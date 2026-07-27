Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Měl jsem zůstat na trati, zlobil se po Velké ceně Maďarska potrestaný Hamilton

Autor:
  6:30
Lewis Hamilton před startem Velké ceny Austrálie.

Lewis Hamilton před startem Velké ceny Austrálie. | foto: AP

Lewis Hamilton z Ferrari během druhého tréninku v Maďarsku.
Lewis Hamilton z Ferrari během prvního tréninku na Velkou cenu Maďarska.
Lando Norris během Velké ceny Maďarska.
Petr Pavel během Velké Ceny F1 v Maďarsku.
19 fotografií
Pokud by se vedle vítěze závodu formule 1 vyhlašoval i poražený, spadla by trofej do klína stáji Ferrari. Ačkoliv to po pátečních trénincích Grand Prix vypadalo, že míří za vítězstvím, nakonec z toho nebyly ani stupně vítězů. „Špatné starty, špatné pneumatiky, špatné zastávky v boxech – jednoduše jsme dnes udělali moc chyb,“ zhodnotil výsledek šéf týmu Fred Vasseur.

Po pátečních trénincích jim bylo hej, Charles Leclerc a Lewis Hamilton dominovali výsledkové listině. Nejen experti začali Scuderii označovat za favorita Velké ceny Maďarska. Nakonec, už v předchozích závodech byly rudé vozy vidět a poslední výsledky z týmu „jen“ s nejlepšími starty, kterým začátkem roku Scuderia byla, udělaly seriózního kandidáta v souboji o titul.

Optimismus byl však předčasný. První porážka přišla v sobotní kvalifikaci, když Hamilton s Leclercem nestačili na Landa Norrise. A objevil se ještě jeden, pro konečný výsledek větší problém.

V Maďarsku slaví úřadující šampion Norris, Antonelli se prodral na třetí místo

„Začalo to kvalifikací, udělal jsem chybu, proto jsem nevyhrál a neměl pole position,“ vyprávěl viditelně špatně naladěný Hamilton po nedělním klání. „Navíc přišla penalizace, to mě dostalo dozadu na startu, což v Maďarsku není jednoduché.“ V kvalifikaci byl Hamilton potrestán za blokování Oscara Piastriho v rychlém kole a ztratil pět míst na roštu.

Na dotazy odpovídal sedminásobný mistr světa viditelně naštvaný, nezvykle odměřený. Jakoby chtěl být co nejdříve někde úplně jinde než na východě Evropy. Jeho stájový kolega Charles Leclerc působil profesionálně, nicméně i on musel hledat důvody svého výsledku.

Lewis Hamilton z Ferrari během druhého tréninku v Maďarsku.
Lewis Hamilton z Ferrari během prvního tréninku na Velkou cenu Maďarska.
Lando Norris během Velké ceny Maďarska.
Petr Pavel během Velké Ceny F1 v Maďarsku.
19 fotografií

„Myslím, že v pátek konkurence schovávala více výkonnosti než my. Jde o nastavení, módy motoru atd. McLaren měl velice silné auto v zatáčkách, rovněž Red Bull byl rychlý, takže na tom byli podobně jako my,“ vypočítával monacký závodník.

„Na některých okruzích z nás všichni dělají favority. Teď tady, předtím to bylo stejné v Monaku. Ale my to tak necítíme. A je zvláštní, že nám to jde na tratích, kde nás nikdo předem nefavorizuje,“ vzpomněl na Velké ceny v Silverstonu nebo Spa-Francorchamps.

Průšvih za průšvihem

Za nečekaně slabým bodovým ziskem na Hungaroringu však stálo víc faktorů. Ferrari strategicky nezvládlo už začátek závodu, start na nejměkčích pneumatikách měl oba závodníky vynést do čela a dovolit jim vybudovat si náskok, opak byl však pravdou – do čela šli jezdci McLarenu a za ně Max Verstappen.

Bylo zřejmé, že rudé vozy jsou o něco rychlejší než red bull v rukou belgického rodáka, jenže předjet ho Hamilton nedokázal. A když se konečně, díky zastávce v boxech, dokázal před svého dlouholetého soka v bojích o titul dostat, Verstappen ho nachytal na trati ve chvíli nepozornosti a vzal si medailovou pozici zpět.

Nezapomněli jsme stavět rychlé auto, jen jsme pozadu ve vývoji, řekl vítěz Norris

„Byl jsem za Maxem hodně dlouho zaseknutý, nešlo ho předjet, na rovinkách je Red bull rychlý,“ popisoval Hamilton. „Potom jsem se zamotal mezi jezdce o kolo zpět, Verstappen toho využil a podjel mě. Vůbec jsem ho tam nečekal, neviděl jsem ho.“

A opět, pomalejší Verstappen ferrari brzdil. To donutilo Scuderii povolat Hamiltona předčasně pro další tvrdou sadu pneumatik. Tak se sice dokázal dostat zpátky na třetí místo, ale bylo to moc brzo. Gumy odcházely a auta zpomalovala.

„Druhá sada pneumatik byla špatná, neseděla nám,“ přiznal Leclerc.

