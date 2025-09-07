„Co to ten idiot dělá?“ Norris nadával Verstappenovi, toho prvně podrželi i tifosi

Autor:
  19:36
Hladké vítězství, hodnotili italský triumf čtyřnásobného mistra světa formule 1 Maxe Verstappena komentátoři. Pravda, koncem závodu to až byla nuda, kterou známe v podání Red Bullu z předchozích sezon. Ale po startu se parádně jiskřilo. Nizozemec totiž nezačal nejlépe, o vedení na čas přišel. Ale bránil ho na hraně pravidel, možná až trochu za jejich hranou. „Co to ten idiot dělá?“ soptil Lando Norris.
Max Verstappen bojuje s Landem Norrisem ve Velké ceně Itálie.

Max Verstappen bojuje s Landem Norrisem ve Velké ceně Itálie. | foto: Reuters

Max Verstappen slaví triumf ve Velké ceně Itálie.
Max Verstappen slaví triumf ve Velké ceně Itálie.
Max Verstappen slaví triumf ve Velké ceně Itálie, vlevo druhý Lando Norris,...
Max Verstappen z Red Bullu slaví triumf ve Velké ceně Itálie.
16 fotografií

Red Bull ukázal v sobotní kvalifikaci, že by, snad poprvé sezoně, mohl mít rychlejší auto než McLaren. Kromě nových dílů, které tým do Itálie dovezl, pomohla i Monza samotná. Specifická rychlá trať vyžaduje unikátní nastavení monopostu na minimální přítlak a aerodynamika, tedy rychlost v zatáčkách, zde vždy nemusí být rozhodující.

Verstappen neměl štěstí, nebyla to náhoda. Kvalifikaci ovládl díky znovunalezené rychlosti svého stroje RB21. A stejně tak závod – jakmile byl vpředu, oběma mclarenům jednoduše ujížděl. Přesně tak, jak byl zvyklý za dob své slávy, za dob totální převahy nad celým startovním polem.

Max Verstappen slaví triumf ve Velké ceně Itálie.
Max Verstappen slaví triumf ve Velké ceně Itálie.
Max Verstappen slaví triumf ve Velké ceně Itálie, vlevo druhý Lando Norris, vpravo třetí Oscar Piastri.
Max Verstappen z Red Bullu slaví triumf ve Velké ceně Itálie.
16 fotografií

„Neuvěřitelný víkend,“ hodnotil o něco později. „Změny na autě pomohly, vše šlapalo dokonale. Po trati jsem doslova letěl,“ pochvaloval si na pohled velmi spokojený závodník.

Jediným zádrhelem na jinak duhově zářivém víkendu byl start Velké ceny. V prvních metrech byly mclareny rychlejší a Max Verstappen se bránil, co to šlo. Lando Norris z druhé pozice na roštu se tlačil vpravo, Nizozemec se mu snažil „zavřít dveře“, a to tak vehementně, až ho vytlačil na trávu, která lemuje dráhu v zadní části cílové rovinky. Právě za tento manévr si vysloužil poznámku o „idiotovi“.

„Musel jsem ubrat plyn, snažil jsem se to udržet na trati, ale nešlo to, vytlačil mě,“ lamentoval jezdec McLarenu.

Návrat na nejvyšší stupínek. Verstappen ovládl Velkou cenu Itálie formule 1

A to nebylo vše. Lando Norris, navzdory tomu, že se jeho mclaren na pár setin sekundy proměnil v sekačku, byl v úvodní šikaně dřív a zvolil si výhodnější stopu. Verstappen se na vnitřek nevešel a musel zatáčku projet zkratkou mimo dráhu.

„No tak. Vystrčil mě na trávu a potom si prostě zkrátil zatáčku,“ zlobil se Norris ve vysílačce.

„Dej mu pozici,“ uslyšel za chvíli ve sluchátkách Verstappen hlas svého inženýra. Jen tak se mohl vyhnout časové penalizaci. Mistr světa okamžitě poslechl.

Norris se však dlouho z vedení neradoval – nedokázal poodjet, sveřepý šampion se udržel v rozestupu do jedné sekundy, pomáhal si otevřením zadního křídla a již ve čtvrtém kole se na cílové rovince tlačil zpátky do vedení. Manévr vyšel na milimetr přesně, ten den pomalejší Brit neměl šanci.

„Po startu jsme měli trochu štěstí, ale všechno se povedlo, poté už to bylo hladké,“ hodnotil šampion.

