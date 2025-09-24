Neodepisujte mistra. Verstappen stále může myslet na titul, uvidí formule drama?

Autor:
  12:14
Ukázal to loni, pokračuje i letos. Max Verstappen až na naprosto ojedinělé výjimky dokáže ze svého monopostu vytlačit úplné maximum. A možná ještě trochu víc. Ačkoliv nemá mnohdy nejrychlejší vůz ze všech, umí je předjíždět. A dvěma dominantními víkendy v řadě vyvolal ve formulovém světě otázku: Má ještě šanci na titul?
Max Verstappen se raduje z výhry ve Velké ceně Ázerbájdžánu.

Max Verstappen se raduje z výhry ve Velké ceně Ázerbájdžánu. | foto: Reuters

Max Verstappen se raduje z výhry ve Velké ceně Ázerbájdžánu.
Max Verstappen se raduje z výhry ve Velké ceně Ázerbájdžánu.
Max Verstappen se raduje z výhry ve Velké ceně Ázerbájdžánu. Druhý dojel George...
Max Verstappen se raduje z výhry ve Velké ceně Ázerbájdžánu.
120 fotografií

Aktuálně mu patří třetí příčka za duem z McLarenu. Na prvního Oscara Piastriho ztrácí 69 bodů, na druhého Landa Norrise 44.

Do konce sezony zbývá sedm Velkých cen a tři sprinty.

Propast na lídra šampionátu není malá, ale také není nedosažitelná. Byť Verstappen na tuto metu příliš nehledí.

„Osobně o tom nepřemýšlím. Snažím se v každém závodě dělat to nejlepší, co můžeme a získávat co nejvíc bodů. A po Abú Zabí budeme vědět víc,“ hlásí.

Max Verstappen slaví triumf ve Velké ceně Itálie.

Už od úvodu sezony, kdy McLaren představil jasně nejrychlejší auto na startovním roštu, se mluvilo o tom, že o titul se bude bojovat jen uvnitř týmu.

A to platilo dlouhé měsíce, i proto měla stáj prostor pro férová gesta, která měla odmítnout jakékoliv preference vůči jednomu z pilotů. Až poslední dva víkendy zase vyvolaly tišší hlásky, že by úhlavní bitva mohla čítat třetího jezdce.

Protože jak v Monze, tak v Baku neměl Verstappen prakticky žádného soupeře. Bravurně zvládl obě kvalifikace i nedělní kroužení a dojel si pro 50 bodů.

Kdo získá titul v letošní sezoně formule 1?

celkem hlasů: 49

Není divu, že před novináři čelil otázce, zdali mu tyto výsledky dodaly naději, že má titul stále v dosahu. Odpověď? „No, já se na naději nespoléhám.“

„V podstatě musí jít z mé strany všechno perfektně a pak také potřebuji trochu štěstí z jejich strany, takže je to stále velmi těžké,“ přidal. Narážel tím na McLaren, jenž v jeho šancích hraje klíčovou roli.

I kdyby obhájce vyhrál všechny zbývající závody včetně sprintů, nemusí se stát pětinásobným šampionem. Potřebuje ještě klopýtání Piastriho, případně Norrisovu pomoc v interním souboji s týmovým kolegou.

Dvakrát za víkend. Lídr šampionátu Piastri podlehl tlaku a ničil své monoposty

Když Piastri dojede v hlavních závodech šestkrát třetí a jednou druhý, Verstappen bude slavit.

„Ze souboje o titul ho nevylučuju, ale upřímně řečeno mi moc starostí nedělá,“ odvětil k Verstappenovi po víkendu v Baku Piastri, který boural hned v prvním kole.

„Vím, že pokud se vrátím tam, kde vím, že můžu být, budu víc než v pohodě. Na to se teď soustředím. Ale samozřejmě to může dopadnout různě. Pokud bude Max mezi mnou a Landem a já budu vepředu, bude to pro mě dobré. Pokud to bude naopak, tak zase špatné,“ popsal.

Kvalifikaci na velkou cenu Itálie ovládl Max Verstappen (uprostřed). Za ním skončili Norris a Piastri.

Právě neděle v Baku dopadla pro Verstappena přímo parádně. Piastri nebodoval a Norris dojel jen sedmý. Brit posléze čelil vcelku silné kritice, že nedokázal kolegovo zaváhání více zúročit.

