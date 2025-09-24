Neodepisujte mistra. Verstappen stále může myslet na titul, uvidí formule drama?

Aktuálně mu patří třetí příčka za duem z McLarenu. Na prvního Oscara Piastriho ztrácí 69 bodů, na druhého Landa Norrise 44.
Do konce sezony zbývá sedm Velkých cen a tři sprinty.
Propast na lídra šampionátu není malá, ale také není nedosažitelná. Byť Verstappen na tuto metu příliš nehledí.
„Osobně o tom nepřemýšlím. Snažím se v každém závodě dělat to nejlepší, co můžeme a získávat co nejvíc bodů. A po Abú Zabí budeme vědět víc,“ hlásí.
Už od úvodu sezony, kdy McLaren představil jasně nejrychlejší auto na startovním roštu, se mluvilo o tom, že o titul se bude bojovat jen uvnitř týmu.
A to platilo dlouhé měsíce, i proto měla stáj prostor pro férová gesta, která měla odmítnout jakékoliv preference vůči jednomu z pilotů. Až poslední dva víkendy zase vyvolaly tišší hlásky, že by úhlavní bitva mohla čítat třetího jezdce.
Protože jak v Monze, tak v Baku neměl Verstappen prakticky žádného soupeře. Bravurně zvládl obě kvalifikace i nedělní kroužení a dojel si pro 50 bodů.
Není divu, že před novináři čelil otázce, zdali mu tyto výsledky dodaly naději, že má titul stále v dosahu. Odpověď? „No, já se na naději nespoléhám.“
„V podstatě musí jít z mé strany všechno perfektně a pak také potřebuji trochu štěstí z jejich strany, takže je to stále velmi těžké,“ přidal. Narážel tím na McLaren, jenž v jeho šancích hraje klíčovou roli.
I kdyby obhájce vyhrál všechny zbývající závody včetně sprintů, nemusí se stát pětinásobným šampionem. Potřebuje ještě klopýtání Piastriho, případně Norrisovu pomoc v interním souboji s týmovým kolegou.
Když Piastri dojede v hlavních závodech šestkrát třetí a jednou druhý, Verstappen bude slavit.
„Ze souboje o titul ho nevylučuju, ale upřímně řečeno mi moc starostí nedělá,“ odvětil k Verstappenovi po víkendu v Baku Piastri, který boural hned v prvním kole.
„Vím, že pokud se vrátím tam, kde vím, že můžu být, budu víc než v pohodě. Na to se teď soustředím. Ale samozřejmě to může dopadnout různě. Pokud bude Max mezi mnou a Landem a já budu vepředu, bude to pro mě dobré. Pokud to bude naopak, tak zase špatné,“ popsal.
Právě neděle v Baku dopadla pro Verstappena přímo parádně. Piastri nebodoval a Norris dojel jen sedmý. Brit posléze čelil vcelku silné kritice, že nedokázal kolegovo zaváhání více zúročit.
„O každém závodě, kde dojedu druhý nebo hůře, se mluví jako o nevyužité příležitosti. Je mi jedno, jak to lidé vnímají. Já dělám to nejlepší, co můžu. Ale samozřejmě to není dobrý výsledek, chtěl jsem víc,“ uznal Norris.
I on musí cítit tlak. Už loni měl minimálně v druhé polovině sezony pod rukama nejrychlejší vůz na startovním roštu, přesto souboj s Verstappenem nakonec prohrál.
Letos už se do honu za nablýskanou trofejí přimíchal i Piastri a Norris zase ztrácí. „Vím, že musím dohnat spoustu bodů proti úžasnému jezdci. Ale musím udržet chladnou hlavu,“ ví Norris.
I po Verstappenově galapředstavení se boj o titul stále vztahuje především na jezdce McLarenu. Ale pokud Nizozemec potvrdí své kvality i v následujících týdnech, piloti v oranžovém už nebudou moct jednat tak gentlemansky, jako doposud.
Dočká se formule 1 nakonec širší zápletky?