Kdo si to užívá, nerozumí F1. Verstappena vytáčí nová éra, McLaren vstřebává fiasko

Nová éra formule 1 mu nevoní. Neskrývá to, revoluční změny v pravidlech kritizuje, kde jen může. „Dělal bych to, i kdybychom vyhrávali,“ ubezpečoval Max Verstappen po zpackané Velké ceně Číny. Start mu nevyšel, do cíle nedorazil. Ale aspoň se objevil na trati, ne jako dvojice z McLarenu, který ani v nejmenším nenavazuje na dominanci z předchozího roku.
Mechanici McLarenu odtahují monopost Oscara Piastriho. | foto: Andy WongČTK

Čtyři měsíce staré titulové oslavy Landa Norrise v Abú Zabí budiž zapomenuty. Byly zasloužené, tvrdě vydřené, ale euforie už opadla.

F1 běží dál. A McLaren zatím nestačí.

Oscar Piastri v sobotní kvalifikaci na Velkou cenu Číny obsadil páté místo, Lando Norris dojel šestý. V neděli ale třetí řada na startovním roštu zela prázdnotou.

Úřadující světový šampion si všiml potíží s elektrickou složkou pohonné jednotky ještě před přípravou vozu na výjezd z garáže, monopost jeho týmového kolegy mechanici odstavili pár minut před zahřívacím kolem.

„Zatím konkrétně netušíme, co se přihodilo, jen víme, že šlo o jinou poruchu, než která postihla Landa. Je to prostě smůla,“ povzdechl si čtyřiadvacetiletý Australan.

„U mě šlo o problém, který mi ani neumožnil nastartovat. Provedeme další testy a analýzy, snad odhalíme víc. Musíme zajistit, aby se podobný scénář už neopakoval,“ poznamenal Norris.

Až dosud se nikdy nestalo, že by nemohl odstartovat kvůli technickým obtížím.

McLaren zase nevyslal ani jednoho z jezdců do hlavního závodu teprve podruhé v historii, poprvé od Velké ceny USA v roce 2005, kdy během zahřívacího kola odstoupili Kimi Räikkönen a Juan Pablo Montoya.

Smutná skutečnost pro tým, který ještě před pár měsíci na okruzích kraloval. „Je to frustrující, zklamání pro všechny. Ale stalo se, už to nevrátíme,“ hlásil šéf stáje Andrea Stella.

Se startem sezony spokojený není. S osmnácti body ze dvou zastávek ani nemůže. A nezapomínejme, že v Číně se jel také sprint.

Strádá především Piastri, jenž se na trať nepodíval ani při domácí Velké ceně Austrálie, kde už při nájezdu na startovní rošt dostal smyk, roztočil se a havaroval.

Mercedes je v nedohlednu, už nyní o osmdesát bodů napřed. Navrch má také Ferrari (67). „To je největší problém, ztrácíme půdu pod nohama. Rychle nabíráme ztrátu, ale rychle se i učíme,“ vzkázal Stella.

Na okruhu v Šanghaji dorazilo do cíle patnáct pilotů z dvaadvaceti. Gabriel Bortoleto s Alexem Albonem rovněž ani nevyjeli na trať, během závodu odstoupili Fernando Alonso, Lance Stroll i nakvašený Verstappen.

S monopostem marně bojoval celý víkend. Při trénincích, sprintu, kvalifikacích i v nedělní Velké ceně. Startoval osmý, do první zatáčky vjížděl šestnáctý.

„Pak jsem se potýkal s degradací pneumatik a drolením. Navíc se objevily problémy s chlazením ERS (systému dobíjení baterie), vůz jsme raději odstavili, abychom předešli většímu poškození,“ vysvětloval Nizozemec.

Do výrazných technických úprav se pustil už před sezonou, byl slyšet nejvíce ze všech. Jeho názor se nemění, spíš se ještě vyostřuje.

„Je to hrozné. Ten, koho tohle baví, nerozumí F1 ani závodění. Jen využijete boost (funkce pro předjíždění, při níž se aktivuje plný výkon), na další rovince vám dojde baterka a oni vás zase díky boostu předjedou. Prostě směšné,“ stěžoval si čtyřnásobný mistr světa.

Zároveň ubezpečoval, že s výkony Red Bullu jeho kritika nesouvisí. Podle něj aktuální nastavení ničí celý motorsport.

„Vždycky se najde někdo, komu se současná pravidla líbí. Jsou to ti, kterým se daří. A nedivím se jim, proč se zbavovat něčeho, co vám dává výhodu? Teď vyhrávají Kimi (Antonelli) a George (Russell), jen Ferrari má dobré starty, protlačí se dopředu, pak jen pár kol trvá, než se to srovná.“

Stejný postoj podle něj sdílí většina pilotů. Prý by pravidla rádi znovu upravili, o všem vedou debaty se zástupci FIA (Mezinárodní automobilová federace).

Verstappen ale nezastírá, že i Red Bull se musí zlepšit. Stejně jako McLaren. Ti nejlepší z minulé sezony zatím nestačí. A konkurence utíká.