„O každém závodě, kde dojedu druhý nebo hůře, se mluví jako o nevyužité příležitosti. Je mi jedno, jak to lidé vnímají. Já dělám to nejlepší, co můžu. Ale samozřejmě to není dobrý výsledek, chtěl jsem víc,“ uznal Norris.

I on musí cítit tlak. Už loni měl minimálně v druhé polovině sezony pod rukama nejrychlejší vůz na startovním roštu, přesto souboj s Verstappenem nakonec prohrál.

„Co to ten idiot dělá?“ Norris nadával Verstappenovi, toho prvně podrželi i tifosi

Letos už se do honu za nablýskanou trofejí přimíchal i Piastri a Norris zase ztrácí. „Vím, že musím dohnat spoustu bodů proti úžasnému jezdci. Ale musím udržet chladnou hlavu,“ ví Norris.

I po Verstappenově galapředstavení se boj o titul stále vztahuje především na jezdce McLarenu. Ale pokud Nizozemec potvrdí své kvality i v následujících týdnech, piloti v oranžovém už nebudou moct jednat tak gentlemansky, jako doposud.

Dočká se formule 1 nakonec širší zápletky?

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
title=Tipsport - partner programu
Mariaová vs. BouzkováTenis - 1. kolo - 24. 9. 2025:Mariaová vs. Bouzková //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 3.58
  • -
  • 1.27
Karlovy Vary vs. SpartaFotbal - 3. kolo - 24. 9. 2025:Karlovy Vary vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
24. 9. 16:00
  • 33.00
  • 19.90
  • 1.00
Petřín Plzeň vs. Mladá BoleslavFotbal - 3. kolo - 24. 9. 2025:Petřín Plzeň vs. Mladá Boleslav //www.idnes.cz/sport
24. 9. 16:00
  • 14.80
  • 9.66
  • 1.09
Nové Sady vs. OlomoucFotbal - 3. kolo - 24. 9. 2025:Nové Sady vs. Olomouc //www.idnes.cz/sport
24. 9. 16:00
  • 33.00
  • 18.20
  • 1.02
Hlinsko vs. JablonecFotbal - 3. kolo - 24. 9. 2025:Hlinsko vs. Jablonec //www.idnes.cz/sport
24. 9. 16:00
  • 27.80
  • 12.80
  • 1.04
Frýdek-Místek vs. PardubiceFotbal - 3. kolo - 24. 9. 2025:Frýdek-Místek vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
24. 9. 16:00
  • 5.55
  • 4.58
  • 1.39
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Smrt obětavé naděje. Mladý biatlonista zemřel při jízdě na kole po střetu s autem

Střet s autem při vyjížďce na kole nedaleko Krouny na Chrudimsku přeťal slibnou kariéru devatenáctiletého biatlonisty Jana Vaňhy. Okolnosti páteční tragické nehody nyní zjistila redakce iDNES.cz....

Neštěstí před začátkem sezony. Mladý český biatlonista tragicky zahynul

Období letní přípravy končí a za pár týdnů odstartuje v biatlonu nová zimní sezona, čeští biatlonisté do ní ale budou vstupovat se stínem smutku. V pouhých devatenácti letech tragicky zahynul bývalý...

Slavia - Bodö/Glimt 2:2, strhující bitva, hosté smazali manko a v závěru srovnali

Slávističtí fotbalisté v Lize mistrů mířili k vítězství, vedli o dvě branky, ale nakonec v úvodním zápase hlavní fáze remizovali s Bodö/Glimt 2:2. Vyrovnávací gól dostali v poslední minutě z brejku,...

MS v atletice 2025 Tokio: výsledky, vítězové, česká nominace a výkony

Atletická elita osm dní bojovala v dalekém Japonsku. Mistrovství světa v Tokiu bylo na programu od 13. do 21. září 2025. Českou nominaci a výkony, program závodů a především výsledky najdete v...

Sparta - Plzeň 2:1, šlágr rozsekl z penalty Birmančevič, hostující Vydra vyloučen

Sparťanští fotbalisté zvládli první velký ligový šlágr a v 9. kole porazili Plzeň 2:1. Prohrávali sice po gólu Matěje Vydry, pak ale srovnal Mercado a plzeňský kapitán následně viděl červenou kartu...

Přispěl ke gólu a zajistil čisté konto. Krejčího po první výhře obdivují fanoušci

Gólovou akci rozjel tak, že vyvezl balon vysoko před soupeřovo vápno. Našteloval levačku a odcentroval. Míč se po zákroku brankáře odrazil na zadní tyč, kde ho zasadil do sítě přibíhající Munetsi....

