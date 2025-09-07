„Co to ten idiot dělá?“ Norris nadával Verstappenovi, toho prvně podrželi i tifosi

Red Bull ukázal v sobotní kvalifikaci, že by, snad poprvé sezoně, mohl mít rychlejší auto než McLaren. Kromě nových dílů, které tým do Itálie dovezl, pomohla i Monza samotná. Specifická rychlá trať vyžaduje unikátní nastavení monopostu na minimální přítlak a aerodynamika, tedy rychlost v zatáčkách, zde vždy nemusí být rozhodující.
Verstappen neměl štěstí, nebyla to náhoda. Kvalifikaci ovládl díky znovunalezené rychlosti svého stroje RB21. A stejně tak závod – jakmile byl vpředu, oběma mclarenům jednoduše ujížděl. Přesně tak, jak byl zvyklý za dob své slávy, za dob totální převahy nad celým startovním polem.
„Neuvěřitelný víkend,“ hodnotil o něco později. „Změny na autě pomohly, vše šlapalo dokonale. Po trati jsem doslova letěl,“ pochvaloval si na pohled velmi spokojený závodník.
Jediným zádrhelem na jinak duhově zářivém víkendu byl start Velké ceny. V prvních metrech byly mclareny rychlejší a Max Verstappen se bránil, co to šlo. Lando Norris z druhé pozice na roštu se tlačil vpravo, Nizozemec se mu snažil „zavřít dveře“, a to tak vehementně, až ho vytlačil na trávu, která lemuje dráhu v zadní části cílové rovinky. Právě za tento manévr si vysloužil poznámku o „idiotovi“.
„Musel jsem ubrat plyn, snažil jsem se to udržet na trati, ale nešlo to, vytlačil mě,“ lamentoval jezdec McLarenu.
Návrat na nejvyšší stupínek. Verstappen ovládl Velkou cenu Itálie formule 1
A to nebylo vše. Lando Norris, navzdory tomu, že se jeho mclaren na pár setin sekundy proměnil v sekačku, byl v úvodní šikaně dřív a zvolil si výhodnější stopu. Verstappen se na vnitřek nevešel a musel zatáčku projet zkratkou mimo dráhu.
„No tak. Vystrčil mě na trávu a potom si prostě zkrátil zatáčku,“ zlobil se Norris ve vysílačce.
„Dej mu pozici,“ uslyšel za chvíli ve sluchátkách Verstappen hlas svého inženýra. Jen tak se mohl vyhnout časové penalizaci. Mistr světa okamžitě poslechl.
Norris se však dlouho z vedení neradoval – nedokázal poodjet, sveřepý šampion se udržel v rozestupu do jedné sekundy, pomáhal si otevřením zadního křídla a již ve čtvrtém kole se na cílové rovince tlačil zpátky do vedení. Manévr vyšel na milimetr přesně, ten den pomalejší Brit neměl šanci.
„Po startu jsme měli trochu štěstí, ale všechno se povedlo, poté už to bylo hladké,“ hodnotil šampion.
„Byl to pro nás náročný víkend. Byli jsme trochu pomalí, ale to se občas může stát,“ hodnotil posléze Norris. „Neudělali jsme nic špatně, jen to tentokrát lépe vyšlo Red Bullu.“
Po zbytek závodu se totiž nic zajímavého nedělo. Alespoň v boji o první místo. Verstappen si budoval náskok, ujížděl všem, a protože na dráhu ani jednou nevyrazil zpomalovací vůz, o náskok ten den přijít nemohl.
Norris sice málem přišel také o druhé místo, když kvůli chybě mechaniků při přezouvání ztratil pár sekund a dostal se před něj týmový kolega Oscar Piastri. Ten ale po chvíli gentlemansky vyhověl prosbě týmu a pozici svému kolegovi a sokovi vrátil.
„Auto zkrátka nebylo zcela ideální. Trochu jsem se toho bál, ale jsme na stupních vítězů,“ řekl po závodě aktuální lídr šampionátu.
To už Verstappen stoupal na pódium, kde nad hlavami italských tifosi slavil velký triumf. Na místě, kde byl několikrát vypískán, protože vášniví fanoušci z jihu Evropy nemají rádi, když někdo poráží jejich rudé stroje. Tentokrát však diváci skandovali jeho jméno a slavili báječný výkon. Se žádným ferrari se totiž Verstappen na trati ani nepotkal.
Trvají stále jeho šance na mistrovský titul? Ztráta 94 bodů je aktuálně staví spíš jen do teoretické roviny. Ačkoliv s autem Red Bullu to konečně vypadá lépe. „Jdeme krok po kroku, závod za závodem a uvidíme, kam to dotáhneme,“ popsal situaci Nizozemec.
Sám už dříve prohlásil, že šance na obhajobu ztratil. Už několikrát v kariéře však předvedl, že dokáže i nemožné.