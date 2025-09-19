Verstappen a Ferrari? Chce tam každý, ale já radši vyhrávám, prohlásil mistr světa

Autor:
  13:30
Je to destinace, která láká kdejakého pilota formule 1. Cíl, o kterém sní od dětství mnoho závodníků. Sednout si do červeného Ferrari by byl zážitek, na který by nikdy nezapomněli. Ale ne každý k němu vzhlíží jako k modle, jaká by převážila všelijaké strasti. „Šel bych tam jen v případě, kdybych viděl, že můžu vyhrávat,“ pravil Max Verstappen.
Max Verstappen (vpravo) z Red Bullu a Charles Leclerc z Ferrari po kvalifikaci...

Max Verstappen (vpravo) z Red Bullu a Charles Leclerc z Ferrari po kvalifikaci na Velkou cenu Belgie | foto: AP

Vítěz Max Verstappen se zdraví s třetím Charlesem Leclercem z Ferrari.
Max Verstappen z Red Bullu (vlevo) přijímá gratulace k vítězství v kvalifikaci...
Tři nejlepší po sprintu v Číně. Zleva Oscar Piastri, Lewis Hamilton a Max...
Vítězný Max Verstappen z Red Bullu konzultuje průběh Velké ceny Saúdské Arábie...
120 fotografií

Právě na vítězství byl dlouho dobu zvyklý. Od sezony 2021 táhl šňůru čtyř titulů, jež utne pravděpodobně až letos někdo z McLarenu. Byť třeba poslední závod v Monze naznačil, že by Verstappen mohl oranžové jezdce začít trápit.

Nejenom že na italském okruhu zvítězil, slavil navíc po přesvědčivém výkonu, kdy se mu nikdo ze suverénního dua Lando Norris, Oscar Piastri ani nepřiblížil.

Na nejvyšší mety cílí také Ferrari, dlouhodobě však neúspěšně. I tak ale červená stáj vzbuzuje napříč motorsportem cosi speciálního.

Vítězný Max Verstappen z Red Bullu konzultuje průběh Velké ceny Saúdské Arábie s druhým Charlesem Leclercem z Ferrari.

Legendární tým láká piloty svou tradicí, značkou, pověstí. I když třeba na silnicích ztrácí, daří se mu podepisovat špičkové jezdce.

V minulosti třeba Michaela Schumachera, loni Lewise Hamiltona. Ani v jednom případě mistři světa nepřestupovali do nejlepší garáže v paddocku.

Zlomený Hamilton a rozzuřený Leclerc. Drolící se Ferrari hledá cestu z krize

Před víkendem v Baku čelil otázce o Ferrari i poslední šampion Verstappen. Odpovídal však pragmaticky.

„Ferrari je obrovská značka. Všichni piloti sní o tom, že v něm jednou budou jezdit,“ souhlasil Verstappen s populárním názorem.

„Ale já bych tam nešel jenom proto, že je to Ferrari. Šel bych tam jen v případě, kdybych viděl, že tam můžu vyhrávat. Nesmí se jednat o emocionální rozhodnutí,“ přidal pro server F1 Insider.

Max Verstappen slaví triumf ve Velké ceně Itálie.

V rozhovorech mluvil i o Hamiltonovi, který se v probíhající sezoně poměrně značně trápí. Vyhrál sice sprint v Číně, v hlavním závodě se ale na pódium neprobojoval a v pořadí jezdců mu patří šestá příčka.

Na týmového kolegu Charlese Leclerca ztrácí 46 bodů.

„Nedokážu posoudit, jak se v týmu cítí. Ale přišel do stáje, která už má v Charlesovi velmi silného jezdce. Nikdy není snadné okamžitě překonat týmového kolegu, který prostředí, procesy a jazyk dokonale zná,“ dodal.

Možná i trápení zkušeného nováčka Verstappena od přesunu do Ferrari mírně odrazuje. Ani jeden z nejlepších pilotů historie sportu očividně nedokáže vyřešit strasti lusknutím prstu.

