Verstappen říkal: Druhé místo nevnímám jako prohru. Tým ukázal, že se nevzdává

Nechyboval, soupeřům nedal šanci. V závěru sezony byl nejrychlejší, vyhrál třikrát za sebou, pátý titul mistra světa formule 1 však nezískal. Max Verstappen se letos musí spokojit s konečným druhým místem. Jestli ovšem někdo vyhlížel roztrpčeného a naštvaného Nizozemce, čekal marně. „Nebuďte zklamaní, protože já nejsem ani trochu. Dali jste do toho úplně všechno, jste hrdinové. Nevadí, že to tentokrát nestačilo,“ promluvil po projetí cílem v Abú Zabí k týmu Red Bull.
Max Verstapppen z Red Bullu po Velké ceně Abú Zabí formule 1.

Max Verstapppen z Red Bullu po Velké ceně Abú Zabí formule 1. | foto: Darko BandicAP

Mohl vyrovnat bilanci legendárního Michaela Schumachera. Právě jen Němec, který je po zranění na lyžích již roky připoutaný na lůžko, slavil pět titulů za sebou. To je meta, kterou osmadvacetiletý Verstappen s velkou pravděpodobností už nikdy nepřekoná.

„Udělali jsme, co jsme mohli. Jsem moc rád, jak se nám letos nakonec vedlo. Otočili jsme vývoj sezony a v součtu nám chyběly pouhé dva body. Samozřejmě to mrzí, ale na druhou stranu jsme měli víc jak stobodovou ztrátu,“ bilancoval bývalý šampion.

Norrisova titulová skládačka. Skvěle začal, pomohly mu chyby kolegy. A hlavně vyzrál

Ani po vystoupení z kokpitu u něj nebyla znát jakákoliv frustrace, při čekání na vyhlašování vítězů, kde jako nový vicemistr světa neměl být hlavní hvězdou, vesele hašteřil s kolegy z McLarenu.

„Díky, že jsi to nevzdal a dával nám zabrat,“ prohodili k němu před předáváním vítězných trofejí soupeři z britské stáje. „No, snažil jsem se,“ usmál se Verstappen, který končí sezonu s osmi triumfy. Mimochodem, na nejvyšším stupínku stál víckrát než šampion Lando Norris.

Nizozemec o dva roky mladšímu bristolskému rodákovi pogratuloval a usmíval se i na celkově třetího Oscara Piastriho, který všechny častoval neutrálním výrazem.

„Abych byl upřímný, ani to nevnímám jako prohru,“ řekl Verstappen pro televizi Sky Sports.

Max Verstapppen z Red Bullu po Velké ceně Abú Zabí formule 1.

A opět upřímně gratuloval Norrisovi. „Měl velmi dobrou sezonu. Obecně to byl těžký boj mezi ním a Oscarem a já jsem se jen přidal. Když vyhrajete svůj první titul, je to ohromně emotivní. Myslím, že o tomhle okamžiku sní každý na startovním roštu. Doufám tedy, že si to s rodinou a týmem opravdu užije.“

Závěr sezony zcela ovládl

Za celou sezonu zaslouží obrovský obdiv. S mnohdy spíše průměrným vozem, s nímž jeho týmoví kolegové Liam Lawson a Júki Cunoda měli problém zajíždět už jen na bodech, dokázal vítězit a porážet soupeře s výrazně kvalitnější technikou.

Přitom v první polovině sezony se tým Red Bull doslova rozpadl – odcházeli klíčoví lidé, nakonec skončil i letitý šéf stáje Christian Horner.

Lando Norris je novým mistrem světa, Verstappenovi výhra v Abú Zabí nestačila

Dlouho se spekulovalo o tom, zda neodejde i Verstappen. Insideři už mu hledali místa v jiných stájích, ale nový boss Laurent Mekies poslepoval tým zpět, vrátil ho na vrchol, dodal všem včetně nizozemského pilota sebevědomí a málem ho dovedl i k titulu mistra světa.

„Rozhodující obrat přišel po Zandvoortu. Opět jsme začali vítězit,“ uvedl Verstappen v rozhovoru pro TV Nova. Od toho momentu, kdy inženýři Red Bullu vyřešili zásadní rychlostní trable monopostu RB21, získal Verstappen suverénně nejvíc bodů ze všech a ovládl šest Grand Prix z devíti.

„Tým ukázal, že se nikdy nevzdává. Myslím, že to, jak jsme zvrátili vývoj sezony a jakých výsledků jsme dosáhli, je fantastické. V období, kdy prostě nevíte, proč je to tak špatné a tak nekonzistentní, to vůbec není snadné.“

Max Verstappen z Red Bullu během Velké ceny Abú Zabí.

Od Zandvoortu získal Verstappen 216 bodů, tedy víc než ve všech předchozích závodech sezony, Norris 148 a Piastri pouhých 99. Australan se také kvůli tomu propadl z pozice lídra na třetí příčku.

„Nezáleží, jestli skončíte o jeden bod, deset nebo dvacet bodů pozadu. Jste jednoduše pozadu. Na konci jsou to dva body, ale bylo to skvělé. Užíval jsem si to,“ přemýšlel vicemistr.

V historických statistikách chybí Verstappenovi dvacet vítězství na sesazení Schumachera z druhé příčky a před nimi je už pouze Lewis Hamilton.

Příští rok dostane další šanci, ačkoliv nikdo zatím netuší, jak velká bude. Zcela nová technická pravidla, kompletně odlišné formule. Poražení letošní sezony mohou vítězit a šampioni vlát na chvostu pole. Jak se vypořádá se změnami Red Bull, naznačí již únorové testy.

Lots of love from Team Verstappen after his EIGHTH pole of the year

Verstappen říkal: Druhé místo nevnímám jako prohru. Tým ukázal, že se nevzdává

Zábranský bodově září: Poslouchám rady, kam střílet. A vysněný tým? Určitě Kometa

Libor Zábranský slaví gól do sítě Sparty.

Neúnavně brání, přesně střílí, tvoří o sto šest. Pětadvacetiletý obránce Komety Brno Libor Zábranský mladší dokázal v letošní sezoně hokejové extraligy nasbírat už 21 kanadských bodů. „Důležité jsou...

8. prosince 2025  7:40

Šťastná Charvátová: Šestá? Pro mě úplná senzace. Ono to jde i vpřed, nejen vzad

Lucie Charvátová po dokončení stíhacího závodu v Östersundu.

Její smích a dobrá nálada byly opět tak nakažlivé. Lucie Charvátová zvládla nad očekávání skvěle i stíhací závod biatlonistek v Östersundu, skolila 18 z 20 terčů, načež vydolovala v závěrečném kole z...

8. prosince 2025

