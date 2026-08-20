Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Přestup se nekoná. Verstappen zůstává v Red Bullu, týmu se upsal do roku 2030

Autor:
  9:25aktualizováno  9:45
Max Verstappen se občerstvuje po Velké ceně Rakouska.

Max Verstappen se občerstvuje po Velké ceně Rakouska. | foto: Lisa LeutnerReuters

Andrea Kimi Antonelli slaví výhru ve Velké ceně Belgie formule 1. Vlevo druhý...
Max Verstappen ve Velké ceně Belgie formule 1.
Andrea Kimi Antonelli a Max Verstappen v čele Velké ceny Belgie formule 1.
Max Verstappen během kvalifikace na Velkou cenu Belgie.
80 fotografií
Čtyřnásobný mistr světa formule 1 Max Verstappen i nadále zůstane jezdcem Red Bullu. Se stájí se dohodl na nové smlouvě, která mu zajišťuje místo až do roku 2030.

„Z prodloužení smlouvy mám opravdu velkou radost. Máme v týmu ty nejlepší lidi a těším se, že budeme i nadále společně pracovat na tom, abychom se znovu dostali na vrchol,“ řekl Verstappen k podpisu.

„To zůstává naším hlavním cílem, na kterém všichni pracujeme a budeme i nadále. Chci poděkovat společnosti Red Bull, Laurentu Mekiesovi a všem v týmu Oracle Red Bull Racing za důvěru, kterou ve mě vložili,“ přidal ještě.

Udělal Verstappen dobře, že zůstává v Red Bullu?

celkem hlasů: 44

Původní Verstappenova smlouva s Red Bullem platila do roku 2028, přičemž v sobě měla zahrnovat klauzuli o případném dřívějším rozvázání. Ta se měla vázat na výkony jezdce a především pořadí v šampionátu.

Právě letní přestávka, která v tomto týdnu končí Velkou cenou Nizozemska, měla být pro Verstappena klíčová. Aby klauzule mohl využít, nesměl figurovat na prvních dvou místech celkového pořadí, což „zvládl“ s rezervou (aktuálně mu patří šestá příčka).

Zájemců měl několik, vedl jednání s jinými týmy, hodně se mluvilo například o McLarenu. A přestože se Red Bullu letos příliš nedaří, Verstappen se domluvil na prodloužení spolupráce.

Max Verstappen

„Vždycky jsem to říkal: Tým je pro mě jako druhá rodina a cítím se tu opravdu jako doma. Do týmu jsem přišel s nadějí, že budu moci vyhrávat závody. To, čeho jsme společně dosáhli, bylo prostě úžasné – prožili jsme spolu mnoho neuvěřitelných okamžiků a vyhráli jsme čtyři mistrovství světa. Pokračovat v této cestě se stejným týmem, se kterým jsem strávil celou svou kariéru, je opravdu výjimečné a je to něco, po čem jsem vždy toužil,“ završil.

Verstappen doufá, že opět bude moct bojovat o tituly. Tomu má zatím nejblíž Mercedes, konkrétně Kimi Antonelli, jehož v pronásledují Ferrari a McLaren.

„To, že s námi Max zůstává a že si tak udržujeme nejlepšího jezdce na startovním roštu, je fantastická zpráva pro všechny v Red Bullu, ale i pro Formuli 1 a motoristický sport jako celek,“ pravil Laurent Mekies, šéf stáje.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Mrva vs. KumstátTenis - Čtvrtfinále - 20. 8. 2026:Mrva vs. Kumstát //www.idnes.cz/sport
20. 8. 15:30
  • 2.01
  • -
  • 1.80
Jastrzębie vs. HavířovHokej - - 20. 8. 2026:Jastrzębie vs. Havířov //www.idnes.cz/sport
20. 8. 16:00
  • 3.68
  • 4.37
  • 1.68
Sparta vs. VítkoviceHokej - - 20. 8. 2026:Sparta vs. Vítkovice //www.idnes.cz/sport
20. 8. 16:00
  • 1.58
  • 4.72
  • 4.29
Kolín vs. SlaviaHokej - - 20. 8. 2026:Kolín vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
20. 8. 17:00
  • 2.37
  • 4.33
  • 2.36
Plzeň vs. Karlovy VaryHokej - - 20. 8. 2026:Plzeň vs. Karlovy Vary //www.idnes.cz/sport
20. 8. 17:00
  • 2.31
  • 4.20
  • 2.46
Kajrat vs. AnderlechtFotbal - Play-off - 20. 8. 2026:Kajrat vs. Anderlecht //www.idnes.cz/sport
20. 8. 17:00
  • 3.46
  • 3.28
  • 2.11
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Legendy ze střídačky. Poznáte hokejové trenéry podle fotky?