Bývalý šéf F1 radí Hamiltonovi: Jsi unavený. Ukonči kariéru, měl jsi to udělat už dávno

Avšak sám Verstappen má v Red Bullu bohaté zkušenosti s problémy svých kolegů. Nikdo mu nestačí, v kvalifikaci je dělí propastné rozdíly, v závodech mnohdy ani nebodují. A vždy to končí výměnou.

Ale pokud Red Bull nenaváže na minulý zdařilý víkend v Monze a ani v příští sezoně nebude alespoň sahat po vítězství na pravidelnější bázi, Verstappen klidně může odejít.

A když se naopak zvedne Ferrari, proč by nemohl třeba tam...

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Carreno Busta vs. KopřivaTenis - Čtvrtfinále - 19. 9. 2025:Carreno Busta vs. Kopřiva //www.idnes.cz/sport
Živě2:6, 6:0, 1:4
  • 16.60
  • -
  • 1.02
Bartoň vs. Carballes BaenaTenis - Čtvrtfinále - 19. 9. 2025:Bartoň vs. Carballes Baena //www.idnes.cz/sport
19. 9. 15:30
  • 2.23
  • -
  • 1.65
Knutsonová vs. SnigurováTenis - Čtvrtfinále - 19. 9. 2025:Knutsonová vs. Snigurová //www.idnes.cz/sport
19. 9. 15:30
  • 3.18
  • -
  • 1.34
Karviná B vs. HlubinaFotbal - 8. kolo - 19. 9. 2025:Karviná B vs. Hlubina //www.idnes.cz/sport
19. 9. 16:00
  • 1.70
  • 3.77
  • 3.18
Třinec vs. PlzeňHokej - 5. kolo - 19. 9. 2025:Třinec vs. Plzeň //www.idnes.cz/sport
19. 9. 17:00
  • 1.67
  • 4.65
  • 4.06
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Kolik váží koule a jak dlouhý je maraton? Otestujte své znalosti o atletice

Atletický svátek je tady! Od 13. září se v Tokiu koná mistrovství světa. Co víte o českých reprezentantech? Jak znáte pravidla tohoto sportu a jeho historii? Otestujte své znalosti ve velkém kvízu.

Vuelta končila v chaosu. Protestující se dostali na trať, peloton do cíle nedojel

Slavnostní dojezd poslední Grand Tour sezony přes všechna bezpečnostní opatření změnili propalestinští demonstranti k obrazu svému. 21. etapa španělské Vuelty měla oslavit šampiona Jonase Vingegaarda...

Senzace v Davis Cupu! Češi udolali Američany 3:2 a zahrají si finálový turnaj

Dva body Jiřího Lehečky a rozhodující triumf Jakuba Menšíka znamenají, že čeští tenisté ve druhém kole Davis Cupu překvapili Spojené státy. Favority po obrovském boji přemohli na jejich půdě v Delray...

Slavia - Bodö/Glimt 2:2, strhující bitva, hosté smazali manko a v závěru srovnali

Slávističtí fotbalisté v Lize mistrů mířili k vítězství, vedli o dvě branky, ale nakonec v úvodním zápase hlavní fáze remizovali s Bodö/Glimt 2:2. Vyrovnávací gól dostali v poslední minutě z brejku,...

MS v atletice 2025 Tokio: program, česká nominace, výsledky, kde sledovat

Atletická elita míří do Japonska a fanoušky čeká osm dní atraktivního soupeření. Mistrovství světa v Tokiu je na programu od 13. do 21. září 2025. Českou nominaci, program závodů, výsledky i kde...

Bezpečnost především. Všichni cyklisté na MS ve Rwandě povezou GPS lokátor

Všichni závodníci na letošním mistrovství světa v silniční cyklistice, které začne v neděli v Kigali, budou mít kvůli větší bezpečnosti na kole připevněné GPS lokátory. Oznámila to Mezinárodní...

