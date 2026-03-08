Za zatáčkou najel na obrubník, při akceleraci dostal smyk a už se v neovladatelném roztočeném monopostu řítil doleva k bariéře. Přitom v té chvíli nemusel jet naplno, nemusel bojovat o každou setinu sekundy. Jen měl dojet na startovní rošt.
Ještě před koncem Grand Prix, která pro něj ani nezačala, se posadil před televizní kameru. A hned bylo zřejmé, že se nechce na nic vymlouvat - byl nešťastný, rozpačitý, jako by v ten moment chtěl být někde jinde.
„Jsem velmi zklamaný,“ přiznal. „Musíme se s týmem podívat, co se stalo. Auto mi uteklo na obrubníku, byla to souhra více věcí - měl jsem studené pneumatiky a zároveň jsem měl o 100 kilowattů vyšší výkon, než bych v té chvíli měl mít. Nevím, zda motor pracoval v souladu s pravidly,“ nechal se slyšet čtyřiadvacetiletý Australan.
Pro fanoušky na okruhu to větší zklamání být nemohlo - jediný zástupce jejich země ani nevyjel do závodu. I když to na trati rozhodně nebyla nuda, pro ně už tam něco scházelo.
„To se nemělo stát. Omlouvám se všem, kteří mě přijeli podpořit, takhle jsem rok rozhodně začít nechtěl,“ vyprávěl nešťastník dne.
Do sezony F1 vstoupil nejlépe Mercedes, Ferrari po skvělém startu selhalo takticky
O tom, na jakém místě by Piastri projel cílem, se dalo už jen spekulovat, ale podle všeho by o stupně vítězů nebojoval. McLarenu scházela rychlost soupeřů a Lando Norris jen tak tak uhájil pátou pozici před Maxem Verstappenem, který startoval až z dvacáté příčky. Rozložení sil v nové sezoně tedy seznalo zásadních změn - nejlepší čtveřice týmů sice zůstala stejná, ale McLaren se z pozice nejsilnější stáje propadl až za Red Bull na čtvrté místo.
Sezona je však dlouhá, okruh v australském Melbourne specifický a je možné, že šlo jen o špatný začátek a úřadující šampioni zpackaný úvod brzo napraví. To se uvidí už za týden v čínské Šanghaji.