„Byl to pro nás náročný víkend. Byli jsme trochu pomalí, ale to se občas může stát,“ hodnotil posléze Norris. „Neudělali jsme nic špatně, jen to tentokrát lépe vyšlo Red Bullu.“

Po zbytek závodu se totiž nic zajímavého nedělo. Alespoň v boji o první místo. Verstappen si budoval náskok, ujížděl všem, a protože na dráhu ani jednou nevyrazil zpomalovací vůz, o náskok ten den přijít nemohl.

Norris sice málem přišel také o druhé místo, když kvůli chybě mechaniků při přezouvání ztratil pár sekund a dostal se před něj týmový kolega Oscar Piastri. Ten ale po chvíli gentlemansky vyhověl prosbě týmu a pozici svému kolegovi a sokovi vrátil.

„Auto zkrátka nebylo zcela ideální. Trochu jsem se toho bál, ale jsme na stupních vítězů,“ řekl po závodě aktuální lídr šampionátu.

To už Verstappen stoupal na pódium, kde nad hlavami italských tifosi slavil velký triumf. Na místě, kde byl několikrát vypískán, protože vášniví fanoušci z jihu Evropy nemají rádi, když někdo poráží jejich rudé stroje. Tentokrát však diváci skandovali jeho jméno a slavili báječný výkon. Se žádným ferrari se totiž Verstappen na trati ani nepotkal.

Trvají stále jeho šance na mistrovský titul? Ztráta 94 bodů je aktuálně staví spíš jen do teoretické roviny. Ačkoliv s autem Red Bullu to konečně vypadá lépe. „Jdeme krok po kroku, závod za závodem a uvidíme, kam to dotáhneme,“ popsal situaci Nizozemec.

Sám už dříve prohlásil, že šance na obhajobu ztratil. Už několikrát v kariéře však předvedl, že dokáže i nemožné.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)
title=Tipsport - partner programu
Berlín vs. GrenobleHokej - 4. kolo - 7. 9. 2025:Berlín vs. Grenoble //www.idnes.cz/sport
Živě4:3
  • 1.22
  • 4.80
  • 19.00
Polsko vs. FinskoFotbal - Skupina G - 7. 9. 2025:Polsko vs. Finsko //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.52
  • 3.90
  • 6.20
Belgie vs. KazachstánFotbal - Skupina J - 7. 9. 2025:Belgie vs. Kazachstán //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.04
  • 14.00
  • 50.00
Německo vs. Sev. IrskoFotbal - Skupina A - 7. 9. 2025:Německo vs. Sev. Irsko //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.04
  • 13.00
  • 40.00
Sinner vs. AlcarazTenis - Dvouhra mužů - finále - 7. 9. 2025:Sinner vs. Alcaraz //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • 2.17
  • -
  • 1.69
Ostrava vs. TepliceFotbal - 2. kolo - 17. 9. 2025:Ostrava vs. Teplice //www.idnes.cz/sport
Živě17. 9. 17:00
  • 1.21
  • 6.00
  • 15.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

OBRAZEM: Playmate v hořícím autě s logem OnlyFans a další mostecká dramata

Vzrušující chvilky nabídl víkendový podnik Czech Truck Prix v Mostě, v případě Němky Vanessy Neumannové to platilo vícenásobně; vůz NASCAR totiž řídí jako první playmate v historii a navíc její auto...

Senzace! Krejčíková přežila mečboly, ve čtvrtfinále jsou i Lehečka a Vondroušová

Neděle 31. srpna 2025 se do českých tenisových dějin zapíše jako jeden z nejúspěšnějších dnů, do čtvrtfinále US Open se totiž probojovali hned tři zástupci! Markéta Vondroušová zaskočila Jelenu...

Černá Hora - Česko 0:2, bojovka až do konce, góly fotbalistů dali Červ a Černý

Od našeho zpravodaje v Černé Hoře Vynikající nástup se spoustou šancí. A dál? Čeští fotbalisté se v Podgorici strachovali o vítězství nad domácí Černou Horou až do posledních sekund. První gól dal už po třech minutách náramnou...

Šílenost! Trenér dorostenců škrtil mladého rozhodčího, zasahovalo 12 policistů

Děs na fotbale. Sedmnáctiletého rozhodčího Dominika Svobodu při sobotním zápase dorostenců mezi domácím Mezibořím a Ervěnicemi – Jirkovem chytil pod krkem a škrtil trenér hostů Lukáš Rusník. Zápas se...

Muchovou na US Open vystrašil expřítel: Objevuje se na místech, kde by neměl být

V utkání druhého kola US Open se česká tenistka Karolína Muchová musela vypořádat nejen s houževnatou soupeřkou, kterou zdolala až po tříhodinovém boji, ale také s nepříjemným incidentem na tribuně....

