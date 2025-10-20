Stíhací jízda za velkou senzací. Verstappen straší uvadající McLaren a cítí šanci na titul

„Ano, cítím šanci,“ nezastíral rostoucí naděje vládce uplynulých čtyř sezon. „Musíme udělat maximum a vydržet až do konce.“
Pět závodů před koncem vyslal konkurenci jasný vzkaz: Jsem zpátky, dejte si pozor!
|
Jede McLaren z kopce? Piastri ujišťoval: Nebojím se, že bychom boj o titul nezvládli
Ještě před dvěma měsíci šlo o nepředstavitelnou, bláznivou skutečnost. Ale zatímco McLaren pomalu uvadá a podstatnou část energie věnuje nastavení interních pravidel a snaze ukočírovat oba piloty, jednička Red Bullu do toho šlape.
Přidává, stupňuje tlak, zase připomíná starého nezdolného Maxe, který je na trati nekompromisní a mimo ni překypuje sebevědomím.
Velký rozdíl oproti Oscaru Piastrimu, aktuálnímu lídrovi šampionátu, na něhož s blížícím se vrcholem ročníku, zdá se, doléhá neklid a tíha okamžiku.
Verstappen zahájil obdivuhodně vzepětí v domácí Velké ceně v Zandvoortu. Tehdy jej od vedoucího Australana dělilo propastných 104 bodů.
Po zastávkách v italské Monze, Ázerbájdžánu, Singapuru a Spojených státech amerických ztrácí Verstappen na čelo 40 bodů. Na druhého Landa Norrise už jen 26.
Tři první místa, dvě druhá. Z maximálního počtu 133 bodů jich vydoloval hned 119! V Austinu ovládl obě kvalifikace, sprint i hlavní závod.
„Máme za sebou skvělý víkend. Nebyli jsme úplně odskočení, ale i tak se nám povedlo najít cestu k vítězství. A to je nejdůležitější,“ pochvaloval si.
Only one thing eluded Max Verstappen... but not the victory! 🧐✨— Formula 1 (@F1) October 20, 2025
He came close to another Grand Slam in Austin!#F1 #USGP pic.twitter.com/9DIQayouwm
Opět těžil z povedeného startu, zpětně uznal, že mu velmi pomohl Charles Leclerc, jenž se hned v úvodu dostal na druhé místo před Norrise a držel ho za sebou.
„Zbrzdil ho, dal mi prostor k tomu, abych si vytvořil menší náskok, který se mi podařilo uhájit až do konce. Lando ho musel předjíždět, jinak jsme měli vyrovnané tempo.“
V pořadí už 122. umístěním na pódiu vyrovnal v historických tabulkách Sebastiana Vettela. Častěji se mezi elitní trojicí umístili jen Lewis Hamilton (202) a Michael Schumacher (155).
|
McLareny opět v sobě. Šéfové se čílili, fanoušky mate interní postih pro Norrise
„Jel naprosto fantasticky! Já, zbytek týmu i fanoušci jsme svědky něčeho mimořádného,“ rozplýval se Laurent Mekies, šéf Red Bullu.
Pokud Verstappen na pátý titul dosáhne, půjde o skutečný majstrštyk. Mimořádný počin, který se v dějinách formule 1 zapíše mezi nejpamátnější zvraty.
Možná si vybavíte, jak jeho předchůdce Vettel před třinácti lety v dramatickém finiši předčil Fernanda Alonsa, za nímž ještě v polovině sezony zaostával o 44 bodů, a získal třetí titul v řadě.
Nebo jak Kimi Räikkönen v závěrečných pěti Velkých cenách roku 2007 dokonale zaskočil Alonsa s Hamiltonem, těžko zvladatelné duo z McLarenu, celkové prvenství uzmul tím nejtěsnějším možným rozdílem a dopřál mistrovskou radost Ferrari.
Pamětníkům zase naskočí stíhací jízda Jamese Hunta z roku 1976. Nezkrotný rebel postupně mazal náskok Nikiho Laudy, jenž mezitím po hrozivé nehodě na Nürburgringu bojoval v nemocnici o život.
|
Můj bože, kde je jeho tvář? Jak Lauda navštívil peklo a vrátil se z něj
Rozhodovalo se v Japonsku, z nebe padaly provazy vody, německý fenomén v obavách o vlastní bezpečí raději zajel do garáže, odkud sledoval, jak jeho rival po heroickém výkonu protíná cíl na třetím místě a stává se šampionem.
Vstříc senzačnímu comebacku rázně vykročil i Verstappen. Oproti dvojici z McLarenu má navíc jednu výhodu. Vypjatými momenty už si prošel, moc dobře ví, jak je zvládat a jak udržet pevné nervy.
Naopak Norris do bitvy o titul částečně promluvil jen loni, Piastri se o něj uchází poprvé: „Čeká nás těžká práce, ale nebojím se, že bychom si s tím neporadili.“
On ani jeho týmový kolega nesmí navenek ukázat slabost, ale buďte si jistí, že už se ohlíží za sebe. Nervózně, s obavami, protože Verstappen se veze na vlně.
Dobře ví, čeho je schopný, proto odvážně vzkazuje: „Vás vůbec neřeším, soustředím se na sebe. Musím být perfektní.“
Kolotoč formule 1 se přesouvá do Mexika. Napínavé drama graduje. A rozuzlení klidně může najít až v posledním závodě sezony.