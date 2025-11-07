Verstappen si loni Brazílii podmanil. Jestli výkon zopakuje, titul má ve svých rukou

Autor:
  15:58
Vzpomínáte si, co se dělo před rokem? Nezdařená brazilská kvalifikace a výměna motoru poslala Maxe Verstappena na start ze 17. pozice, jenže on stejně závod ovládl. S velkým náskokem, po fenomenální jízdě na mokré trati. Tehdy se definitivně rozhodlo o titulu. A velkou stopu může mít i na letošním rozuzlení.
Kvalifikaci na velkou cenu Itálie ovládl Max Verstappen (uprostřed). Za ním...

Kvalifikaci na velkou cenu Itálie ovládl Max Verstappen (uprostřed). Za ním skončili Norris a Piastri. | foto: AP

Lando Norris před startem Velké ceny Nizozemska.
Max Verstappen mává fanouškům.
Oscar Piastri odstartuje do Velké ceny Nizozemska z prvního místa.
Charles Leclerc (vlevo), Lando Norris (uprostřed) a Max Verstappen na stupních...
110 fotografií

Verstappen je tentokrát ovšem v opačné pozici. Zatímco ho loni Norris naháněl, letos je to právě obhájce mistrovské koruny, který musí své soky nutně porážet.

Ze třetího místa ztrácí 36 bodů, o jeden méně pak na druhého Piastriho.

„A to je pořád slušná mezera. Ačkoliv se nám v poslední době jako týmu poměrně daří, teď už potřebujeme být před nimi neustále. Je to výzva, ale já se na ni těším,“ hlásí před víkendem Verstappen.

Ani čtyři vítězství v hlavních závodech a dvě ve sprintech mu ale nemusí ve finále stačit. Ovšem pokud by se opakoval loňský scénář Velké ceny Brazílie, najednou bude všechno jinak.

Takhle jezdí šampión. Verstappen v Brazílii zářil, ostatní žasli: To umí jen on

Pro zopakování.

Norris sice vyhrál sprint i následnou kvalifikaci, jenže závod mu vůbec nevyšel. Z čela pozorně poslouchal svého poradce ve vysílačce, jak ho informuje o Verstappenově demolici.

Ten se totiž rychle prokousával pořadím vzhůru, načež mu pak pomohla ještě červená vlajka. Když se po jednom z restartů dostal do vedení, Norris naopak chyboval a vyklouzal z tratě.

Max Verstappen projíždí cílem VC Brazílie.

Navíc nebýt ochotného kolegy Piastriho, dojel by ještě hůře, takto limitoval ztrátu alespoň na šesté místo.

Verstappen mu v celkovém bodování opět odskočil a bylo prakticky rozhodnuto. Opět totiž ukázal, že v mokrých podmínkách nemá konkurenci. Což by jistě rád potvrdil i teď.

„Ale v dešti je vždycky velké riziko. Může vám to sednout, avšak může to jít i proti vám,“ říká skromně. „Letos každopádně McLaren v mokru funguje parádně, takže to rozhodně není tak, že pokud bude pršet, najednou budeme favorité my,“ míní.

„Je mi jedno, jaké budou podmínky, ale samozřejmě jezdit za sucha je pro všechny jednodušší. To bych se pokusil napodobit víkend z Mexika. Když prší, hraje roli i štěstí,“ podotýká Norris, jenž by rád navázal na předchozí vítězství.

Nový lídr v nemilosti, Norrise v Mexiku vypískali. Jen se tomu směju, vzkázal

Kdyby však i tentokrát Nizozemec dominoval a Norris skončil jen šestý, tedy stejně jako před rokem, uřízl by z Britova náskoku 17 bodů. Rázem by ztrácel už jen 19.

To už by nemusel spoléhat na okolnosti, titul by měl ve svých rukách. Zní to poněkud zvláštně, ale kdyby zbylé závody vyhrál, nemusel by řešit, jak dojel Norris nebo Piastri. Protože i kdyby britský závodník dojel pokaždé druhý hned za Verstappenem, zaznamenal by o 22 bodů méně.

A to nejsou složité počty. O tři body by v celkovém součtu vyhrál čtyřnásobný šampion.

Max Verstappen z Red Bullu (uprostřed) pózuje po vítězné kvalifikaci formule 1 na okruhu Silverstone s Oscarem Piastrim (vlevo) a Landem Norrisem z McLarenu.

Takže jak důležitý skutečně bude víkend v Brazílii? Dá se říct, že právě nyní se rozhodne o směru, kudy bude drama vrcholit?

„Možná. Uvidíme. Ale moc mě to nestresuje. Pokud budeme mít auto tak rychlé, že bude moct vyhrát, tak tak učiníme,“ prohodil suše Verstappen.

Ani Norris se však příliš nestresuje. „Uvidíme, jak to bude na konci roku. Teď se pro mě nic nemění, cítím se pořád stejně,“ hlásil.

