Verstappen je tentokrát ovšem v opačné pozici. Zatímco ho loni Norris naháněl, letos je to právě obhájce mistrovské koruny, který musí své soky nutně porážet.
Ze třetího místa ztrácí 36 bodů, o jeden méně pak na druhého Piastriho.
„A to je pořád slušná mezera. Ačkoliv se nám v poslední době jako týmu poměrně daří, teď už potřebujeme být před nimi neustále. Je to výzva, ale já se na ni těším,“ hlásí před víkendem Verstappen.
Ani čtyři vítězství v hlavních závodech a dvě ve sprintech mu ale nemusí ve finále stačit. Ovšem pokud by se opakoval loňský scénář Velké ceny Brazílie, najednou bude všechno jinak.
Pro zopakování.
Norris sice vyhrál sprint i následnou kvalifikaci, jenže závod mu vůbec nevyšel. Z čela pozorně poslouchal svého poradce ve vysílačce, jak ho informuje o Verstappenově demolici.
Ten se totiž rychle prokousával pořadím vzhůru, načež mu pak pomohla ještě červená vlajka. Když se po jednom z restartů dostal do vedení, Norris naopak chyboval a vyklouzal z tratě.
Navíc nebýt ochotného kolegy Piastriho, dojel by ještě hůře, takto limitoval ztrátu alespoň na šesté místo.
Verstappen mu v celkovém bodování opět odskočil a bylo prakticky rozhodnuto. Opět totiž ukázal, že v mokrých podmínkách nemá konkurenci. Což by jistě rád potvrdil i teď.
„Ale v dešti je vždycky velké riziko. Může vám to sednout, avšak může to jít i proti vám,“ říká skromně. „Letos každopádně McLaren v mokru funguje parádně, takže to rozhodně není tak, že pokud bude pršet, najednou budeme favorité my,“ míní.
„Je mi jedno, jaké budou podmínky, ale samozřejmě jezdit za sucha je pro všechny jednodušší. To bych se pokusil napodobit víkend z Mexika. Když prší, hraje roli i štěstí,“ podotýká Norris, jenž by rád navázal na předchozí vítězství.
Kdyby však i tentokrát Nizozemec dominoval a Norris skončil jen šestý, tedy stejně jako před rokem, uřízl by z Britova náskoku 17 bodů. Rázem by ztrácel už jen 19.
To už by nemusel spoléhat na okolnosti, titul by měl ve svých rukách. Zní to poněkud zvláštně, ale kdyby zbylé závody vyhrál, nemusel by řešit, jak dojel Norris nebo Piastri. Protože i kdyby britský závodník dojel pokaždé druhý hned za Verstappenem, zaznamenal by o 22 bodů méně.
A to nejsou složité počty. O tři body by v celkovém součtu vyhrál čtyřnásobný šampion.
Takže jak důležitý skutečně bude víkend v Brazílii? Dá se říct, že právě nyní se rozhodne o směru, kudy bude drama vrcholit?
„Možná. Uvidíme. Ale moc mě to nestresuje. Pokud budeme mít auto tak rychlé, že bude moct vyhrát, tak tak učiníme,“ prohodil suše Verstappen.
Ani Norris se však příliš nestresuje. „Uvidíme, jak to bude na konci roku. Teď se pro mě nic nemění, cítím se pořád stejně,“ hlásil.
Ze hry samozřejmě není ani Piastri, vždyť na Norrise ztrácí jediný bod. Jen jej v poslední době formě lehce opustila, nicméně šanci stále má. I díky prohlášení šéfa stáje Zaka Browna, jenž tvrdí, že raději zopakuje scénář z roku 2007, kdy o titul na poslední chvíli McLaren přišel v neprospěch Kimiho Räikkönenena z Ferrari, než aby z jednoho pilota nyní učinil týmovou dvojku.
Už páteční večer napoví o rozložení sil. V 19.30 začíná kvalifikace na sprint, jenž je na programu v sobotu v 15 hodin. Po něm následuje klasická kvalifikace, hlavní závod se jede v neděli od šesti.
A jak to bude s deštěm? Předpověď počasí je v Brazílii často nevyzpytatelná, kapky vody ovšem radar na víkend skutečně ukazuje i tentokrát.
Ale v jakém množství a jestli se trefí i do závodu? To si budete muset počkat.