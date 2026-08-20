Přestup se nekoná. Verstappen zůstává v Red Bullu, týmu se upsal do roku 2030

„Z prodloužení smlouvy mám opravdu velkou radost. Máme v týmu ty nejlepší lidi a těším se, že budeme i nadále společně pracovat na tom, abychom se znovu dostali na vrchol,“ řekl Verstappen k podpisu.
„To zůstává naším hlavním cílem, na kterém všichni pracujeme a budeme i nadále. Chci poděkovat společnosti Red Bull, Laurentu Mekiesovi a všem v týmu Oracle Red Bull Racing za důvěru, kterou ve mě vložili,“ přidal ještě.
Původní Verstappenova smlouva s Red Bullem platila do roku 2028, přičemž v sobě měla zahrnovat klauzuli o případném dřívějším rozvázání. Ta se měla vázat na výkony jezdce a především pořadí v šampionátu.
Právě letní přestávka, která v tomto týdnu končí Velkou cenou Nizozemska, měla být pro Verstappena klíčová. Aby klauzule mohl využít, nesměl figurovat na prvních dvou místech celkového pořadí, což „zvládl“ s rezervou (aktuálně mu patří šestá příčka).
Zájemců měl několik, vedl jednání s jinými týmy, hodně se mluvilo například o McLarenu. A přestože se Red Bullu letos příliš nedaří, Verstappen se domluvil na prodloužení spolupráce.
„Vždycky jsem to říkal: Tým je pro mě jako druhá rodina a cítím se tu opravdu jako doma. Do týmu jsem přišel s nadějí, že budu moci vyhrávat závody. To, čeho jsme společně dosáhli, bylo prostě úžasné – prožili jsme spolu mnoho neuvěřitelných okamžiků a vyhráli jsme čtyři mistrovství světa. Pokračovat v této cestě se stejným týmem, se kterým jsem strávil celou svou kariéru, je opravdu výjimečné a je to něco, po čem jsem vždy toužil,“ završil.
Verstappen doufá, že opět bude moct bojovat o tituly. Tomu má zatím nejblíž Mercedes, konkrétně Kimi Antonelli, jehož v pronásledují Ferrari a McLaren.
„To, že s námi Max zůstává a že si tak udržujeme nejlepšího jezdce na startovním roštu, je fantastická zpráva pro všechny v Red Bullu, ale i pro Formuli 1 a motoristický sport jako celek,“ pravil Laurent Mekies, šéf stáje.