Velká cena Brazílie formule 1 2025: program, výsledky, kde závod sledovat

Ze hry samozřejmě není ani Piastri, vždyť na Norrise ztrácí jediný bod. Jen jej v poslední době formě lehce opustila, nicméně šanci stále má. I díky prohlášení šéfa stáje Zaka Browna, jenž tvrdí, že raději zopakuje scénář z roku 2007, kdy o titul na poslední chvíli McLaren přišel v neprospěch Kimiho Räikkönenena z Ferrari, než aby z jednoho pilota nyní učinil týmovou dvojku.

Už páteční večer napoví o rozložení sil. V 19.30 začíná kvalifikace na sprint, jenž je na programu v sobotu v 15 hodin. Po něm následuje klasická kvalifikace, hlavní závod se jede v neděli od šesti.

A jak to bude s deštěm? Předpověď počasí je v Brazílii často nevyzpytatelná, kapky vody ovšem radar na víkend skutečně ukazuje i tentokrát.

Ale v jakém množství a jestli se trefí i do závodu? To si budete muset počkat.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
title=Tipsport - partner programu
Pegulaová vs. RybakinováTenis - Dvouhra - semifinále - 7. 11. 2025:Pegulaová vs. Rybakinová //www.idnes.cz/sport
Živě4:3
  • 1.65
  • -
  • 2.23
Táborsko vs. JihlavaFotbal - 16. kolo - 7. 11. 2025:Táborsko vs. Jihlava //www.idnes.cz/sport
7. 11. 17:00
  • 1.55
  • 3.91
  • 5.41
Hranice vs. Zbrojovka Brno BFotbal - 15. kolo - 7. 11. 2025:Hranice vs. Zbrojovka Brno B //www.idnes.cz/sport
7. 11. 17:00
  • 3.00
  • 3.40
  • 1.85
Pardubice B vs. SlaviaHokej - 20. kolo - 7. 11. 2025:Pardubice B vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
7. 11. 17:30
  • 3.15
  • 4.30
  • 1.90
Sabalenková vs. AnisimovováTenis - Dvouhra - semifinále - 7. 11. 2025:Sabalenková vs. Anisimovová //www.idnes.cz/sport
7. 11. 17:30
  • 1.44
  • -
  • 2.96
Příbram vs. ŽižkovFotbal - 16. kolo - 7. 11. 2025:Příbram vs. Žižkov //www.idnes.cz/sport
7. 11. 18:00
  • 2.40
  • 3.21
  • 2.80
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

OBRAZEM: Světové prvenství i náhrada za Plechárnu. Tady by se mohla hrát extraliga

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Je to jen několik dní, co se prvoligová Jihlava zabydlela v novém. Multifunkční arény, včetně té pardubické, která se stane tou vůbec největší na světě, mají vyrůst i v české nejvyšší hokejové...

Ostravský chrám za 2,5 miliardy. Nový stadion Bazaly už má svoji podobu

Nové Bazaly

Nový fotbalový stadion Bazaly v Ostravě vznikne podle návrhu urbanistického, architektonického a designového studia L35 Arquitectos z Barcelony. Vítězný projekt se od ostatních v soutěži odlišoval...

Kradla jsem, nevím proč. Jak šampionka Simonová padala z trůnu do černé díry

Premium
Biatlonistka Julia Simonová u soudu.

Ano, kradla jsem. A lhala jsem. Jsem vinna. Byl to zkrat, jakási černá díra. Ale nesuďte mě, prosím, příliš tvrdě. Julii Simonové, suverénce tolika biatlonových závodů, se najednou zhroutil svět....

MLS zveřejnila platy. Nejvíc ze všech má Messi, kolik berou Bucha, Lingr či Olatunji?

Pavel Bucha z Cincinnati (vpravo) v souboji s hvězdou Interu Miami Lionelem...

Zajímá vás, kolik si za rok vydělají čeští a slovenští fotbalisté v americké MLS? A jak jsou na tom v porovnání s největšími hvězdami v čele s Lionelem Messim? Tamní hráči mají kontrakt přímo s ligou...

Slavia - Arsenal 0:3, hektický úvod, po gólu se hosté zklidnili a byli nad síly mistra

Slávistický kapitán Provod v hlavičkovém souboji s obránci Arsenalu.

Slávističtí fotbalisté proti Arsenalu nepropadli, i když ve svém čtvrtém vystoupení v Lize mistrů nevystřelili na bránu a inkasovali tři góly. Většinu času dobře bránili, snažili se zápas lídrovi...

Kämpf v úzkých. Toronto mu odebralo plat, olympijský adept nehraje. Co bude dál?

David Kämpf z Toronta oslavuje trefu proti Carolině.

Od minulého víkendu David Kämpf nehraje, v těžké situaci si dává hokejovou pauzu. Vzhledem ke své smlouvě vypadl z nablýskané NHL, od farmy svého Toronta v nižší soutěži AHL se posléze odpojil. Teď...

7. listopadu 2025  16:21

Verstappen si loni Brazílii podmanil. Jestli výkon zopakuje, titul má ve svých rukou

Kvalifikaci na velkou cenu Itálie ovládl Max Verstappen (uprostřed). Za ním...