Perná šichta pro Nizozemce. V kvalifikaci proti Litvě je zachránil rekordman Depay

Nizozemští fotbalisté se v kvalifikaci mistrovství světa nadřeli na vítězství 3:2 v Litvě. Dvěma góly přispěl Memphis Depay, jenž s 52 góly o dva zásahy překonal Robina van Persieho a stal se...

7. září 2025  20:22

Další favorit se loučí s EuroBasketem. Místo Francouzů do čtvrtfinále míří Gruzie

O další velké překvapení v osmifinále mistrovství Evropy basketbalistů se postarali Gruzínci, kteří porazili Francii 80:70. Mezi nejlepší osmičku se dostali poprvé. Ve středu je čekají Finové, kteří...

7. září 2025  16:40,  aktualizováno  20:02

US Open ONLINE: Hvězdné finále o titul i post jedničky. Uspěje Sinner, nebo Alcaraz?

Sledujeme online

Tenisové US Open vrcholí duelem dvou nejlepších hráčů současnosti, který je zároveň přímou bitvou o post světové jedničky. Stejně jako ve Wimbledonu a na Roland Garros se ve finále utkávají lídr...

7. září 2025

„Co to ten idiot dělá?“ Norris nadával Verstappenovi, toho prvně podrželi i tifosi

Hladké vítězství, hodnotili italský triumf čtyřnásobného mistra světa formule 1 Maxe Verstappena komentátoři. Pravda, koncem závodu to až byla nuda, kterou známe v podání Red Bullu z předchozích...

7. září 2025  19:36

Kometa v Lize mistrů opět padla, nestačila na Bern. Hradec dominoval v Bolzanu

Hokejisté Komety podruhé v řadě v Lize mistrů prohráli, švýcarskému Bernu podlehli 3:5. Vítězství naopak slaví Hradec Králové, který si poradil s italským Bolzanem 4:0.

7. září 2025  13:50,  aktualizováno  18:55

Šílenost! Trenér dorostenců škrtil mladého rozhodčího, zasahovalo 12 policistů

Děs na fotbale. Sedmnáctiletého rozhodčího Dominika Svobodu při sobotním zápase dorostenců mezi domácím Mezibořím a Ervěnicemi – Jirkovem chytil pod krkem a škrtil trenér hostů Lukáš Rusník. Zápas se...

7. září 2025  11:16,  aktualizováno  18:06

Vuelta 2025: trasa, výsledky, Češi na startu. Kde sledovat v TV?

Třetí Grand Tour sezony, španělská Vuelta, startuje 23. srpna v italském Turíně a šampiona korunuje 14. září v Madridu. Mezi 184 cyklisty chybí obhájce červeného dresu Primož Roglič, hlavními...

7. září 2025  17:49

Pedersen konečně slaví, na Vueltě si pohlídal triumf z úniku. Vidět byl i Otruba

Druhý týden cyklistické Vuelty zakončila etapa „naruby“. Patnácté dějství začínalo náročným výšlapem, závěr už byl naopak mírný. Takový profil seděl úniku, čehož dokonale využil Mads Pedersen. Dán ve...

7. září 2025  13:01,  aktualizováno  17:46

Nadvláda italských volejbalistek trvá, triumfovaly i na mistrovství světa

Italské volejbalistky jsou podruhé mistryněmi světa. V dramatickém finále v Bangkoku porazily Turecko 3:2 a po loňských olympijských hrách v Paříži a posledních dvou ročnících Ligy národů mají další...

7. září 2025  16:51,  aktualizováno  17:38

Návrat na nejvyšší stupínek. Verstappen ovládl Velkou cenu Itálie formule 1

Poslední letošní evropský závod formule 1 dokonale vyšel stáji Red Bull a Maxi Verstappenovi. Po kvalifikaci nedal úřadující šampion soupeřům šanci ani v závodě a s velkým náskokem ovládl Velkou cenu...

7. září 2025  16:22,  aktualizováno  17:28

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Mistr světa Littler na Czech Open končí v osmifinále, Humphries jde dál

Úřadující mistr světa Luke Littler vypadl na šipkařském Czech Open v pražských Letňanech v osmifinále. Osmnáctiletý Angličan prohrál s Nizozemcem Gianem van Veenem 4:6.

7. září 2025  17:07

Spousta chyb i dobrých věcí. Hašek o Černé Hoře i přípravě se Saúdskou Arábií

K sobotním narozeninám dostal od mužstva dort s hořící fontánou, kterou se marně snažil sfouknout. Pro trenéra českých fotbalistů Ivana Haška však bude důležitější, aby národní tým v pondělí večer v...

7. září 2025  16:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.