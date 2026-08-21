Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Pozadí Verstappenovy smlouvy: rodina, slib a miliardy navíc. Přestup nebyl ve hře

Autor:
  14:05
Max Verstappen na tiskové konferenci před domácí Velkou cenou Nizozemska.

Max Verstappen na tiskové konferenci před domácí Velkou cenou Nizozemska. | foto: Patrick PostAP

Max Verstappen na tiskové konferenci před domácí Velkou cenou Nizozemska.
Max Verstappen odpovídá novinářům na tiskové konferenci před domácí Velkou...
Max Verstappen na tiskové konferenci před domácí Velkou cenou Nizozemska.
Max Verstappen odchází z tiskové konference před domácí Velkou cenou Nizozemska.
178 fotografií
Na začátku sezony se do detailnějších debat o budoucnosti pouštět nechtěl. Když za ním na výzvědy chodíval šéf stáje Laurent Mekies, jen pokrčil rameny: „Neptej se mě, co dál. Ani já to nevím.“ Nakonec se Max Verstappen rozhodl setrvat. Nejen ve formuli 1, ale i v Red Bullu.

„Měl jsem blíž ke konci kariéry než ke změně týmu,“ pousmál se čtyřnásobný světový šampion na čtvrteční tiskové konferenci na domácím okruhu v Zandvoortu.

Nepřekvapivě vzbudil velký zájem. Novináři pokládali jednu otázku za druhou, na některé ani nezbyly židle. Jedna z hlavních dějových linek současného paddocku konečně našla rozuzlení.

Přestup se nekoná. Verstappen zůstává v Red Bullu, týmu se upsal do roku 2030

Verstappenova spolupráce s Red Bullem se prodlouží až do roku 2030. Stane se nejdelší v historii F1, překoná i dvanáctileté partnerství Lewise Hamiltona a Mercedesu.

„Jak dlouho to bude u mě?“ ptal se dobře naladěný Nizozemec. „Patnáct let? No vida, trénuji na manželství! Jen zkouším, jak moc to v závodění můžu natáhnout, se ženou to pak mám v plánu minimálně ztrojnásobit.“

Muselo se mu alespoň částečně ulevit. A Mekiesovi a celému Red Bullu tuplem. Zbavili se okolního humbuku, dotěrných otázek i nepříjemné nejistoty.

Ač předchozí Verstappenův kontrakt platil ještě na tuto a příští dvě sezony, spekulace ohledně přesunu na novou adresu kolem něj kroužily neustále.

Vyptávat se v minulosti měl Mercedes, lehké oťukávání proběhlo také s McLarenem, ale podle informací webu The Athletic se jednání nikdy naplno nerozjela.

Teď se záležitost uzavřela. Nezaujatí fanoušci možná zapláčou, jeden z nejlepších pilotů současnosti mohl na přestupovém trhu odšpuntovat zajímavá škatulata. Takhle zůstane takřka vše při starém.

F1 chce více diváků i peněz. Neblázněme, varuje ale Verstappen před novinkou

„Nikdy jsem neměl potřebu odejít. Nejsem typ člověka, co dělá změnu jen proto, aby dělal změnu. Vím, že tady pro mě všichni dělají maximum a já pro ně také,“ poznamenal Verstappen.

V poslední době ale vnímá, jak se Red Bull mění.

Jak se mezi aspiranty na prvenství neřadí každý závod, spíš jen výjimečně.

Jak mají ostatní velké týmy navrch a boj o pátý titul světového šampiona zůstává alespoň prozatím v nedohlednu.

Jak se postupně loučí známé tváře, které formovaly jeho cestu na vrchol. Šéf Christian Horner, konstruktér Adrian Newey, poradce Helmut Marko a zanedlouho i závodní inženýr GianPiero Lambiase.

Max Verstappen na tiskové konferenci před domácí Velkou cenou Nizozemska.

