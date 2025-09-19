Verstappen a Ferrari? Chce tam každý, ale já radši vyhrávám, prohlásil mistr světa

Právě na vítězství byl dlouho dobu zvyklý. Od sezony 2021 táhl šňůru čtyř titulů, jež utne pravděpodobně až letos někdo z McLarenu. Byť třeba poslední závod v Monze naznačil, že by Verstappen mohl oranžové jezdce začít trápit.
Nejenom že na italském okruhu zvítězil, slavil navíc po přesvědčivém výkonu, kdy se mu nikdo ze suverénního dua Lando Norris, Oscar Piastri ani nepřiblížil.
Na nejvyšší mety cílí také Ferrari, dlouhodobě však neúspěšně. I tak ale červená stáj vzbuzuje napříč motorsportem cosi speciálního.
Legendární tým láká piloty svou tradicí, značkou, pověstí. I když třeba na silnicích ztrácí, daří se mu podepisovat špičkové jezdce.
V minulosti třeba Michaela Schumachera, loni Lewise Hamiltona. Ani v jednom případě mistři světa nepřestupovali do nejlepší garáže v paddocku.
|
Zlomený Hamilton a rozzuřený Leclerc. Drolící se Ferrari hledá cestu z krize
Před víkendem v Baku čelil otázce o Ferrari i poslední šampion Verstappen. Odpovídal však pragmaticky.
„Ferrari je obrovská značka. Všichni piloti sní o tom, že v něm jednou budou jezdit,“ souhlasil Verstappen s populárním názorem.
„Ale já bych tam nešel jenom proto, že je to Ferrari. Šel bych tam jen v případě, kdybych viděl, že tam můžu vyhrávat. Nesmí se jednat o emocionální rozhodnutí,“ přidal pro server F1 Insider.
V rozhovorech mluvil i o Hamiltonovi, který se v probíhající sezoně poměrně značně trápí. Vyhrál sice sprint v Číně, v hlavním závodě se ale na pódium neprobojoval a v pořadí jezdců mu patří šestá příčka.
Na týmového kolegu Charlese Leclerca ztrácí 46 bodů.
„Nedokážu posoudit, jak se v týmu cítí. Ale přišel do stáje, která už má v Charlesovi velmi silného jezdce. Nikdy není snadné okamžitě překonat týmového kolegu, který prostředí, procesy a jazyk dokonale zná,“ dodal.
Možná i trápení zkušeného nováčka Verstappena od přesunu do Ferrari mírně odrazuje. Ani jeden z nejlepších pilotů historie sportu očividně nedokáže vyřešit strasti lusknutím prstu.
|
Bývalý šéf F1 radí Hamiltonovi: Jsi unavený. Ukonči kariéru, měl jsi to udělat už dávno
Avšak sám Verstappen má v Red Bullu bohaté zkušenosti s problémy svých kolegů. Nikdo mu nestačí, v kvalifikaci je dělí propastné rozdíly, v závodech mnohdy ani nebodují. A vždy to končí výměnou.
Ale pokud Red Bull nenaváže na minulý zdařilý víkend v Monze a ani v příští sezoně nebude alespoň sahat po vítězství na pravidelnější bázi, Verstappen klidně může odejít.
A když se naopak zvedne Ferrari, proč by nemohl třeba tam...