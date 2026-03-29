Mám tohle zapotřebí? Verstappen vážně řeší konec v F1: Můžu dělat i něco jiného

„Maxi, k čemu využijete nadcházející volno?“
„V příštích týdnech a měsících budu přemýšlet, co dál.“
„To nezní úplně dobře...“
„No, ale život jde dál. F1 přece není jedinou věcí na světě, můžu dělat i něco jiného.“
„Ano, ale my bychom vás tu rádi dál měli mezi námi.“
„Musí to pro mě ale zůstat zábava.“
Max Verstappen considering retiring from F1 at end of 2026 pic.twitter.com/c8JY0FbKol— ESPN F1 (@ESPNF1) March 29, 2026
Tak proběhla na okruhu v Suzuce část Verstappenova rozhovoru pro televizní stanici Viaplay.
Nizozemský novinář Erik van Haren z deníku De Telegraaf, jenž mívá z okolí jedničky Red Bullu spolehlivé informace, poté napsal, že čtyřnásobný mistr světa se možností odchodu z formule 1 po sezoně velmi vážně zabývá.
Nijak nezastírá, že si závodění aktuálně vůbec nevyužívá. Není ani zdaleka jediným, ale zato nejhlasitějším kritikem revolučních změn v technických regulích.
|
Na nové pořádky si stěžoval už před sezonou, pokračoval v Austrálii, v Číně i o víkendu v Japonsku, kde skončil v kvalifikaci až jedenáctý a ani v hlavním závodě se umístění na pódiu nepřiblížil.
„Dokážu se smířit s tím, kolikátý jsem. Nemůžete vyhrávat pořád. V tomto ohledu jsem realista, uvědomoval jsem si to vždycky,“ komentoval potíže Red Bullu, který zatím za špičkou zaostává. „Mnohem blíž máme k boji ve středu pole.“
V sobotu hovořil o tom, že už jej neuspokojivé výsledky ani neštvou. Tedy spíš se o to snažil, rozladění na něm bylo patrné: „Posunul jsem se dál, ale musím vyřešit i jiné osobní věci. Jaké? No, třeba život tady v padoku.“
Po Velké ceně na okruhu v Suzuce své myšlenkové pochody rozvinul.
„Pokud něčemu věnujete takové úsilí, musí to být něco, co skutečně milujete. To vám poví každý úspěšný sportovec. Chci se bavit, chci si formuli 1 užívat. Ale teď to prostě nedokážu,“ řekl Verstappen pro BBC.
Trvá na tom, že se snaží přizpůsobit. Že dál pracuje na sto procent a s týmem, který označuje za svou druhou rodinu, hledají všemožné způsoby, jak být na trati konkurenceschopní.
|
V Japonsku strávil velkou část závodu zaseknutý za Pierrem Gaslym ze stáje Alpine. Když jej francouzský pilot v jednu chvíli předjížděl, Verstappen mu zpoza volantu ironicky mával.
Při otázce na nezvyklé gesto vůči Francouzi se před televizními kamerami jen usmíval: „Bylo mi jasné, že se za chvíli zase uvidíme. Někoho předjedete, vybije se vám baterie, pak to zkusíte znovu.“
Radost a rozptýlení se snaží hledat jinde. Minulý víkend si vyzkoušel čtyřiadvacetihodinový závod GT3 na legendárním Nürburgringu.
Úspěchů už nastřádal nespočetně, finančně se zaopatřil do konce života. „O peníze mi nikdy nešlo. Formule 1 je moje vášeň, na našem sportu mi záleží. Ale nelíbí se mi, jakým směrem se ubírá,“ poznamenal.
V květnu se poprvé stal otcem, s partnerkou Kelly Piquetovou přivítali na svět dcerku Lily. I proto se teď sám sebe ptá: „Opravdu chci být tak často pryč z domova? Stojí mi tohle všechno za to?“
Reálné otázky, na něž Verstappen hledá odpovědi. A zároveň mezi řádky vysílá vzkaz vedení FIA (Mezinárodní automobilová federace), která o jednu z nejvýraznějších postav padoku nechce za žádných okolností přijít.
Až do takové míry, že by kvůli ní zvažovala další změnu v pravidlech?