Stíhací jízda za velkou senzací. Verstappen straší uvadající McLaren a cítí šanci na titul

  17:30
Několik týdnů se té otázce vyhýbal. Když zazněla, brzdil sebe i ostatní. Žádné rozptylování, žádná velkohubá prohlášení. Po dokonalém víkendu v americkém Austinu už ale nemohl jinak. Dámy a pánové, připoutejte se. Max Verstappen je ve hře o další mistrovský titul ve formuli 1.
Max Verstappen na pódiu slaví vítězství ve Velké ceně USA.

Max Verstappen na pódiu slaví vítězství ve Velké ceně USA.

„Ano, cítím šanci,“ nezastíral rostoucí naděje vládce uplynulých čtyř sezon. „Musíme udělat maximum a vydržet až do konce.“

Pět závodů před koncem vyslal konkurenci jasný vzkaz: Jsem zpátky, dejte si pozor!

Jede McLaren z kopce? Piastri ujišťoval: Nebojím se, že bychom boj o titul nezvládli

Ještě před dvěma měsíci šlo o nepředstavitelnou, bláznivou skutečnost. Ale zatímco McLaren pomalu uvadá a podstatnou část energie věnuje nastavení interních pravidel a snaze ukočírovat oba piloty, jednička Red Bullu do toho šlape.

Přidává, stupňuje tlak, zase připomíná starého nezdolného Maxe, který je na trati nekompromisní a mimo ni překypuje sebevědomím.

Předežene Max Verstappen oba jezdce McLarenu v celkovém pořadí?

Velký rozdíl oproti Oscaru Piastrimu, aktuálnímu lídrovi šampionátu, na něhož s blížícím se vrcholem ročníku, zdá se, doléhá neklid a tíha okamžiku.

Verstappen zahájil obdivuhodně vzepětí v domácí Velké ceně v Zandvoortu. Tehdy jej od vedoucího Australana dělilo propastných 104 bodů.

Max Verstappen při kvalifikaci na sprint na pozadí texaské vlajky.

Po zastávkách v italské Monze, Ázerbájdžánu, Singapuru a Spojených státech amerických ztrácí Verstappen na čelo 40 bodů. Na druhého Landa Norrise už jen 26.

Tři první místa, dvě druhá. Z maximálního počtu 133 bodů jich vydoloval hned 119! V Austinu ovládl obě kvalifikace, sprint i hlavní závod.

„Máme za sebou skvělý víkend. Nebyli jsme úplně odskočení, ale i tak se nám povedlo najít cestu k vítězství. A to je nejdůležitější,“ pochvaloval si.

Opět těžil z povedeného startu, zpětně uznal, že mu velmi pomohl Charles Leclerc, jenž se hned v úvodu dostal na druhé místo před Norrise a držel ho za sebou.

„Zbrzdil ho, dal mi prostor k tomu, abych si vytvořil menší náskok, který se mi podařilo uhájit až do konce. Lando ho musel předjíždět, jinak jsme měli vyrovnané tempo.“

V pořadí už 122. umístěním na pódiu vyrovnal v historických tabulkách Sebastiana Vettela. Častěji se mezi elitní trojicí umístili jen Lewis Hamilton (202) a Michael Schumacher (155).

McLareny opět v sobě. Šéfové se čílili, fanoušky mate interní postih pro Norrise

„Jel naprosto fantasticky! Já, zbytek týmu i fanoušci jsme svědky něčeho mimořádného,“ rozplýval se Laurent Mekies, šéf Red Bullu.

Pokud Verstappen na pátý titul dosáhne, půjde o skutečný majstrštyk. Mimořádný počin, který se v dějinách formule 1 zapíše mezi nejpamátnější zvraty.

Možná si vybavíte, jak jeho předchůdce Vettel před třinácti lety v dramatickém finiši předčil Fernanda Alonsa, za nímž ještě v polovině sezony zaostával o 44 bodů, a získal třetí titul v řadě.

Německý pilot Sebastian Vettel, jenž závodí v barvách stáje Red Bull, oslavuje...
NEMÁM PONĚTÍ. Kimi Räikkönen v padoku Velké ceny Ruska formule 1.

Nebo jak Kimi Räikkönen v závěrečných pěti Velkých cenách roku 2007 dokonale zaskočil Alonsa s Hamiltonem, těžko zvladatelné duo z McLarenu, celkové prvenství uzmul tím nejtěsnějším možným rozdílem a dopřál mistrovskou radost Ferrari.

Pamětníkům zase naskočí stíhací jízda Jamese Hunta z roku 1976. Nezkrotný rebel postupně mazal náskok Nikiho Laudy, jenž mezitím po hrozivé nehodě na Nürburgringu bojoval v nemocnici o život.

Můj bože, kde je jeho tvář? Jak Lauda navštívil peklo a vrátil se z něj

Rozhodovalo se v Japonsku, z nebe padaly provazy vody, německý fenomén v obavách o vlastní bezpečí raději zajel do garáže, odkud sledoval, jak jeho rival po heroickém výkonu protíná cíl na třetím místě a stává se šampionem.

Vstříc senzačnímu comebacku rázně vykročil i Verstappen. Oproti dvojici z McLarenu má navíc jednu výhodu. Vypjatými momenty už si prošel, moc dobře ví, jak je zvládat a jak udržet pevné nervy.

Naopak Norris do bitvy o titul částečně promluvil jen loni, Piastri se o něj uchází poprvé: „Čeká nás těžká práce, ale nebojím se, že bychom si s tím neporadili.“

Oscar Piastri se chystá na kvalifikaci sprintu Velké ceny USA.

On ani jeho týmový kolega nesmí navenek ukázat slabost, ale buďte si jistí, že už se ohlíží za sebe. Nervózně, s obavami, protože Verstappen se veze na vlně.

Dobře ví, čeho je schopný, proto odvážně vzkazuje: „Vás vůbec neřeším, soustředím se na sebe. Musím být perfektní.“

Kolotoč formule 1 se přesouvá do Mexika. Napínavé drama graduje. A rozuzlení klidně může najít až v posledním závodě sezony.

