí zpátky v boji o titul. A nejhorší pro McLaren je, že si to v týmu všichni uvědomují.

„Tento víkend jsme vymačkali z auta maximum,“ přiznával Norris, druhý v cíli Velké ceny USA.

Velkou cenu USA F1 ovládl Max Verstappen, McLaren v Austinu nestačil

Po startu ho předjel Charles Leclerc s vozem ferrari a Britovi trvalo přes dvacet kol, než se dokázal vrátit zpět. Verstappen s red bullem mezitím zmizel v dáli. „Přál jsem si předjet Charlese dřív a bojovat s Maxem. Ale i tak by bylo velmi těžké vyhrát. Nebyli jsme rychlejší. Musíme jít závod po závodě, přistupovat ke všemu postupně,“ prohlásil Norris.

Přijdou vám tohle jako slova někoho, kdo jezdí ve vítězném týmu? Kdo si je jistý sám sebou a svými výsledky?

Hlavní změnu oproti konci prázdnin představuje ztráta sebedůvěry britské stáje. McLaren tápe, což neplatí pouze pro jeho jezdce.

Ty tam jsou suverénní, v podstatě bezkonkurenční zastávky v boxech. I mechanici začali kupit chyby, i stratégové na boxové zídce občas nevědí, i inženýři často hledají nastavení. Zdánlivě se během pár týdnů stáji z Wokingu rozsypal celý koncept, který stavěla několik let.

Oscar Piastri krátce před startem Velké ceny Singapuru.
Oscar Piastri z McLarenu během tréninku v Singapuru

Více než tisíc zaměstnanců v továrně, přes 60 lidí při závodě přímo na okruhu. A u všech se zdá, že začínají tušit: O zisk letošního titulu mistra světa budeme muset ještě trochu zabojovat. Možná víc než trochu.

„Taková je zkrátka situace,“ přidal se Piastri v rozhovoru pro TV Nova. „Věděl jsem, že to nebude úžasný závod. Nikam jsme se nedokázali posouvat,“ konstatoval australský pilot, který po startu ze šesté příčky poskočil na pátou, ale poté nezvládl ani ohrozit jezdce Ferrari před sebou. Naopak byl spíš rád, že ubránil pozici před Georgem Russellem z Mercedesu.

I on působil odevzdaně. Jako by věděl, že jeho týmu začíná téct do kokpitu.

V Austinu všichni očekávali, že v rychlých a táhlých zatáčkách zafunguje aerodynamika McLarenu, tedy jeho hlavní triumf v posledních letech. Ale nestalo se. Ani při kvalifikačních jízdách na jedno kolo, ani v závodě, ani jednou McLaren nevypadal, že by mohl porazit Verstappena.

A víc se trápil právě Piastri, který nedokázal najít tempo.

Na jezdce se stupňuje tlak a Australan vypadal opravdu nejistě. Právě on, jehož téměř nikdy nic nerozhodí. Nakonec sice prohlásil, že v titul stále věří, ale moc přesvědčivě nezněl. „Bude to náročné, ale nemám obavy, že bychom nakonec boj o titul nezvládli,“ dodal.

Týmový kolega Norris se po prohrané Velké ceně tvářil nečekaně spokojeně, dokonce vesele. Snížení náskoku na týmového kolegu ho viditelně potěšilo. Možná si ale zcela neuvědomoval, že jeho hlavní soupeř není před ním, ale za ním.

„Výsledek není špatný, druhé místo musíme akceptovat. Jsem rád, že jsem předjel Charlese – zvolnil jsem, ochladly gumy a nakonec to vyšlo,“ pochvaloval si rodák z Bristolu, jak se protáhl před soupeře z Ferrari.

Neměli by ale on i celý McLaren být jinde? Druhé místo v konečném pořadí mistrovství světa by asi podobně vesele Norris neglosoval.

