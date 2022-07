Je to ostuda. Verstappen kritizoval fanoušky, kteří oslavovali nehodu Hamiltona

„Myslím, že to je ostuda. Chovali se jak fotbaloví fanoušci,“ řekl nizozemský pilot v rozhovoru pro stanici Sport1 poté, co na domácí trati jeho stáje Red Bull ovládl i druhý sprint v sezoně.

„Je to škoda, protože i když občas svádíme extrémně tvrdé a napínavé souboje, tak je vždycky potřeba soupeře respektovat,“ přidal Verstappen, který ve fotbale fandí PSV Eindhoven. „Ale když se divám na zápas, tak si ho užívám bez ohledu na to, jestli můj tým prohraje, nebo vyhraje. Bylo by hezké, kdyby se stejně chovali i fanoušci formule,“ přidal čtyřiadvacetiletý pilot.

Náladu mezi příznivci obou rivalů vyostřil především poslední závod minulé sezony. V něm Verstappen kontroverzně připravil jezdce Mercedesu o osmý titul, kterým by se Hamilton osamostatnil v historickém pořadí před Michaelem Schumacherem.