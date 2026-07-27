Po pátečních trénincích jim bylo hej, Charles Leclerc a Lewis Hamilton dominovali výsledkové listině. Nejen experti začali Scuderii označovat za favorita Velké ceny Maďarska. Nakonec, už v předchozích závodech byly rudé vozy vidět a poslední výsledky z týmu „jen“ s nejlepšími starty, kterým začátkem roku Scuderia byla, udělaly seriózního kandidáta v souboji o titul.
Optimismus byl však předčasný. První porážka přišla v sobotní kvalifikaci, když Hamilton s Leclercem nestačili na Landa Norrise. A objevil se ještě jeden, pro konečný výsledek větší problém.
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„Začalo to kvalifikací, udělal jsem chybu, proto jsem nevyhrál a neměl pole position,“ vyprávěl viditelně špatně naladěný Hamilton po nedělním klání. „Navíc přišla penalizace, to mě dostalo dozadu na startu, což v Maďarsku není jednoduché.“ V kvalifikaci byl Hamilton potrestán za blokování Oscara Piastriho v rychlém kole a ztratil pět míst na roštu.
Na dotazy odpovídal sedminásobný mistr světa viditelně naštvaný, nezvykle odměřený. Jakoby chtěl být co nejdříve někde úplně jinde než na východě Evropy. Jeho stájový kolega Charles Leclerc působil profesionálně, nicméně i on musel hledat důvody svého výsledku.
„Myslím, že v pátek konkurence schovávala více výkonnosti než my. Jde o nastavení, módy motoru atd. McLaren měl velice silné auto v zatáčkách, rovněž Red Bull byl rychlý, takže na tom byli podobně jako my,“ vypočítával monacký závodník.
„Na některých okruzích z nás všichni dělají favority. Teď tady, předtím to bylo stejné v Monaku. Ale my to tak necítíme. A je zvláštní, že nám to jde na tratích, kde nás nikdo předem nefavorizuje,“ vzpomněl na Velké ceny v Silverstonu nebo Spa-Francorchamps.
Průšvih za průšvihem
Za nečekaně slabým bodovým ziskem na Hungaroringu však stálo víc faktorů. Ferrari strategicky nezvládlo už začátek závodu, start na nejměkčích pneumatikách měl oba závodníky vynést do čela a dovolit jim vybudovat si náskok, opak byl však pravdou – do čela šli jezdci McLarenu a za ně Max Verstappen.
Bylo zřejmé, že rudé vozy jsou o něco rychlejší než red bull v rukou belgického rodáka, jenže předjet ho Hamilton nedokázal. A když se konečně, díky zastávce v boxech, dokázal před svého dlouholetého soka v bojích o titul dostat, Verstappen ho nachytal na trati ve chvíli nepozornosti a vzal si medailovou pozici zpět.
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„Byl jsem za Maxem hodně dlouho zaseknutý, nešlo ho předjet, na rovinkách je Red bull rychlý,“ popisoval Hamilton. „Potom jsem se zamotal mezi jezdce o kolo zpět, Verstappen toho využil a podjel mě. Vůbec jsem ho tam nečekal, neviděl jsem ho.“
A opět, pomalejší Verstappen ferrari brzdil. To donutilo Scuderii povolat Hamiltona předčasně pro další tvrdou sadu pneumatik. Tak se sice dokázal dostat zpátky na třetí místo, ale bylo to moc brzo. Gumy odcházely a auta zpomalovala.
„Druhá sada pneumatik byla špatná, neseděla nám,“ přiznal Leclerc.
Zbytečná zastávka
Strategicky nezvládnutý závod dokreslila ještě třetí, závěrečná zastávka v boxech v 57. kole – vedení závodu na chvíli spustilo virtuální safety car a jezdci Ferrari, stejně jako vedoucí Lando Norris, vyměnili pneumatiky. Jenže zatímco Norris měl v čele pohodlný náskok, Hamilton ztratil na Verstappena a dostal se do souboje s lídrem mistrovství světa Kimim Antonellim – na dráhu sice vyjel před ním, ale musel ho pustit zpět, protože na výjezdu z boxů byl o pár centimetrů už za mladým Italem.
„Ani náhodou si nemyslím, že jsme měli zajíždět do boxů,“ uvedl Hamilton pro televizi Sky Sports. „Povolali mě těsně před vjezdem, neměl jsem čas o tom diskutovat. Ale byla to jasná chyba. Pneumatiky jsem měl zcela v pořádku. Možná by měl předjel Max (Verstappen), ale třetí místo bych udržel. A hlavně bych nedostal další penalizaci.“
Verstappen... from downtown! 🤯— Formula 1 (@F1) July 26, 2026
Max passes Lewis at Turn 1 🎥#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/CO10DyFUVv
Souboj s Antonellim totiž Hamilton prohrál i kvůli trestu pěti sekund za překročení povolené rychlosti v boxech. Byl přes limit o 0,1 km/h... A propadl se až za stájového kolegu Leclerca, na konečné páté místo. Mimochodem nejhorší umístění za celý víkend. Není divu, že mu moc nebylo do řeči.
Navzdory tomu netřeba Ferrari odepisovat. Po začátku sezony, kdy vždy během závodu ztrácelo, je vidět značné zlepšení výkonnosti. Jen je potřeba, aby si všechno dokonale sedlo. Ideálně doma, začátkem září v „chrámu rychlosti“ v královském parku v Monze.