„Ano, mohu potvrdit, že Max Verstappen bude i v roce 2026 jezdit za Red Bull,“ řekl Marko.

Sedmadvacetiletý nizozemský pilot má v Red Bullu smlouvu do roku 2028, ale v ní je klauzule o možném předčasném ukončení. Tu by mohl aktivovat, pokud by po víkendové Velké ceně Maďarska neudržel nejhůř třetí místo. A to se nestane.

Před čtrnáctou Grand Prix sezony v Budapešti zaostává Verstappen za dvojicí z McLarenu Oscar Piastri a Lando Norris. Třetí příčku nicméně drží s náskokem 28 bodů před Georgem Russellem z Mercedesu.

Letos Verstappen vybojoval dvě vítězství: v Japonsku a ve Velké ceně Emilia Romagna. Naposledy dojel v neděli v Belgii čtvrtý. Na australského lídra MS Piastriho však ztrácí propastných 81 bodů.

Red Bull je v Poháru konstruktérů až čtvrtý a na začátku července po 20 letech propustil šéfa Christiana Hornera. Nahradil ho Francouz Laurent Mekies.