Trenér národního týmu Radim Rulík.

Na ledě je nespatříte, ale pro výsledky jsou rovněž důležití. Hráče cepují ze střídačky, udělují taktické pokyny, studují soupeře, reagují na vývoj zápasů. Jak dobře znáte hokejové trenéry? A poznáte...

Ledecká si na dovolené hrála na mořskou pannu. Nádherná! žasnou fanoušci

Ester Ledecká

Ester Ledecká si před návratem do plného tréninkového nasazení dál užívá léto u moře. S fanoušky na sociálních sítích se nyní podělila o záběry z potápění a s nadsázkou naznačila, že si pod vodou...

OBRAZEM: Jurásek jako další z mnoha. Kteří hráči oblékli dres Sparty i Slavie?

Matěj Jurásek slaví gól do sítě Ludogorce, kterým poslal Slavii do vedení.

První zápas ukázal, že to jednoduché mít nebude. Ale není ani zdaleka první. Matěj Jurásek, jenž v minulosti oblékal slávistický dres, se stal novou posilou fotbalové Sparty, kam zamířil na...

OBRAZEM: Móda od Armaniho i odvážné varianty. Jaké dresy mají kluby v zahraničí?

Dresy

Někteří sází na osvědčenou klasiku, jiní se i do domácích dresů snaží vdechnout krapet inovace. Zato s alternativními sadami se experimentuje skoro pokaždé. Podívejte se na výběr dresů největších...

Formanová kritizuje atlety: Mě nezajímaly nehty a make-up, ale úspěch. Chybí pokora

Ester Bendová po vypadnutí v rozběhu závodu na 100 metrů překážek na...

Neúspěšný evropský šampionát v Birminghamu zklamal i Ludmilu Formanovou, někdejší mistryni světa v běhu na 800 metrů. „Za mé éry nebylo cílem se někam dostat, ale něco tam předvést,“ kritizuje české...

Rangers - Jablonec: Kde sledovat Konferenční ligu živě, sázkové kurzy

Jablonecký obránce Martin Cedidla se spoluhráči oslavuje vstřelený gól.

Fotbalisté Jablonce prožívají fantastický vstup do sezony a zabojují o postup do ligové fáze Konferenční ligy. V závěrečném play-off potřebují přejít přes skotské Rangers. První duel se odehraje ve...

20. srpna 2026  10:10

ATP Cincinnati 2026 muži: program, výsledky a kde sledovat živě

Jiří Lehečka se chystá na úder v osmifinále montrealského turnaje,

Dalším mužským tenisovým turnajem v kategorii Masters je podnik v Cincinnati, hraje se od 13. do 23. srpna 2026. Budou u toho i Češi, sledujte live streamy online.

20. srpna 2026  10:05

WTA Cincinnati 2026 ženy: program, výsledky a kde sledovat živě

Tenistka Linda Nosková na turnaji v Torontu.

Do amerického Cincinnati se sjedou ty nejlepší tenistky světa, od 13. do 23. srpna 2026 se zde totiž koná turnaj kategorie WTA 1000. V akci je i spoustu Češek, sledujte je v přímém přenosu.

20. srpna 2026  10:04

Plzeňské fotbalisty čeká srbské peklo na Marakaná. Ale já se těším, hlásil Memič

Plzeňský útočník Amar Memič v akci před libereckým brankářem Tomášem Koubkem.

