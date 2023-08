Lawsonův debut jako milá komplikace. V Red Bullu vítají další jméno

Asi ne tolik, jako loni Nycku de Vriesovi, který senzačně bodoval v Monze, když zaskakoval za nemocného Alexandera Albona ve Williamsu.

Lawson totiž skončil v Zandvoortu „jen“ třináctý, v prachbídném AlphaTauri se však jedná o velmi solidní výsledek.

„Chudáka hodili do formule a hned si zažil všechny možné podmínky. A myslím si, že si nakonec vedl vlastně docela dobře. S nedostatkem zkušeností je těžké dokončit takový závod, ale on to zvládl,“ chválil Novozélanďana šéf Red Bullu Christian Horner.

Liam Lawson vjíždí do poslední zatáčky okruhu v Nizozemsku.

„Závod byl v pohodě. Bohužel jsem ztratil pár vteřin kvůli penalizaci, ale v druhé polovině se mi už dařilo. Hlavně jsem rád, že jsem to přežil,“ hodnotil Lawson závod s úsměvem.

Navíc překonal kolegu Júkiho Cunodu, jenž stále bojuje o nový kontrakt. Právě čerstvý debutant Lawson může nejen v sesterském týmu suverénního Red Bullu leccos změnit.

Red Bull má ve formuli 1 pod palcem čtyři závodní sedačky. Jednu má ukotvenou až do roku 2028 Max Verstappen, na sezonu 2024 má podepsáno také Sergio Pérez, ačkoliv poradce stáje Helmut Marko pronesl, že Mexičan křeslo jisté navzdory kontraktu nemá.

Safety car vede pole monopostů v čele s vozy Red Bullu

To situace u AlphaTauri je otevřená kompletně. Jak Cúnoda, tak Daniel Ricciardo, který v polovině července nahradil trápícího se nováčka de Vriese, podepsali smlouvu jen do konce aktuální sezony.

Navíc si Ricciardo ve druhém tréninku na Velkou cenu Nizozemska po nárazu do bariéry zlomil levou ruku a šanci místo něj dostává Lawson. V premiéře obstál, příležitost dostane také minimálně příští víkend v Itálii.

„Doufáme, že Daniela uvidíme zase brzy na trati. Ale dokud nebude plně fit, můžeme potvrdit, že Liam, který odvedl v těžkých podmínkách v Zandvoortu dobrou práci, bude pokračovat počínaje naším domácím závodem v Monze,“ potvrdili zástupci týmu.

Těžko predikovat, který z jedinců má aktuálně k novému kontraktu nejblíže. Cúnoda na začátku sezony podával konzistentní výkony, nyní se mu už tolik nedaří. Ricciardo zase nechce tvrdnout na konci startovního pole, chce výš a na angažmá v AlphaTauri kývl jen s ohledem na šanci získat sedačku v Red Bullu.

Charles Leclerc se brání před dotírajícím Liamem Lawsonem.

O slovo se po Nizozemsku přihlásil také Lawson, který se pokusí z Ricciardovy absence vytěžit maximum. Ideálně dojet na bodované pozici, což posledně stačilo de Vriesovi k podpisu smlouvy.

Red Bull nebude chtít provést ukvapené rozhodnutí jako loni. I pro něj je dobře, že Lawsona uvidí ve více závodech. Navíc ze hry o post ve formuli 1 nejsou ani mladíci z akademie Red Bullu jezdící o třídu níž. Japonský pilot Ayumu Iwasa drží aktuálně ve formuli 2 třetí místo, Enzo Fittipaldi je šestý.

Ačkoliv na trati Red Bull dominuje a především lídr šampionátu Max Verstappen absolutně nemá konkurenci, fanoušci si i ve vedoucí stáji najdou zajímavý příběh.

Takový, jehož zápletka bude s koncem sezony ještě gradovat.