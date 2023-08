Návrat klauna? Ve Ferrari se mu smáli. Teď má Binotto pozvednout bídný Alpine

Loni v prosinci byl Binotto u kormidla Ferrari nahrazen. Ve slavném týmu jen prohloubil jednu z nejhorších ér v jeho historii. Častěji než k čemukoliv jinému ho příznivci stáje připodobňovali ke klaunovi. Teď má být 53letý Ital hodně blízko návratu do F1 a tifosi – vášniví fandové – se můžou smíchy potrhat.

„Na jednu stranu jim trochu rozumím. Ale Binotto má mnoho zkušeností. Ví, co to znamená vést tým formule 1, i když to s Ferrari nevyšlo. Nepřekvapilo by mě, kdyby jeho jmenování v Alpine brzy oznámili,“ uvedl vždy dobře informovaný expert Martin Brundle.