I tak Verstappen nastolené cestě věří. „Hledáme nové talenty, přivádíme nové lidi,“ vysvětloval. „Pro mě je nejdůležitější, že se i nadále cítím jako součást rodiny.“

To slovo při setkání s médii několikrát zopakoval. Vzpomněl také známý slib Dieteru Mateschitzovi, zakladateli Red Bullu, jenž v roce 2022 zemřel: „Řekl jsem mu, že tu zůstanu celou kariéru. Myslím si, že jsme na dobré cestě.“

„Max v nás vložil obrovskou důvěru,“ uvědomoval si sílu závazku Mekies. „Když máte k dispozici nejrychlejšího jezdce na světě, pro celý tým je to nejen klíčový prvek stability, ale také ambicí.“

Max Verstappen ve Velké ceně Belgie formule 1.

Max Verstappen na trati Velké ceny Barcelony-Katalánska.

Velké cíle zůstávají. A vzhledem k Nizozemcově setrvání mohou v budoucnu nabírat reálnějších kontur. V opačném případě by plány na návrat mezi nejužší špičku utržily tvrdé K.O.

Verstappen si oproti předchozí smlouvě, kterou podepsal v roce 2022, krátce po prvním titulu, a která mu měla zajistit 50 milionů eur ročně (1,2 miliardy korun), finančně výrazně polepší.

Údajná částka 92 milionů eur ročně (2,2 miliardy korun) by z něj učinila suverénně nejlépe placeného pilota F1, s bonusy se pak může za sezonu vyšplhat až na 115 milionů (2,8 miliardy korun).

Německý deník Bild zároveň doplnil, že součástí dohody by opět měly být na poměry formule 1 zcela běžné výkonnostní klauzule i dodatek, který osmadvacetiletému jezdci umožňuje odejít před vypršením kontraktu.

„Základ znáte, zbytek je naše věc,“ usmál se na novináře Mekies. Vedle něj sedící týmová jednička doplnila: „Ani já se k tomu nebudu vyjadřovat.“

O víkendu se představí před domácím publikem. Na trati, kde se třikrát radoval z vítězství. Tribuny na okruhu v Zandvoortu se znovu zbarví do oranžova, podpora se požene výhradně k domácímu hrdinovi.

Poté Velká cena Nizozemska z kalendáře F1 minimálně na dohlednou dobu zmizí.

Pocta Nizozemsku. Verstappen ukázal helmu pro poslední domácí závod

I proto si ji chce Verstappen maximálně užít. A ideálně zajet co nejlepší výsledek. Třeba navázat na závody v Belgii i Maďarsku a potřetí v řadě vystoupat na pódium?

Na startu sezony býval často podrážděný, patřil k nejhlasitějším kritikům nových regulí. Postupně ale došel k závěru, že mu nezbývá nic jiného, než se přizpůsobit.

„Snažím se o to, aktuální nastavení pravidel akceptuji,“ popisoval šestý muž průběžného pořadí šampionátu. „Pořád se bavíme o formuli 1, vrcholu motorsportu. Dál chci být její součástí.“

Bude. Stejně jako součástí Red Bullu.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Kumstát vs. JianuTenis - Semifinále - 21. 8. 2026:Kumstát vs. Jianu //www.idnes.cz/sport
Živě6:1, 4:3
  • 1.01
  • -
  • 20.00
Stavanger vs. Frýdek-M.Hokej - - 21. 8. 2026:Stavanger vs. Frýdek-M. //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.80
  • 3.90
  • 3.80
Biel vs. PardubiceHokej - - 21. 8. 2026:Biel vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
21. 8. 16:00
  • 3.50
  • 4.13
  • 1.76
Mountfield HK vs. Moser Medical Graz 99ersHokej - - 21. 8. 2026:Mountfield HK vs. Moser Medical Graz 99ers //www.idnes.cz/sport
21. 8. 17:00
  • 1.40
  • 5.19
  • 5.82
Spišská N. Ves vs. TychyHokej - - 21. 8. 2026:Spišská N. Ves vs. Tychy //www.idnes.cz/sport
21. 8. 17:30
  • 1.42
  • 5.47
  • 5.25
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Legendy ze střídačky. Poznáte hokejové trenéry podle fotky?

