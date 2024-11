Takhle jezdí šampión. Verstappen v Brazílii zářil, ostatní žasli: To umí jen on

„Byl to jeden z nejtěžších závodů, které jsem kdy absolvoval,“ hlásil Niko Hülkenberg, jenž po nehodě a následné diskvalifikaci jako jeden z pěti pilotů neprojel cílem.

„Bylo takřka nemožné neudělat ani jednu chybu. To dokáže jen Max Verstappen,“ prohodil.

K němu se přidali i další. Verstappen má nejasné podmínky zkrátka v lásce, už v minulosti ukázal, jak jistý si je v situacích, kdy jiní sotva drží auto na trati.

Max Verstappen zvedá nad hlavu trofej pro vítěze Velké ceny Brazílie.

„Překvapil jsem sám sebe. Měl jsem dobrý start, pak jsme se vyhýbali všem nástrahám. Členové týmu jsou úžasní, klidní, pomáhají mi dělat správná rozhodnutí. A v takovém závodě je to klíčové,“ děkoval Verstappen po závodě.

Kvůli nešťastné kvalifikaci a penalizaci za výměnu jednotky v motoru startoval až ze sedmnáctého místa, jako jediný ale předjížděl jednoho pilota za druhým, aniž by musel sázet na chyby ostatních.

Za jedenáct kol se vyšvihl na šestou příčku.

A ano, v klíčový moment měl obrovský kus štěstí. V momentě, kdy kvůli nepříznivému počasí vyjel na trať safety car, zůstal s Estebanem Oconem a Pierrem Gaslym na trati.

Zdálo se, že Red Bull situaci prokaučoval, mohl zase spadnout mimo bodovanou desítku, protože zatímco jiní už měli zastávku v boxech za sebou, Verstappen by na stejných pneumatikách celý závod nejspíše nezvládl a stavět by tedy musel později v závodě, čímž by se propadl hluboko dozadu.

Max Verstappen vyhrál od června první závod ve formuli 1.

Jenže Franco Colapinto boural a první trojice slavila. Červená vlajka a zastavení závodu jim daly možnost přezout gumy bez ztráty času.

„Zariskovali a vyšlo jim to. Tohle nebylo o talentu, ale o štěstí,“ prohodil bezmocně Lando Norris v cíli.

Měl pravdu, ale právě tyto okamžiky tvoří velké týmy. Red Bull se nebál vsadit všechno na jedno kartu, byť se mu to mohlo šeredně nevyplatit. A místo toho, aby Norris najel na Verstappena zase pár bodíků, nakonec mu Nizozemec odskočil v pořadí šampionátu o dalších osmnáct, oba závodníky dělí dvaašedesát bodů.

„Max byl pro mě vždycky legendou, byla to nejlepší Velká cena Brazílie v historii,“ chválil konkurenta Lewis Hamilton. Před třemi lety v Sao Paulu sám exceloval, z posledního místa vystoupal až k vítězství. Přesto na další dotaz opáčil: „Upřímně si myslím, že letošní závod byl mnohem lepší.“

Celý tým Red Bull slaví vítězství Maxe Verstappena ve Velké ceně Brazílie.

„Nikdy jsem si nemyslel, že vyhraju. Cítím se dobře, jako malý jsem s tátou a kamarády v mokru hodně trénoval, nacvičovali jsme pokaždé jiné scénáře závodu. Ale je to i o autě, a to mi dneska dodalo sebevědomí,“ vysvětloval, proč se mu v podobných podmínkách tak daří.

Verstappen se značně přiblížil čtvrtému titulu v řadě, jeho i dalších devatenáct pilotů čekají poslední tři závodní víkendy. V Las Vegas, Kataru a následně tradičně na závěr v Abú Zabí.

A ať už bude počasí jakékoliv, s Verstappenem zkrátka musí všichni počítat. On kromě tvrdé jízdy totiž umí i docela dobře závodit.