Zbytečná zastávka

Strategicky nezvládnutý závod dokreslila ještě třetí, závěrečná zastávka v boxech v 57. kole – vedení závodu na chvíli spustilo virtuální safety car a jezdci Ferrari, stejně jako vedoucí Lando Norris, vyměnili pneumatiky. Jenže zatímco Norris měl v čele pohodlný náskok, Hamilton ztratil na Verstappena a dostal se do souboje s lídrem mistrovství světa Kimim Antonellim – na dráhu sice vyjel před ním, ale musel ho pustit zpět, protože na výjezdu z boxů byl o pár centimetrů už za mladým Italem.

„Ani náhodou si nemyslím, že jsme měli zajíždět do boxů,“ uvedl Hamilton pro televizi Sky Sports. „Povolali mě těsně před vjezdem, neměl jsem čas o tom diskutovat. Ale byla to jasná chyba. Pneumatiky jsem měl zcela v pořádku. Možná by měl předjel Max (Verstappen), ale třetí místo bych udržel. A hlavně bych nedostal další penalizaci.“

Souboj s Antonellim totiž Hamilton prohrál i kvůli trestu pěti sekund za překročení povolené rychlosti v boxech. Byl přes limit o 0,1 km/h... A propadl se až za stájového kolegu Leclerca, na konečné páté místo. Mimochodem nejhorší umístění za celý víkend. Není divu, že mu moc nebylo do řeči.

Navzdory tomu netřeba Ferrari odepisovat. Po začátku sezony, kdy vždy během závodu ztrácelo, je vidět značné zlepšení výkonnosti. Jen je potřeba, aby si všechno dokonale sedlo. Ideálně doma, začátkem září v „chrámu rychlosti“ v královském parku v Monze.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga startuje 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Kolář vs. KumstátTenis - - 27. 7. 2026:Kolář vs. Kumstát //www.idnes.cz/sport
27. 7. 14:00
  • 1.88
  • -
  • 1.84
Artis Brno vs. Ml. BoleslavFotbal - 1. kolo - 27. 7. 2026:Artis Brno vs. Ml. Boleslav //www.idnes.cz/sport
27. 7. 18:00
  • 4.03
  • 3.75
  • 1.89
Opava vs. KarvináFotbal - 1. kolo - 27. 7. 2026:Opava vs. Karviná //www.idnes.cz/sport
27. 7. 18:00
  • 2.59
  • 3.19
  • 2.59
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Tribuny plné známých tváří. Na finále MS dorazili Jagger, Beyoncé i filmové hvězdy

Které známé osobnosti dorazily na finále MS ve fotbale 2026

Finále fotbalového mistrovství světa přilákalo do hlediště řadu známých osobností z filmového, hudebního i sportovního světa. Vyvrcholení turnaje si nenechali ujít například herci Tom Cruise, Matt...

Nejdražší, nejúspěšnější, královnino, čínské. Kola na Tour: Jaké byste chtěli vy?

Egan Bernal na Tour de France.

Tour de France, přehlídka těch nejsilnějších v sedle a toho nejmodernějšího na dvou kolech. Výrobci se každoročně předbíhají v technologiích, kreativitě i designu. Někteří jsou mezi elitou noví, jiní...

Trump se na MS opět vetřel na foto s trofejí. Hráči ho míjeli rukou i pohledem

Donald Trump a Gianni Infantino společně na pódiu se slavícími španělskými...

Už by bylo hloupé se ptát, jestli to Donald Trump, prezident Spojených států amerických, dělá schválně. Když předával trofej mistrů světa španělským fotbalistům, opět zůstal na pódiu pro vítěze,...

OBRAZEM: Shakira, Bieber nebo Mupeti. Jak vypadala show během finále MS?

Shakira vystupuje během poločasové show ve finále MS.

Nejen fotbalisté, ale také zpěváci a další umělci dostali prostor během finále mistrovství světa, které nabídlo velkolepou show před zápasem i o poločasové přestávce. Jak vypadaly? Na to se podívejte...

Tour de France 2026: Přehled etap, trasa, výsledky, Češi na startu

Tadej Pogačar ve žlutém dresu během poslední etapy Tour de France

Vrchol cyklistické sezony, slavná Tour de France, odstartovala letos 4. července z Barcelony týmovou časovkou. Za 21 etap projeli cyklisté ve 113. ročníku Katalánsko, Pyreneje, Centrální masiv,...

Měl jsem zůstat na trati, zlobil se po Velké ceně Maďarska potrestaný Hamilton

Lewis Hamilton před startem Velké ceny Austrálie.

Pokud by se vedle vítěze závodu formule 1 vyhlašoval i poražený, spadla by trofej do klína stáji Ferrari. Ačkoliv to po pátečních trénincích Grand Prix vypadalo, že míří za vítězstvím, nakonec z toho...