Trenér národního týmu Radim Rulík.

Na ledě je nespatříte, ale pro výsledky jsou rovněž důležití. Hráče cepují ze střídačky, udělují taktické pokyny, studují soupeře, reagují na vývoj zápasů. Jak dobře znáte hokejové trenéry? A poznáte...

Ledecká si na dovolené hrála na mořskou pannu. Nádherná! žasnou fanoušci

Ester Ledecká

Ester Ledecká si před návratem do plného tréninkového nasazení dál užívá léto u moře. S fanoušky na sociálních sítích se nyní podělila o záběry z potápění a s nadsázkou naznačila, že si pod vodou...

OBRAZEM: Jurásek jako další z mnoha. Kteří hráči oblékli dres Sparty i Slavie?

Matěj Jurásek slaví gól do sítě Ludogorce, kterým poslal Slavii do vedení.

První zápas ukázal, že to jednoduché mít nebude. Ale není ani zdaleka první. Matěj Jurásek, jenž v minulosti oblékal slávistický dres, se stal novou posilou fotbalové Sparty, kam zamířil na...

OBRAZEM: Móda od Armaniho i odvážné varianty. Jaké dresy mají kluby v zahraničí?

Dresy

Někteří sází na osvědčenou klasiku, jiní se i do domácích dresů snaží vdechnout krapet inovace. Zato s alternativními sadami se experimentuje skoro pokaždé. Podívejte se na výběr dresů největších...

Formanová kritizuje atlety: Mě nezajímaly nehty a make-up, ale úspěch. Chybí pokora

Ester Bendová po vypadnutí v rozběhu závodu na 100 metrů překážek na...

Neúspěšný evropský šampionát v Birminghamu zklamal i Ludmilu Formanovou, někdejší mistryni světa v běhu na 800 metrů. „Za mé éry nebylo cílem se někam dostat, ale něco tam předvést,“ kritizuje české...

Špatné výsledky, herní projev i směřování týmu. Hyský v Plzni skončil

Aktualizujeme
Plzeňský trenér Martin Hyský během utkání v Teplicích

Fotbalová Plzeň po čtvrtečním debaklu v předkole Evropské ligy v Bělehradě s Crvenou zvezdou (0:3) odvolala trenéra Martina Hyského. „Vstup do sezony se nám nepovedl, to nebudeme zastírat....

21. srpna 2026  14:38

Brentford - Tottenham v TV: Kde sledovat Premier League, novinky, sázkové kurzy

Antonín Kinský v brance Tottenhamu při utkání na hřišti Chelsea.

Fotbalová Premier League zahajuje nový ročník a hned v 1. kole nabídne zajímavý duel z českého pohledu. Brentford hostí Tottenham, v jehož brance by měl nastoupit Antonín Kinský. Kde zápas sledovat,...

21. srpna 2026  14:36

Před 10 lety tu vítězil, teď chtěl dát Vueltě sbohem. Quintanu ale nechal tým doma

TRIO NEJLEPŠÍCH. Vítězem jednasedmdesátého ročníku španělské Vuelty se stal...

Ve startovním poli letošní Vuelty najdete mezi 184 cyklisty devět mistrů své země, 61 debutantů na španělské Grand Tour, 23 majitelů etapového triumfu a také dva předešlé celkové vítěze. Mohli být...

21. srpna 2026  14:35

Legendární Čech trénoval s hokejovou Spartou. Co je podle něj národní sport?

Legendární Petr Čech si v úterý zatrénoval s hokejovou Spartou, zapojil se do...