19. září 2025  13:47

Verstappen a Ferrari? Chce tam každý, ale já radši vyhrávám, prohlásil mistr světa

Je to destinace, která láká kdejakého pilota formule 1. Cíl, o kterém sní od dětství mnoho závodníků. Sednout si do červeného Ferrari by byl zážitek, na který by nikdy nezapomněli. Ale ne každý k...

19. září 2025  13:30

Počáteční trénink Ázerbájdžánu pro mclareny, nejrychlejší byl Norris

Vstupní trénink na Velkou cenu Ázerbájdžánu formule 1 ovládli piloti vedoucího týmu McLaren. Nejrychlejší byl Brit Lando Norris o 310 tisícin sekundy před týmovým kolegou Oscarem Piastrim z...

19. září 2025  13:25

Atletika ONLINE: Železná končí, o oštěpařské finále bojuje ještě Sičaková

Sledujeme online

Sedmý den atletického světového šampionátu přišla na tokijském stadionu řada na oštěpařky. Kvalifikační pokusy se vůbec nepovedly Andree Železné, která se loučí s výkonem 53,43 metru. Česká...

19. září 2025  10:25,  aktualizováno  13:11

Skaut, nebo realiťák? Indrák v třiceti letech ukončil hokejovou kariéru

Dojemné video na kostce a bouřlivý aplaus téměř zaplněné plzeňské haly před zápasem s jihočeským Motorem. To byla na konci minulého týdne tečka za aktivní hokejovou kariérou Miroslava Indráka, jenž...

19. září 2025  13:03

Vrána chtěl údajně opustit tým, ve Švédsku ho tepou: Je vidět, že nemá zájem pomáhat

Ve Švédsku ještě Jakub Vrána není ani měsíc a půl, hned zkraje angažmá ale nevyvolává dobrý dojem. Český útočník si po návratu z NHL do Linköpingu, kde s dospělým hokejem začínal, zatím nevede dobře....

19. září 2025  13:03

Začíná boj. Ale o co? Tomášek může hrát s McDavidem, strašákem je sezení v hledišti

Premium

Nebývá zrovna častou adresou českých hokejistů. Museli byste zalistovat až do dubna roku 2015, kdy se objevil v dresu Edmontonu poslední z krajánků. Tehdy si plnil své sny v NHL obránce David Musil,...

19. září 2025

Božská Sydney. V Tokiu překonala i Kratochvílovou. Do jaké výzvy se pustí teď?

Od našeho zpravodaje v Japonsku Vládla čtyřstovce překážek. Slavila na ní olympijská i světová zlata, přepisovala historické tabulky. Potřebovala nicméně novou motivaci, a tak si vymyslela: Vyzkouším, jak se popasuju s tou hladkou!...

19. září 2025  11:31

Ještě jednou ovládnout Zlatou přilbu. Milík se vrací a hned má cíle nejvyšší

Ačkoliv by se mohlo zdát, že má plochodrážník Václav Milík své nejlepší sportovní dny už za sebou, motivace mu rozhodně nechybí. O úspěch se chce porvat jak v neděli na domovském pardubickém oválu...

19. září 2025  11:11

Skvělá zpráva pro českou cyklistiku. Novák povýší do world tour, získal ho Movistar

Bienvenido! Španělský Movistar přivítal v pátek ráno Pavla Nováka do svých řad. Dvacetiletý český cyklista zatím ve své kariéře potřeboval hlavně italštinu, nyní si bude muset zvykat na jiný románský...

19. září 2025  10:55

Válečníci začnou masivním nájezdem. Na startu ligy se představí sedmkrát venku

Šňůrou sedmi venkovních zápasů odstartuje ligová sezona pro basketbalové Válečníky. Jejich hala prochází rekonstrukcí a Děčín se poprvé doma v letošní NBL představí až 1. listopadu proti Olomoucku.

19. září 2025  10:48

Salač by mohl změnit motorku, v příští sezoně má jezdit za tým RW Racing

Motocyklový jezdec Filip Salač bude v příští sezoně startovat v mistrovství světa v kategorii Moto2 v nizozemském týmu RW Racing GP. O dohodě informoval web britské televizní stanice Sky Sports s...

19. září 2025  10:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.