24. září 2025  12:50

Infantino jednal se šéfem CONMEBOL o rozšíření fotbalového MS na 64 týmů

Předseda jihoamerické fotbalové konfederace CONMEBOL Alejandro Domínguez jednal se šéfem FIFA Giannim Infantinem o rozšíření mistrovství světa na 64 účastníků. Domínguez to po setkání v New Yorku...

24. září 2025  12:15

Neodepisujte mistra. Verstappen stále může myslet na titul, uvidí formule drama?

Ukázal to loni, pokračuje i letos. Max Verstappen až na naprosto ojedinělé výjimky dokáže ze svého monopostu vytlačit úplné maximum. A možná ještě trochu víc. Ačkoliv nemá mnohdy nejrychlejší vůz ze...

24. září 2025  12:14

Italští volejbalisté podruhé neklopýtli, ve čtvrtfinále nedali Belgii šanci

Volejbalisté Itálie postoupili na mistrovství světa do semifinále. Obhájci zlatých medailí porazili Belgii 3:0 po setech 25:13, 25:18, 25:18 a jejich dalším soupeřem na šampionátu na Filipínách bude...

24. září 2025  11:44

Připomeňte si stříbrné hrdiny z Chile, znáte je? Po Lálovi zůstali už jen dva

Loni v prosinci Josef Jelínek, v sobotu Jan Lála. Je to smutné loučení s legendárními Chilany, fotbalisty Československa, kteří před třiašedesáti lety málem vyhráli mistrovství světa. V kádru jich...

24. září 2025  11:18

Procházka vs. Rountree: hlavní karta UFC 320, kde sledovat

Zpátky do boje! Jiří Procházka má před sebou další výzvu v UFC. V nejprestižnější světové organizaci MMA ho 4. října čeká zápas s Khalilem Rountreem. A půjde znovu o hodně. Vítěz by měl v dalším...

22. září 2025  13:46,  aktualizováno  24.9 10:43

A pomohl i velký blázen. Smečař Vašina jede na mistrovství světa přes bolest

Velké čtvrtfinále z minulého světového šampionátu volejbalistů obhájili jen Italové, Poláci a Američané. Pět týmů z osmi se obměnilo. A mezi novými vyvolenými jsou i Češi – poprvé od roku 1986, kdy...

24. září 2025  10:20

Česko vs. Írán v TV: kde sledovat čtvrtfinále MS ve volejbale živě

Čeští volejbalisté na mistrovství světa na Filipínách zvládli těžkou základní skupinu i osmifinále. O další úspěch se pokusí ve čtvrtek dopoledne proti Íránu. Kde můžete zápas čtvrtfinále světového...

24. září 2025  10:04

Dostal šanci a rozhodl. Ostrava je můj druhý domov, říká vítkovický Polák Macias

Do utkání proti Liberci naskočil 21letý hráč Vítkovic Krzysztof Macias jako třináctý útočník. Nakonec to byl právě on, kdo dvěma brankami výrazně přispěl k vítězství ostravského celku v 7. kole...

24. září 2025

Jak neslavit gól do prázdné. Ekitiké svlékl dres a viděl červenou. Kouč zuřil: Hloupost

Když na něj rozzuřený obránce Jeremie Frimpong vytřeštil oči s výrazem: Co to ksakru děláš?! široký úsměv ho okamžitě přešel. Hugo Ekitiké, autor vítězného gólu Liverpoolu v Ligovém poháru se...

24. září 2025  9:35

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Pardubice i v nepovedené sezoně našly pozitiva, do nové jdou s vyšším rozpočtem

Stabilizovali jsme klub finančně i personálně. Rozpočet jsme zvedli ke 30 milionům korun a dovedli jsme hráče, kteří k nám pasují. To jsou základní vzkazy vedení basketbalového klubu Kvis Pardubice...

24. září 2025  9:18

Zemřel boxer Bezvoda. Nedávno se utkal i s mistrem světa Konečným, bylo mu 38 let

Český box truchlí. Zemřel osmatřicetiletý profesionál Tomáš Bezvoda, který v ringu zvládl víc než čtyři desítky soubojů. Jeden z posledních i s bývalým mistrem světa ve veltrové váze Lukášem Konečným.

24. září 2025  8:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.