Vzpomínáte si, co se dělo před rokem? Nezdařená brazilská kvalifikace a výměna motoru poslala Maxe Verstappena na start ze 17. pozice, jenže on stejně závod ovládl. S velkým náskokem, po fenomenální...

7. listopadu 2025  15:58

Prvními finalistkami čtyřhry na Turnaji mistryň jsou Babosová a Stefaniová

Timea Babosová a Luisa Stefaniová na Turnaji mistryň

Pokud tenistky Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová postoupí do finále Turnaje mistryň, narazí na maďarsko-brazilskou dvojici Tímea Babosová, Luisa Stefaniová.

7. listopadu 2025  15:52

Modernější než moderní. Nové Bazaly nabídnou komfort, věří ředitel Baníku

Nové Bazaly se začnou stavět pravděpodobně v roce 2029.

Vítězný návrh nového stadionu už zástupci Ostravy i fotbalového Baníku představili. Teď jej ještě přeměnit ve skutečnost. „Od začátku od města cítíme drajv, aby byl projekt dokončený,“ říká Michal...

7. listopadu 2025  15:35

Nový trenér? Žádný deadline, řekl Nedvěd. O jménech nemluvil, ale šanci má i Köstl

Generální manažer českých fotbalových reprezentací Pavel Nedvěd na mimořádné...

Nechtěl komentovat, co s fotbalovou reprezentací bude po listopadovém srazu. „Myslím si, že tahle otázka sem nepatří,“ přesvědčoval manažer národního týmu Pavel Nedvěd na páteční nominační tiskové...

7. listopadu 2025  15:11

Guardiola dosáhne proti Liverpoolu na velký milník. Odkoučuje svůj tisící zápas

Zamyšlený Pep Guardiola na lavičce Manchesteru City

Nedělní zápas mezi Manchesterem City a Liverpoolem bude nejen šlágrem anglické fotbalové ligy, ale také velkým milníkem pro trenéra domácího týmu Pepa Guardiolu. Bývalého španělského reprezentanta...

7. listopadu 2025  14:50

Protesty před zápasem Aston Villy, kam nemohli Izraelci. Policie zatkla 11 osob

Protesty mezi skupinami propalestinských a proizraelských skupin před zápasem...

Čtvrtečnímu zápasu fotbalové Aston Villy, která na duel Evropské ligy s Maccabi Tel Aviv (2:0) zakázala vstup izraelským fanouškům, předcházely protesty a nepokoje. Akci přihlíželo více než 700...

7. listopadu 2025  14:45

Už v rozplavbě. Plavec Švarc překonal český rekord na padesátce volně

Krytý ašský plavecký bazén ze 70. let minulého století dosluhuje. Původní...

Na Velké ceně Brna překonal plavec Radim Švarc český rekord na 50 metrů volný způsob v krátkém bazénu. Už v rozplavbě ho vylepšil o setinu na 21,61 sekundy.

7. listopadu 2025  14:27

Peníze pro Dynamo v ohrožení. Kraj drží podmínku, České Budějovice mají obavy

Jude Sunday z Českých Budějovic slaví trefu proti Baníku Ostrava ve třetím kole...

Zahraniční vedení českobudějovického fotbalového klubu nereflektovalo podmínky Jihočeského kraje a města ze vzájemné schůzky. Finanční podpora od obou organizací pro druholigový klub i tamní...

7. listopadu 2025  10:22,  aktualizováno  14:09

Strnad dostal od antimonopolního úřadu zelenou ke koupi plzeňské Viktorie

Michal Strnad je majitelem Czechoslovak Group, skupiny, ve které působí již...

Miliardář Michal Strnad může koupit většinový podíl v FC Viktoria Plzeň. Transakci majiteli zbrojařského holdingu Czechoslovak Group (CSG) povolil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

7. listopadu 2025  13:08,  aktualizováno  14:07

Bostonská proměna: tým slaví, Zacha kryje Pastrňáka. Už umíme vydržet, zní z kabiny

Čeští hokejisté ve službách Bostonu, David Pastrňák (88) s Pavlem Zachou (18),...

Když Boston hrál ke konci října v Ottawě, odvážel si děsivý, sedmigólový debakl. A navíc sedmou porážku z posledních osmi zápasů. Utekly ani ne dva týdny a chmury vymizely. Hokejoví Bruins se v NHL...

7. listopadu 2025  14:04

Köstl pozval nováčky Sejka a Hellebranda. Do repre se vrací Ryneš, chybí Krejčí

Jaroslav Köstl, asistent trenér české reprezentace, během utkání s Gruzií.

První nominace dočasného trenéra fotbalové reprezentace Jaroslava Köstla: vzal dva nováčky Václava Sejka s Patrikem Hellebrandem, do týmu po delší vrátil Matěje Ryneše a logicky neopomněl uzdraveného...

7. listopadu 2025  12:15,  aktualizováno  14:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.