„Mluvení mimo trať mu jde, vykládá spoustu nesmyslů,“ utrousil čtyřnásobný mistr světa z Red Bullu, jenž potvrdil skvělou formu.
Ovládl čtvrtou z posledních šesti Velkých cen. Navíc učinil velice zásadní krok k druhému místu v konečném pořadí šampionátu, jeho náskok na třetího Lewise Hamiltona narostl na 37 bodů.
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Jezdci F1 rozehráli v Las Vegas dramatickou ruletu, jackpot bral Verstappen
Divoký závod v Las Vegas patřil k ozdobám letošního ročníku. Z velké části díky Verstappenovi a Russellovi.
Společně bojovali na čele o první příčku. Nic si nedarovali, vyměňovali si pozice. Diváky bavilo i napínavé závodění ve zbytku pole, dohromady došlo k více než 300 předjetím, prvního s druhým za celou dobu nedělilo víc než 1,563 sekundy.
Tři kola před koncem se britský pilot snažil dostat před kolegu z Mercedesu a nového šampiona Kimiho Antonelliho. Manévr ale vůbec neodhadl, vyjel z ideální stopy, probrzdil a poslal monopost do bariéry.
Russellova nehoda ve 48. kole:
George hits the barrier 🎥 #F1 #LasVegasGP https://t.co/H7Zw9mDOKj— Formula 1 (@F1) November 22, 2026
„Haha, dobrá práce! Panebože...“ smál se Nizozemec do týmové vysílačky nehodě svého pronásledovatele, který se posléze vrátil na trať a závod dokončil na deváté pozici.
Před novináři Verstappen v rýpancích pokračoval: „Když jsem se podíval do zpětných zrcátek a viděl, co se stalo, říkal jsem si: No vida, hned mám lepší den! A když jsem projel cílem jako první, byl jsem ještě spokojenější.“
Je známo, že mezi nimi nepanují zrovna vřelé vztahy. Přes média se poštěkali už v minulosti, Russell soupeře nazval tyranem, co se vozí po ostatních. Na oplátku si vyslechl, že je podrazák a nula.
Emoce mezi nimi opět probublaly v sobotní kvalifikaci.
Oba se chystali na rychlé kolo. Verstappen si chtěl zajistit volnější prostor, před zatáčkou číslo 14 se dostal před Russella. Ten reagoval stejně, monopost Red Bullu mu ale zavřel prostor a došlo ke kontaktu.
Osmadvacetiletý Brit si nakonec místo vynutil, naštvaný Nizozemec reagoval zpoza volantu vztyčeným prostředníčkem, po kvalifikaci obdržel od sportovních komisařů varování.
🎲 DRIVER STANDINGS AFTER VEGAS 🎲 Max tightens his grip on P2 💪 #F1 #LasVegasGP https://t.co/1AGqLbpJlq— Formula 1 (@F1) November 22, 2026
„Dělá to týden co týden, všichni jsou s tím v pohodě. Já ale nehodlám akceptovat, že mě někdo poškodí a chová se, jako by byl větší a lepší než ostatní,“ ulevil si pilot Mercedesu.
V závodě se pral o nejvyšší stupínek, uškodil si vlastní chybou. V aktuální sezoně už poněkolikáté.
Bylo jasné, že Verstappen, který čas od času nejde pro ostřejší slova daleko, si takovou šanci náležitě vychutná. „Karma je svině,“ reagoval spokojený vítěz na tiskové konferenci.
Max Verstappen is box office when talking about George Russell 🥊 This rivalry is not about to end any time soon 🔥 #F1 #SSMotorsport https://t.co/b3ETv9oN3g— SuperSport 🏆 (@SuperSportTV) November 22, 2026
A posléze přitvrdil: „Neberu jako úspěch, že jsem ho porazil. Ani mě netrápí, co George říká, protože je tak hluboko pod mojí úrovní, že ani nemá smysl se s ním snažit soupeřit.“
V rozhovoru pro televizní stanici Viaplay svá slova zopakoval, navíc ještě doplnil: „Akci na trati jsem si užíval, zvlášť proto, že jeden člověk neměl vůbec šanci. Pořád jen mluví, ale v závodech je letos úplně směšný.“
Toto Wolff, šéf Mercedesu, během víkendu v Las Vegas trval na tom, že oba závodníky pojí dlouhá historie a jde pouze o vzájemné provokace, nic hlubšího ani osobního.
Russellovi ale Verstappenovo vyjádření radost určitě neudělá. A rivalita může pokračovat.