27. července 2026  6:30

A co takhle svatý grál, Tadeji? V čem je Pogačar jiný a v čem stejný jako Froome

Premium
Tým UAE Emirates s Tadejem Pogačarem během 21. etapy Tour de France

Od našeho zpravodaje ve Francii Ještě na posledním kilometru na Champs-Élysées se Tadej Pogačar rval o další etapu. Tentokrát neúspěšně. Zato jeho titul z Tour s pořadovým číslem pět se stal při průjezdu pařížským cílem definitivně...

27. července 2026

Suchan: Můj nejlepší zápas v Jablonci! Půlrok ve Slovácku mi hodně pomohl

Jan Suchan slaví svůj první gól v jabloneckém dresu.

Šikovný ofenzivní záložník Jan Suchan přišel do Jablonce v polovině srpna 2024 z Českých Budějovic a měl se stát jedním z tahounů týmu. Do základní sestavy se však natrvalo za rok a půl neprobil a...

26. července 2026

Hradec - Pardubice 2:1, skvělý vstup do sezony. Votroci ovládli také derby

Sestřih zápasu
Fotbalisté Hradce slaví gól Van Burena (uprostřed) do sítě Pardubic.

Východočeské derby ovládli fotbalisté Hradce Králové, kteří navázali na povedené čtvrteční vystoupení v předkole Evropské Ligy. V duelu 1. kola české ligy porazili rivala z nedalekých Pardubic 2:1....

26. července 2026  19:25,  aktualizováno  21:55

Tour de France 2026: Přehled etap, trasa, výsledky, Češi na startu

Tadej Pogačar ve žlutém dresu během poslední etapy Tour de France

Vrchol cyklistické sezony, slavná Tour de France, odstartovala letos 4. července z Barcelony týmovou časovkou. Za 21 etap projeli cyklisté ve 113. ročníku Katalánsko, Pyreneje, Centrální masiv,...

25. července 2026  17:40,  aktualizováno  26. 7. 20:53

Parádní tečka za Tour. Těsný boj v poslední etapě pro Van der Poela, Pogačar slaví titul

Nizozemec Mathieu van der Poel (vpravo) si jede pro vítězství během 21. etapy...

Jedenadvacet etap, více než tři tisíce kilometrů, spousta bitev, velkých vítězství i zklamání. A teď je všemu konec. 113. ročník Tour de France uzavřel dojezd na Champs-Élysées, který znovu okořenil...

26. července 2026  20:20,  aktualizováno  20:49

21. etapa Tour de France 2026: Trasa, profil, kurzy a výsledky

Slovinský cyklista Tadej Pogačar (UAE) slaví vítězství v 19. etapě Tour de...

V neděli 26. července uzavře třítýdenní cyklistický svátek 21. etapa Tour de France, která vede z Thoiry do samotného srdce Paříže na slavný bulvár Champs-Élysées. Po loňském úspěchu se do závěru...

26. července 2026  20:49

Jablonec - Olomouc 2:1, domácí otočili zápas se Sigmou, poprvé se trefil Suchan

Sestřih zápasu
Radost jabloneckých hráčů po gólu Sigmě.

Fotbalisté Jablonce po čtvrteční prohře v předkole Evropské konferenční ligy slaví úspěch na domácí scéně. V prvním kole nového ročníku Chance Ligy přehráli Olomouckou Sigmu 2:1, ačkoliv o poločase...

26. července 2026  16:56,  aktualizováno  19:57

Nezapomněli jsme stavět rychlé auto, jen jsme pozadu ve vývoji, řekl vítěz Norris

Lando Norris v Maďarsku slaví první vítězství v sezoně.

Když v březnu v Číně jezdci McLarenu ani nenastoupili do závodu, začalo být jasné, že pro šampiona Landa Norrise nebude sezona 2026 jednoduchá. A vskutku – většinou se umístění v průměru střídala s...

26. července 2026  19:30

Byl jsem nervózní, přiznal Trpišovský. Kouč Slavie o skládání sestavy i výkonu mladíků

Trenér Slavie Jindřích Trpišovský se podepisuje dětským fanouškům v Edenu.

Při té otázce se Jindřich Trpišovský usmál. Potěšily vás spíš sobotní výsledky Sparty a Plzně, nebo váš zápas? „Jednoznačně náš zápas. Díváme se jen na sebe. Vypadá to, že teď jsme všichni happy, ale...

26. července 2026  19:04

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

MČR v atletice 2026 Plzeň: Program, harmonogram a výsledky

Skokanka Linda Suchá na MČR v atletice v Plzni.

Mistrovství České republiky mužů a žen v atletice proběhne o víkendu 25. a 26. července 2026 v Plzni. Na stadionu AK Škoda Plzeň budou závodníci bojovat o národní tituly v jednotlivých disciplínách....

26. července 2026  18:47

Mrůzek byl v Kuřimi patnáctý, Koželuhová pokračuje ve skvělých výkonech

Golfistka Tereza Zapletal Koželuhová

Česká golfová jednička Filip Mrůzek obsadil na turnaji druhé nejvyšší evropské série HotelPlanner Tour v Kuřimi patnácté místo. Sára Kousková skončila na špičkově obsazeném Scottish Open jednatřicátá...

26. července 2026  12:56,  aktualizováno  18:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.