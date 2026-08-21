Pozadí Verstappenovy smlouvy: rodina, slib a miliardy navíc. Přestup nebyl ve hře

„Měl jsem blíž ke konci kariéry než ke změně týmu,“ pousmál se čtyřnásobný světový šampion na čtvrteční tiskové konferenci na domácím okruhu v Zandvoortu.
Nepřekvapivě vzbudil velký zájem. Novináři pokládali jednu otázku za druhou, na některé ani nezbyly židle. Jedna z hlavních dějových linek současného paddocku konečně našla rozuzlení.
|
Přestup se nekoná. Verstappen zůstává v Red Bullu, týmu se upsal do roku 2030
Verstappenova spolupráce s Red Bullem se prodlouží až do roku 2030. Stane se nejdelší v historii F1, překoná i dvanáctileté partnerství Lewise Hamiltona a Mercedesu.
„Jak dlouho to bude u mě?“ ptal se dobře naladěný Nizozemec. „Patnáct let? No vida, trénuji na manželství! Jen zkouším, jak moc to v závodění můžu natáhnout, se ženou to pak mám v plánu minimálně ztrojnásobit.“
Muselo se mu alespoň částečně ulevit. A Mekiesovi a celému Red Bullu tuplem. Zbavili se okolního humbuku, dotěrných otázek i nepříjemné nejistoty.
Inbox (1) 🦁 pic.twitter.com/pIywH7fCoe— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) August 20, 2026
Ač předchozí Verstappenův kontrakt platil ještě na tuto a příští dvě sezony, spekulace ohledně přesunu na novou adresu kolem něj kroužily neustále.
Vyptávat se v minulosti měl Mercedes, lehké oťukávání proběhlo také s McLarenem, ale podle informací webu The Athletic se jednání nikdy naplno nerozjela.
Teď se záležitost uzavřela. Nezaujatí fanoušci možná zapláčou, jeden z nejlepších pilotů současnosti mohl na přestupovém trhu odšpuntovat zajímavá škatulata. Takhle zůstane takřka vše při starém.
|
F1 chce více diváků i peněz. Neblázněme, varuje ale Verstappen před novinkou
„Nikdy jsem neměl potřebu odejít. Nejsem typ člověka, co dělá změnu jen proto, aby dělal změnu. Vím, že tady pro mě všichni dělají maximum a já pro ně také,“ poznamenal Verstappen.
V poslední době ale vnímá, jak se Red Bull mění.
Jak se mezi aspiranty na prvenství neřadí každý závod, spíš jen výjimečně.
Jak mají ostatní velké týmy navrch a boj o pátý titul světového šampiona zůstává alespoň prozatím v nedohlednu.
Jak se postupně loučí známé tváře, které formovaly jeho cestu na vrchol. Šéf Christian Horner, konstruktér Adrian Newey, poradce Helmut Marko a zanedlouho i závodní inženýr GianPiero Lambiase.
I tak Verstappen nastolené cestě věří. „Hledáme nové talenty, přivádíme nové lidi,“ vysvětloval. „Pro mě je nejdůležitější, že se i nadále cítím jako součást rodiny.“
To slovo při setkání s médii několikrát zopakoval. Vzpomněl také známý slib Dieteru Mateschitzovi, zakladateli Red Bullu, jenž v roce 2022 zemřel: „Řekl jsem mu, že tu zůstanu celou kariéru. Myslím si, že jsme na dobré cestě.“
„Max v nás vložil obrovskou důvěru,“ uvědomoval si sílu závazku Mekies. „Když máte k dispozici nejrychlejšího jezdce na světě, pro celý tým je to nejen klíčový prvek stability, ale také ambicí.“
Velké cíle zůstávají. A vzhledem k Nizozemcově setrvání mohou v budoucnu nabírat reálnějších kontur. V opačném případě by plány na návrat mezi nejužší špičku utržily tvrdé K.O.
Verstappen si oproti předchozí smlouvě, kterou podepsal v roce 2022, krátce po prvním titulu, a která mu měla zajistit 50 milionů eur ročně (1,2 miliardy korun), finančně výrazně polepší.
Údajná částka 92 milionů eur ročně (2,2 miliardy korun) by z něj učinila suverénně nejlépe placeného pilota F1, s bonusy se pak může za sezonu vyšplhat až na 115 milionů (2,8 miliardy korun).
🚨 Max Verstappen will reportedly earn €92 MILLION per year at Red Bull from 2027 onwards. 💰— Everything Formula (@evrythngformu1a) August 20, 2026
With bonuses, his salary could rise to as much as €115 MILLION per season.
The total value of the deal could reach €460 MILLION. 🤯
(via @MarcLimacher) #F1 pic.twitter.com/5jb4rpB0DD
Německý deník Bild zároveň doplnil, že součástí dohody by opět měly být na poměry formule 1 zcela běžné výkonnostní klauzule i dodatek, který osmadvacetiletému jezdci umožňuje odejít před vypršením kontraktu.
„Základ znáte, zbytek je naše věc,“ usmál se na novináře Mekies. Vedle něj sedící týmová jednička doplnila: „Ani já se k tomu nebudu vyjadřovat.“
O víkendu se představí před domácím publikem. Na trati, kde se třikrát radoval z vítězství. Tribuny na okruhu v Zandvoortu se znovu zbarví do oranžova, podpora se požene výhradně k domácímu hrdinovi.
Poté Velká cena Nizozemska z kalendáře F1 minimálně na dohlednou dobu zmizí.
|
Pocta Nizozemsku. Verstappen ukázal helmu pro poslední domácí závod
I proto si ji chce Verstappen maximálně užít. A ideálně zajet co nejlepší výsledek. Třeba navázat na závody v Belgii i Maďarsku a potřetí v řadě vystoupat na pódium?
Na startu sezony býval často podrážděný, patřil k nejhlasitějším kritikům nových regulí. Postupně ale došel k závěru, že mu nezbývá nic jiného, než se přizpůsobit.
„Snažím se o to, aktuální nastavení pravidel akceptuji,“ popisoval šestý muž průběžného pořadí šampionátu. „Pořád se bavíme o formuli 1, vrcholu motorsportu. Dál chci být její součástí.“
Bude. Stejně jako součástí Red Bullu.