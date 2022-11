Ukázal, kým opravdu je. Jak Pérez nepochopil sobeckého Verstappena

Cílem projel až na šestém místě. Daleko od vítězného George Russella, daleko od patnáctého triumfu v sezoně, čímž by znovu posunul už tak úžasný rekord.

Přesto si Verstappen uzmul prakticky veškerou pozávodní pozornost pro sebe, jen tentokrát ne zrovna v dobrém.

Kvůli tomu, jak se na dráze choval. Pomiňme přitom jeho incident z úvodu závodu, kdy si při kolizi s Lewisem Hamiltonem ustřelil kus předního křídla a musel do boxů. To se ještě divil a kritizoval Brita, že mu nenechal žádné místo, načež od komisařů dostal za svůj manévr pětivteřinovou penalizaci.

Těsný souboj Maxe Verstappena (vlevo) a Lewise Hamiltona ve Velké ceně Brazílie

Možná i tenhle incident ho dost popudil, a proto se následně zachoval tak, jak se zachoval.

On jakožto jistý mistr světa dostal od týmu jasný pokyn, že v případě, že se mu v posledních kolech nepodaří předjet Fernanda Alonsa, má před sebe pustit týmového kolegu Péreze.

Mexičan totiž na rozdíl od něj stále má o co bojovat. Potřebuje každý bod v souboji o druhou příčku celkového pořadí, o které se pere s Charlesem Leclercem.

A paradoxní je, že v 67. z 71 kol právě Pérez před sebe letícího Verstappena bez boje pustil před sebe, aby ještě zkusil zmiňovaného Alonsa předjet.

Když se mu to ale nepovedlo, tým pochopitelně chtěl, aby si pozice zase prohodili, a Péreze o tom předtím i ujistil.

Jenže Nizozemec své místo nepřepustil, čímž dopálil své šéfy.

„Tohle je poslední kolo. Nechej Checa předjet. Maxi, pusť ho! Maxi, co se stalo?“ ptal se inženýr přes vysílačku.

Verstappen jednoduše neuposlechl a tvrdě odvětil: „Už v létě jsem vám své důvody řekl, tak se mě neptejte. Jasně jsem zdůvodnil, proč to neudělám, máme v tom jasno? Za tím rozhodnutím si stojím.“

Christian Horner, šéf Red Bullu, jen zlomeným hlasem Pérezovi do vysílačky vzkázal: „Omlouváme se ti.“

„Ukázal, kým doopravdy je,“ odpověděl mu na to zklamaný Pérez.

Ani Max není víc než tým

Oba piloti po závodě museli na kobereček. Co se na jednání ale odehrávalo, o tom žádná ze stran příliš mluvit nechtěla.

Jen Verstappen zopakoval to, co už řekl po konci závodu.

„Znovu jsem vyložil všechny své argumenty na stůl. Neřeknu jaké, ale myslím, že to pochopili. Posunuli jsme se dál,“ řekl.

Pérez to tak ale nebere.

„Jasně, že jsem zklamaný po tom všem, co jsem pro něj udělal,“ řekl Mexičan. „Nemám tušení, jaké jsou jeho důvody. Možná byste se na to měli zeptat jeho. Já k tomu opravdu nemám co říct.“

Podle Sky Sports a některých nizozemských novinářů má Verstappen Pérezovi za zlé Velkou cenu Monaka. V ní měl prý Mexičan úmyslně havarovat v kvalifikaci, kterou vedl, aby pak celý závod vyhrál.

„To, co řekl Tom Coronel na ViaPlay, je pravda,“ napsal na Twitteru novinář Erik van Haren z De Telegraaf. „Pérez úmyslně havaroval v kvalifikaci v Monaku a později to Helmutu Markovi a Christianu Hornerovi přiznal. Max Verstappen mu to nezapomněl.“

Vítěz Max Verstappen slaví s týmovým parťákem a druhým v cíli Sergiem Pérezem (vpravo).

Šílené konspirace, zvlášť ve chvíli, kdy se Red Bull navenek snaží vystupovat jako perfektně fungující tým, ve kterém si nikdo nezávidí a ve kterém pro sebe dělají všechno možné.

Ze strany Péreze možná.

Stačí si vzpomenout, co všechno mexický pilot v minulé sezoně pro Verstappena udělal. Jak sveřepě bránil pozici, a zdržoval tím Lewise Hamiltona v posledním závodě v Abú Zabí jen proto, aby měl jeho parťák šanci získat titul.

Ten nakonec po všech kontroverzích skutečně získal, ale právě Pérez na něm měl obří zásluhu.

Svou obětavou jízdou si dokonce vysloužil přezdívku „mexický ministr obrany“ a Verstappen ho označil za legendu.

V minulém roce mu přitom pomohl nepřímo vícekrát. Třeba v Brazílii a Silverstonu vzal Hamiltonovi bod za nejrychlejší kolo závodu. Několikrát také Hamiltona obral o body přímo v závodě, ve kterém se dostal před něj.

Jako kdyby na to všechno Verstappen už zapomněl. Jako kdyby se v něm v neděli znovu probudil ten egoista, kterým podle mnohých vždycky byl. Už od svých začátků ve formuli pro spoustu lidí působil až příliš namistrovaně, frajersky, ne zrovna kamarádsky.

Jasně, díky téhle buldočí povaze se dostal až na úplný vrchol, zároveň ale nesnáší ústupky. Vzdát se byť šestého místa pro svého týmového kolegu, který není rychlejší než on?

To v jeho světě pravděpodobně neexistuje.

„Ale ani Max rozhodně není víc než tým,“ řekl novinářům naštvaný Horner.

Do posledního závodu sezony tak Pérez i Leclerc vstupují shodně s 290 body. Kdo v Abú Zabí dojede výš, skončí na druhém místě (pokud do hry nevstoupí bod za nejrychlejší kolo závodu). V případě bodové shody bude brát druhé místo Leclerc, který má vyšší počet prvních míst.

Horner taky uvedl, že Verstappen slíbil Pérezovi v poslední Velké ceně pomoci.

„V Abú Zabí udělá Max vše pro to, aby Checo získal druhé místo v šampionátu. To je hlavní cíl pro Abú Zabí,“ uvedl i poradce Red Bullu Helmut Marko.

Jak těžké je tomu věřit.