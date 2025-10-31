Lawson byl při incidentu s komisaři v Mexiku bez viny, zjistili vyšetřovatelé

Lawsonovi v nedělní Grand Prix hrozila srážka s traťovými komisaři, kteří před jeho pomalu jedoucím monopostem přebíhali trať kvůli úklidu nepořádku z předchozí havárie.
FIA po závodě uvedla, že komisaři byli do první zatáčky posláni uklízet, protože trať měla být volná. Lawson ale byl v boxech a objevil se na trati až poté, co zbytek závodníků místem projel. Podle FIA byl v tu chvíli pokyn komisařům odvolán a v místě byly vyvěšeny dvojité žluté vlajky. Při vyšetřování se ukázalo, že jezdec výstrahu respektoval podle pravidel.
„Po analýze telemetrie můžeme potvrdit, že Liam Lawson přiměřeně zpomalil a správně reagoval na dvojité žluté vlajky vyvěšené v dané pasáži,“ uvedla FIA. Novozélandský pilot podle dat brzdil dříve než v jiných kolech a do zatáčky vjel výrazně pomaleji, než je závodní rychlost. „Na incidentu nenese žádnou vinu,“ dodala federace.
Ve vyšetřování ale nadále pokračuje. „Stejně jako u všech vážných incidentů bude úplná analýza nějakou dobu trvat,“ konstatovala FIA. „Provádíme interní vyšetřování, abychom přesně rozklíčovali, co se stalo, a zjistili, co je třeba zlepšit.“