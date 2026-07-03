Hamilton vyhrál kvalifikaci na sprint v Silverstonu o 11 tisícin před Antonellim

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  19:13
Lewis Hamilton z Ferrari slaví s fanoušky na okruhu Silverstone.

Lewis Hamilton z Ferrari slaví s fanoušky na okruhu Silverstone. | foto: Darko BandicAP

Kimi Antonelli (Mercedes) během tréninku na trati Silverstone.
Charles Leclerc (Ferrari) během tréninku na trati Silverstone.
Charles Leclerc (Ferrari) během tréninku na trati Silverstone.
Lewis Hamilton (Ferrari) během tréninku na trati Silverstone.
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Kvalifikaci na sprint ve Velké ceně Británie formule 1 vyhrál domácí jezdec Lewis Hamilton z Ferrari. Sedminásobný mistr světa zvítězil o 11 tisícin sekundy před lídrem světového šampionátu Italem Andreou Kimim Antonellim z Mercedesu. Třetí skončil s odstupem více než tří desetin Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu.

Sprint na 17 kol začne v sobotu ve 13:00 SELČ. O čtyři hodiny později se pojede kvalifikace na nedělní hlavní závod.

„Za tuhle pole position jsem opravdu vděčný. Byl jsem rychlý ve všech jízdách a tým si to zaslouží,“ řekl Hamilton.

„Jsme před Mercedesem a Red Bullem. Tihle kluci jsou fakt silní, celý rok předvádějí úžasné výkony. Ale můj tým prostě nepolevuje a na to jsem hrdý,“ pochvaloval si třetí muž průběžného pořadí seriálu, který v polovině června v Barceloně vybojoval první vítězství v barvách Ferrari.

Velká cena Británie v Silverstonu

Závod mistrovství světa vozů formule 1

Trénink: 1. Hamilton (Brit./Ferrari) 1:29,260, 2. Antonelli (It./Mercedes) -0,213, 3. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,599, 4. Russell (Brit./Mercedes) -0,678, 5. Piastri (Austr./McLaren) -0,887, 6. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,980.

Kvalifikace na sprint: 1. Hamilton 1:28,376, 2. Antonelli -0,011, 3. Verstappen -0,321, 4. Leclerc -0,327, 5. Russell -0,357, 6. Norris (Brit./McLaren) -0,364.

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