Oficiálně se jmenuje Stadion Rajko Mitič, na počest klubové legendy a hvězdného kapitána. Fotbalový chrám Crvene zvezdy v Bělehradě má ale ještě jednu přezdívku, Marakana. Kapacita činí 55 tisíc...

20. srpna 2026  9:58

Sluneta má pět nových Američanů. Hrubý: Risk, ale čeští hráči na trhu nejsou

Kobe Langley v dresu Bayeru Leverkusen u míče v zápase s Rhein Stars Köln

S pěti americkými posilami vstoupí do nové sezony NBL ústecká Sluneta. Čtvrtfinalista uplynulého ročníku basketbalové ligy oznámil jména posledních dvou nováčků, na pozici křídla přichází Niels Lane,...

20. srpna 2026  9:55

Přestup se nekoná. Verstappen zůstává v Red Bullu, týmu se upsal do roku 2030

Max Verstappen se občerstvuje po Velké ceně Rakouska.

Čtyřnásobný mistr světa formule 1 Max Verstappen i nadále zůstane jezdcem Red Bullu. Se stájí se dohodl na nové smlouvě, která mu zajišťuje místo až do roku 2030.

20. srpna 2026  9:25,  aktualizováno  9:45

Půlnoční senzace proti frustrované Sabalenkové. Nemám slov, žasla Bejlek

Sára Bejlek se hecuje v osmifinále turnaje v Cincinnati.

Nad centrálním dvorcem tenisového areálu v Cincinnati, který loni zkrášlila přestavba za pět a půl miliardy korun, už dlouho vládla černočerná obloha. Diváci ale zůstali na tribunách i do takto...

20. srpna 2026  9:40

Příprava s Kometou skoro vyprodaná? Zážitek. Jen gól jihlavskému kouči chyběl

Jihlavský trenér Viktor Ujčík

Skoro jako by se jihlavští hokejisté chystali na sezonu v extralize. V přípravných duelech střídají jednoho soupeře z elitní soutěže za druhým. Naposledy Dukla udolala v Horácké aréně Mladou Boleslav...

20. srpna 2026  9:04

Jsme asi outsideři, ale sílu máme, soudí jablonecký Sedláček před bojem s Rangers

Hradecký obránce František Čech padá v souboji s Richardem Sedláčkem z Jablonce.

Už jen jeden dvojzápas potřebují fotbalisté Jablonce zvládnout, aby se prodrali do závěrečné skupinové fáze Konferenční ligy UEFA. V cestě jim však stojí slavný skotský tým Glasgow Rangers, na jehož...

20. srpna 2026  8:49

Kocovina po grandslamové extázi. Co řeší Nosková? Návrat do reality tížil i krajanky

Linda Nosková odehrává míček na turnaji v Cincinnati.

Copatá ranařka Petra Kvitová v prvním kole US Open podlehla průměrné Rumunce Dulgheruové. Jiná zručná levoruká tenistka Markéta Vondroušová a mazaná šikula Barbora Krejčíková končily sezonu sérií...

20. srpna 2026  8:25

Houška: Zákaz trumpet a bubnů? Ne! Pokřikování rodičů na děti je větší problém

Filip Houška fandí při zápase basketbalové reprezentace U18 svému bratrovi...

Fandit můžete, ale potichu! Návrh komise mládeže zakázat na zápasech dětí do 15 let trumpety či bubny vzbudil v basketbalovém prostředí rozruch. „Bouřlivá kulisa ke sportu patří. Nevšiml jsem si, že...

20. srpna 2026  7:41

Sebevědomý svéráz, nebo chlap bez úrovně? Plzni stojí v cestě fotbalový Trump

Albert Riera pózuje fotografům se šálou Crvene Zvezdy Bělehrad.

Začal přesně tak, jak se dalo čekat. Zpříma, odvážně, sebevědomě. „Dneska jsme tu kvůli rozhovorům a fotkám, ale už ve čtvrtek uvidíte, že hráči přesně vědí, co mají na hřišti dělat,“ kasal se. „Jsem...

20. srpna 2026  7:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.