Bývalý fotbalový brankář Petr Čech si zpestřil léto. V úterý se zapojil do plnohodnotného tréninku extraligové Sparty. Nevšední zážitek domluvil brankář pražského klubu Jakub Kovář. „Užil jsem si to,...

21. srpna 2026  14:10

Jediný trénink na VC Nizozemska opanoval Antonelli. Následuje kvalifikace sprintu

Andrea Kimi Antonelli v čele Velké ceny Belgie formule 1.

V jediném tréninku na Velkou cenu Nizozemska vozů formule 1 byl nejrychlejší lídr mistrovství světa Ital Andrea Kimi Antonelli. Devatenáctiletý pilot Mercedesu předčil na trati v Zandvoortu o 121...

21. srpna 2026  14:10

Pozadí Verstappenovy smlouvy: rodina, slib a miliardy navíc. Přestup nebyl ve hře

Max Verstappen na tiskové konferenci před domácí Velkou cenou Nizozemska.

Na začátku sezony se do detailnějších debat o budoucnosti pouštět nechtěl. Když za ním na výzvědy chodíval šéf stáje Laurent Mekies, jen pokrčil rameny: „Neptej se mě, co dál. Ani já to nevím.“...

21. srpna 2026  14:05

Nováček lovil ve Slavii. Artis přivádí defenzivního univerzála Labíka

Albert Labík si zpracovává míč v kvalifikačním zápase s Gibraltarem.

Fotbalisty Artisu Brno posílil defenzivní univerzál Albert Labík. Dvaadvacetiletý člen kádru české reprezentace do 21 let přestoupil k nováčkovi první ligy z pražské Slavie a v novém působišti...

21. srpna 2026  13:53

Česko vs. Řecko live: kurzy a přenos z ME ve volejbale žen 2026 v Brně

Radost českých volejbalistek během utkání Ligy národů s Čínou.

Češky vstupují do domácího mistrovství Evropy ve volejbale žen duelem proti Řecku. Hraje se od 20:00 v Brně, potvrdí reprezentantky roli velkých favoritek? Podívejte se na aktuální kurzy a kde...

21. srpna 2026  13:39,  aktualizováno  13:50

Bejlek vs. Keysová live: přímý přenos WTA Cincinnati 2026, kurzy

Sára Bejlek se hecuje v osmifinále turnaje v Cincinnati.

Sára Bejlek je poslední českou zástupkyní v Cincinnati, čeká ji čtvrtfinále proti Madison Keysové. Sledujte přímý přenos a podívejte se na aktuální kurzy.

21. srpna 2026  13:43

V Číně začíná olympiáda robotů. Záběry z nácviku zahájení připomínají Star Wars

Roboti se během Světových her humanoidních robotů utkají ve sportovních i...

V Pekingu začíná v sobotu 22. srpna druhý ročník Světových her humanoidních robotů. Během pěti dnů stroje na Národním rychlobruslařském oválu předvedou sportovní výkony i schopnosti využitelné v...

21. srpna 2026  13:08

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Za doping Kyrgios kritizoval, teď se mu to vrací: Nekopej do někoho, kdo je dole

Nick Kyrgios zvažuje na turnaji v Indian Wells, zda zápas prvního kola skrečuje.

„Že dvě světové jedničky neprošly dopingovou kontrolou, je pro náš sport nechutné,“ prohlásil před necelým rokem a půl tenista Nick Kyrgios. Reagoval tak na případy Jannika Sinnera a Igy Šwiatekové....

21. srpna 2026

Fotbalové přestupy ONLINE: slávista Labík jde do Artisu, Barcelona přivedla Cancela

Sledujeme online
Albert Labík si zpracovává míč v kvalifikačním zápase s Gibraltarem.

Už se opět řeší, kdo všechno ve fotbalovém světě mění působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online shrnutí.

14. srpna 2026  15:43,  aktualizováno  21. 8. 12:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.