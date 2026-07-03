Hamilton vyhrál kvalifikaci na sprint v Silverstonu o 11 tisícin před Antonellim

Sprint na 17 kol začne v sobotu ve 13:00 SELČ. O čtyři hodiny později se pojede kvalifikace na nedělní hlavní závod.
„Za tuhle pole position jsem opravdu vděčný. Byl jsem rychlý ve všech jízdách a tým si to zaslouží,“ řekl Hamilton.
„Jsme před Mercedesem a Red Bullem. Tihle kluci jsou fakt silní, celý rok předvádějí úžasné výkony. Ale můj tým prostě nepolevuje a na to jsem hrdý,“ pochvaloval si třetí muž průběžného pořadí seriálu, který v polovině června v Barceloně vybojoval první vítězství v barvách Ferrari.
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Závod mistrovství světa vozů formule 1
Trénink: 1. Hamilton (Brit./Ferrari) 1:29,260, 2. Antonelli (It./Mercedes) -0,213, 3. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,599, 4. Russell (Brit./Mercedes) -0,678, 5. Piastri (Austr./McLaren) -0,887, 6. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,980.
Kvalifikace na sprint: 1. Hamilton 1:28,376, 2. Antonelli -0,011, 3. Verstappen -0,321, 4. Leclerc -0,327, 5. Russell -0,357, 6. Norris (Brit./McLaren) -0,364.