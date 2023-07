Červená karta od Verstappena, drahá sranda Norrise. O trofeji z Maďarska

Na už dvanáctou výhru v řadě o víkendu v Maďarsku dosáhl nedostižný Red Bull.

Sedmkrát už nepoznal porážku Max Verstappen

Historický počin, jistě. O něco víc se ale možná přece jen mluvilo o něčem jiném. O rozbité trofeji šampiona, která nepřežila tradiční oslavu Landa Norrise.

Britský pilot to vlastně dělá odjakživa. Kdykoliv se objeví na pódiu a je po ruce šampaňské, vezme ho do ruky a otevře tak, že s ním bouchne o nejvyšší stupínek vítězů.

Udělal to i tentokrát na Hungaroringu, jenže kromě pódia trefil i něco jiného.

Zmiňovanou Verstappenovu trofej.

Ta okamžitě spadla z pódia na zem a rozbila se na několik kousků.

Norris nejprve překvapeně otevřel pusu, pak se několikrát nervózně za trofejí ohlédl během toho, co láhví šampaňského sprchoval vedle stojící Verstappena se Sergiem Pérezem, nebo pod nimi stojící mechaniky.

Ale smích neudržel.

„Je nám to tak moc líto!“ přispěchal s omluvou i samotný McLaren, který video sdílel na sociálních sítích.

„Vás taky někam vzít… Budeme potřebovat lepidlo,“ odpověděl dobře naladěný Red Bull.

Když se pak Norrise na oslavný incident novináři ptali, v dobrém rozmaru určil za viníka Verstappena.

„Položil trofej moc blízko ke kraji, to není moje chyba, ale jeho,“ smál se.

Jeho slova se rychle dostala k uším dvojnásobného mistra světa, který jen kroutil hlavou.

„Lando řekl, že to byla moje chyba? V tom případě mu dávám červenou kartu,“ povídal veselý Verstappen v rozhovoru během speciálního dětského vysílání Sky Sports F1. „Půjdu za Zakem (Brownem, šéfem McLarenu), má určitě nějaké volné peníze pro personál týmu, tak je může utratit za tuhle trofej.“

George Russell z Mercedesu zase žertoval, že si jeho krajan za své počínání zaslouží 10sekundovou penalizaci.

Tak či tak, Verstappen si neporušenou keramickou trofej užil sotva pár vteřin.

Po oslavách už si ji z pódia pro tři nejlepší odnášel rozbitou na několik kousků, ale ani on se smát nepřestal. Jak by ne, vždyť vyhrál už sedmý závod za sebou. Před startem Velké ceny Maďarska se přitom mluvilo o jeho souboji s Lewisem Hamiltonem, který ho porazil v kvalifikaci.

Závodní rychlost obou ale pak byla neporovnatelná, nizozemský pilot nakonec vyhrál bez jakýchkoliv problémů o víc než půl minuty před Norrisem.

„Auto dneska bylo fakt skvělé na jakýchkoliv gumách. Dokázali jsme jet naplno a ani se nemuseli moc starat o opotřebení pneumatik. To nám dalo výhodu před konkurencí,“ uvedl Verstappen. „Dvanáct výher týmu v řadě je neuvěřitelných. Snad tuhle dynamiku udržíme co nejdéle to půjde.“

A jak to bude s jeho rozbitou trofejí?

Ikonické keramické dílo vyrábí ručně společnost Herendi Porcelanmanufaktura Zrt.

A jde o tuze zdlouhavý proces. Zhotovit jedinou trofej trvá až šest měsíců a cena se pohybuje kolem 45 tisíc dolarů, tedy téměř milionu korun. Nic levného, i tak už ale společnost uvedla, že na jejich výrobky existuje doživotní záruka, proto pohár dvojnásobnému mistrovi světa vyrobí znovu.

„Týmy a piloti se možná dohadují, čí je to vina, ale my na sebe vezmeme to radostné a těžké břemeno a vyrobíme ji úplně novou,“ řekl maďarským médiím Attila Simon, generální ředitel společnosti Herendi.

Výrobu by tentokrát měli zkrátit na několik týdnů.