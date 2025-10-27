Kousek od tragédie. Uklízeči vběhli těsně před formuli, pilot zuřil: Mohl jsem je zabít!

Stalo se tak už ve druhém kole Velké ceny Mexika.
V tom prvním se Lawson srazil s Alexem Albonem a musel do boxů. Zatímco zbytek startovního pole už projel první zatáčkou, Novozélanďan se s novými pneumatikami a vyměněným předním křídlem do ní teprve blížil.
Když v tom zůstal v šoku.
„Počkejte, co to kur..?! Proboha, děláte si srandu, viděl jsi to?“ tázal se nechápavě v rádiu. „Mohl jsem ho kur.. zabít!“ zuřil.
V pravotočivé zatáčce se mu těsně před očima mihli dva maršálové v oranžových vestách, kteří sbírali různě po trati a kolem ní úlomky ze srážek v prvním kole.
Podívejte se na těsný incident:
There were Marshalls CROSSING the track during Liam Lawson's lap.......pic.twitter.com/wV7fWxnvsx— RBR Daily (@RBR_Daily) October 26, 2025
„Nemohl jsem uvěřit tomu, co vidím. Jel jsem do boxů, přezul jsem gumy a když jsem vyjížděl, v první zatáčce utíkali přes trať dva týpci. Málem jsem jednoho z nich trefil, fakt to bylo hrozně nebezpečné,“ říkal Lawson novinářům po závodě.
Ten pro něj brzy skončil, poškození z prvního kola ovlivnilo funkci monopostu natolik, že ho tým musel nakrátko poté odstavit.
A byť ho jistě mrzelo, že se nemohl pokusit zvrátit špatně se vyvíjející Velkou cenu, muselo se mu především ulevit, že všichni vyvázli bez zranění.
„Jednoznačně muselo dojít k nedorozumění, protože jsem nic podobného ještě nezažil a ani v minulosti neviděl. Je to neakceptovatelné. Nechápeme, jak může někdo vypustit maršály na okruh v průběhu závodu. Nesmí se to stát znovu, určitě dostaneme nějaké vysvětlení,“ pravil Lawson.
Toho se skutečně dočkal, byť ani i v Mezinárodní automobilové federaci (FIA) přesně neví, jak k situaci došlo.
„Po dění v první zatáčce bylo ředitelství závodu informováno o úlomcích v první zatáčce. Ve třetím kole byli maršálové upozorněni a postaveni na kraj okruhu, aby mohli trať vyčistit, jakmile projedou všechna auta,“ stojí v prohlášení, ačkoliv k incidentu mezi Lawsonem a muži v oranžových uniformách mělo dojít už ve druhém kole.
„Jakmile však bylo jasné, že Lawson zajel do boxů, instrukce směrem k maršálům byly přehodnoceny a v místě úlomků jsme vyvěsili dvojité žluté vlajky. Stále vyšetřujeme, co následovalo poté,“ dočtete se dále.
Muselo dojít k zjevnému pochybení v komunikaci. Uklízeči buď vběhli na trať z vlastní vůle, nebo poslechli ukvapený rozkaz.
Chybělo opravdu málo a formule 1 mohla po letech napsat další tragický příběh.