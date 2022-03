Konečně jsme nakopli sezonu, radoval se Verstappen po triumfu v Džiddě

„Byl to opravdu těžký, ale hezký závod. Tvrdě jsme vepředu bojovali, ale snažili se oba vydržet co nejdéle. Ferrari bylo rychlé v zatáčkách, my zase na rovinkách. Ke konci se už pneumatiky rychle opotřebovávaly, ale bylo vidět, že máme lepší tempo a snažili jsme se toho využít. Jsem rád, že jsme tímhle konečně nakopli sezonu,“ citoval oficiální web soutěže Verstappena.

Čtyřiadvacetiletý jezdec napravil týden staré zaváhání z Bahrajnu, kdy musel v závěru odstoupit z druhé příčky kvůli poruše palivového systému. Podobné problémy měl také jeho týmový kolega Sergio Pérez. Nyní však Red Bull získal velkou porci bodů a posunul se na třetí místo v Poháru konstruktérů. Stejná příčka patří Verstappenovi i v klasifikaci jezdců, má na kontě 25 bodů.

„Byl to skvělý závod. V posledních kolech to bylo něco úžasného a nakonec jsme to dokázali získat v náš prospěch. Max byl velmi trpělivý. V průběhu závodu se staral velmi dobře o pneumatiky a vyplatilo se mu to,“ uvedl šéf týmu Christian Horner.

Verstappen na Leclerca dorážel už osm kol před koncem. Poprvé mu však jeho soupeř manévr vrátil a při druhém útoku zase monacký pilot Ferrari odrazil protivníka po taktické stránce. Až tři kola před koncem se Verstappen za Leclerca zavěsil a předjel ho. V závěru pak i díky žlutým vlajkám po nehodě Alexe Albona a Lance Strolla vedení uhájil.

„Nebylo snadné vymýšlet v poslední zatáčce nějaké triky, ale nakonec jsme to zvládli. Trpělivost je vždy klíčová. Když bojujete o šampionát, je to tvrdé, ale samozřejmě musíte myslet i na to, že potřebujete bodovat. To jsme oba dnes dělali. Závodili jsme mezi sebou tvrdě, ale také jsme chtěli získat body,“ doplnil Verstappen.

Podle týmového konzultanta Helmuta Marka by Verstappen a Leclerc měli být hlavními kandidáty na letošní boj o titul. „Za současného stavu to tak vypadá. A i kdyby nás Mercedes nějak dohnal, nemyslím si, že by se tomuto tempu v závodní distanci vyrovnal,“ dodal Marko.

Další Velká cena Austrálie je na programu 10. dubna.