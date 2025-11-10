Zase skvělý Max, titul mu ale mizí. Pokazili jsme začátek sezony, ví Verstappen

  13:12
Když ostatní piloti dostávali ve vysílačkách zprávu o pořadí v nejlepší trojce, mnozí se u jeho jména pozastavili. „Do háje, Maxi, zpátky na třetí místo? To je neskutečný!“ hlásil třeba Oliver Bearman. Ačkoliv závodu formule 1 v Brazílii celkem suverénně opanoval Lando Norris, víc pozornosti zase přitáhl Létající Holanďan.
Max Verstappen pije šampaňské po třetím místě v Brazílii.

Max Verstappen pije šampaňské po třetím místě v Brazílii. | foto: Reuters

Skvostná jízda, Max Verstappen dojel v Brazílii třetí.
Lando Norris zvedá trofej pro vítěze Velké ceny Brazílie. Vlevo druhý Kimi...
Max Verstappen na trati během Velké ceny Brazílie.
Vítězství v Brazílii, Lando Norris jej slaví se svým týmem.
Jeho letitá přezdívka opět nabyla na síle. Max Verstappen se totiž po startu z boxové uličky vyšvihl až na pódium, ke všemu v posledních kolech ohrožoval i druhé místo Kimiho Antonelliho z Mercedesu.

Navíc kdyby po pár kolech nemusel povinně přezouvat, když píchl přední pneumatiku, kdo ví, kam až by se zvládl vyšplhat.

„Tohle jsem vůbec nečekal. Dojet jen deset sekund za vítězem? To je úžasný výsledek. Jsem na všechny v týmu neskutečně pyšný,“ pravil Verstappen po závodě.

Skvostná jízda, Max Verstappen dojel v Brazílii třetí.

Stejně jako před rokem, kdy v Brazílii za mokrých podmínek předjížděl jedno auto za druhým a ze 17. pozice na startu závod nakonec vyhrál, zase potvrdil své neoddiskutovatelné schopnosti.

Je mistrem ve vymačkávání poslední kapky výkonu, kterou mu monopost může dát. Po loňsku to i letos pravidelně dokazuje, vždyť Red Bull dlouho na špičku ztrácel, ale Verstappen častokrát bojoval o vítězství.

A byť to v Brazílii nakonec na nejvyšší příčku nestačilo, i vítěz závodu Norris přiznal: „Dnes byl Max na trati ze všech nejrychlejší.“

„Podle mě jsme měli docela slušnou rychlost na všech sadách. S výsledkem jsem opravdu spokojený, sobota pro nás byla složitá, ale my se nikdy nevzdáváme,“ připomněl Verstappen ještě zpackanou kvalifikaci.

Platí to i o zbytku sezony, o posledních třech víkendech. I v nich se jistě pokusí maximalizovat svoje šance, jen po Brazílii musí skousávat tvrdou zprávu.

O něco blíž titulu. Norris vyhrál v Brazílii, Verstappen se z boxů vyšvihl na pódium

Velmi pravděpodobně ani jeho případné geniální výkony nebudou stačit k titulu.

Norris výhrou ve sprintu i hlavním závodě odskočil dvěma největším konkurentům v pořadí šampionátu. Mezeru na Piastriho zvětšil na 24 bodů, Verstappen ztrácí už 49.

„A to už je moc, abychom měli vážnou šanci,“ ví Verstappen. „Když se ohlédnete za celou sezonou, na jejím začátku až do poloviny jsme odevzdali až příliš mnoho bodů. Pokusíme se mít dobré víkendy a uvidíme, co z toho na konci bude,“ dodal.

Lando Norris zvedá trofej pro vítěze Velké ceny Brazílie. Vlevo druhý Kimi Antonelli, vpravo třetí Max Verstappen.

Že se bude muset po čtyřech triumfech v řadě rozloučit s křeslem pro mistra světa a číslem 1 na formuli, už tuší. A zdá se, že už se s tím smířil.

Ví, že udělal maximum. Dřív by se možná vztekal, kopal kolem sebe, nadával všem okolo.

Ale teď ne. Jasně, občas utrousí v emocích sprosté slovo, ale za ty roky poznal, že některé věci zkrátka nemůže ovlivnit.

Třeba to, že McLareny byly po dlouhou část sezony zkrátka nad jeho síly. I tak ale závody jako v Brazílii jasně ukazují, že Verstappen patří k tomu nejlepšímu, co formule 1 kdy viděla.

Výsledky

