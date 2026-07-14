Chystá se přestupová bomba? Verstappen prý jedná s konkurenty, je blízko McLarenu

Už jenom Verstappenovy komentáře po nepovedené Velké ceně Velké Británie na začátku července vzbuzovaly dojem, že v Red Bullu je toho špatně mnohem víc než jen rychlost auta.
„Měli jste mě poslechnout. Už toho mám dost. Těším se domů, kde nebudu na formuli ani pomýšlet,“ říkal mimo jiné.
Jasně, slavné stáji se nedaří, podobná slova se dala předpovídat. Ale Nizozemec jako by narážel na daleko závažnější strasti. Na podobné jako loni, jen ještě tak o dva levely povýšené.
I proto už jedná s jinými stájemi o případném podpisu nové smlouvy. Jakými? A proč je v současnosti Verstappenův odchod z Red Bullu skutečně reálnou možností?
V éteru panuje přesvědčení, že pokud by Verstappen v McLarenu přece jen zakotvil, jeho příchod by odnesl Oscar Piastri.