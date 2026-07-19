Oprávněný trest pro Hamiltona? Vyřadil Russella, ten ho hájil: Závodní incident

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  19:03
George Russell odstupuje ve Velké ceně Belgie formule 1.

George Russell odstupuje ve Velké ceně Belgie formule 1. | foto: AP

Nico Hülkenberg z Audi během tréninku formule 1 ve Spa
Lance Stroll z Aston Martin během tréninku formule 1 ve Spa
Andrea Kimi Antonelli z Mercedsu během tréninku formule 1 ve Spa
Charles Leclerc z Ferrari během tréninku formule 1 ve Spa
58 fotografií
Zatímco jeho týmový kolega Charles Leclerc bojoval o vítězství, Lewis Hamilton nestačil ani na stupně vítězů. Krátce po startu Velké ceny Belgie formule 1 jej srazila pětisekundová penalizace. Přišla oprávněně?

Po tradičně povedeném startu Ferrari vyrazil Hamilton vpřed, hned za svým týmovým kolegou.

Za pár zatáček už jel kolo na kolo s třetím mužem sobotní kvalifikace Georgem Russellem z Mercedesu, který se vynořil ze zákrytu.

Hamilton na výjezdu ze zatáčky Les Combes zůstal na vnitřku a snažil se o co možná nejmenší oblouk, Russellův mercedes měl po levé ruce.

Byl těsně u pravé strany dráhy, nemohl už zatočit víc, těžko mohl někam uhnout. Stačil lehký nedotáčivý smyk a přišel lehký dotek s vozem soupeře.

Byl Hamilton potrestán pětisekundovou penalizací oprávněně?

celkem hlasů: 27

Zatímco Hamilton po drobné kolizi pokračoval bez sebemenšího poškození, Russella náraz do zádě roztočil do štěrkového kačírku, odkud se mu už nepovedlo dostat zpátky na dráze.

Pro smolaře sezony to byl další konec bez bodu.

„Nemohl jsem nic dělat, auto bylo těsně přede mnou, ale i vedle,“ hlásil po střetu se svým bývalým týmovým kolegou Hamilton do vysílačky. A stejného názoru byl i jeho protivník.

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„Závodní incident,“ uvedl později v boxech Russell. Sám věděl, že mohl být opatrnější a jet trochu větším obloukem. V prvním kole po startu nejsou podobné situace výjimkou, Hamiltonovi sklouzlo auto o pouhých pár centimetrů.

„Všechny moje problémy začaly přípravou, která se mi nepovedla. Měl jsem baterii nabitou jen ze 40 procent. Proto mě chvíli po startu pohltila čtyři auta,“ pokračoval nešťastný Russell.

„Měl jsem bojovat vpředu a ne být v tomto souboji, velmi těžko se tahle situace polyká. Ale rozhodně bych nedával vinu za kolizi Lewisi, i když jsem zatím záznam neviděl.“

George Russell odstupuje ve Velké ceně Belgie formule 1.
Nico Hülkenberg z Audi během tréninku formule 1 ve Spa
Lance Stroll z Aston Martin během tréninku formule 1 ve Spa
Andrea Kimi Antonelli z Mercedsu během tréninku formule 1 ve Spa
58 fotografií

Stejně situaci viděli i fanoušci. Podle hlasování diváků stanice Nova Sport, která zajišťuje televizní přenosy v Česku, si jen 22 procent myslí, že měl být Hamilton potrestán.

„Z mého pohledu to bylo bez penalizace,“ jasně sdělil také uznávaný odborník britského Sky Sports a bývalý závodní jezdec Martin Brundle.

Chybí mu i štěstí

Podobně kolizi viděl i šéf Mercedesu Toto Wolff, který mohl opět jen litovat svého zkušenějšího pilota.

Russell měl být v Mercedesu jedničkou, těšil se na boj o titul, místo toho sleduje mladíka Antonelliho s notným odstupem.

„Je to jedna věc za druhou! Stále něco, kolize, závady, problémy, soupeři... Letos asi nemám štěstí,“ smutně konstatoval Brit, který na teenagera aktuálně ztrácí 50 bodů, tedy rovná dvě vítězství. V Belgii nebodoval už potřetí v sezoně.

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A tak na potrestání trvali snad jen komisaři závodu.

„Při nájezdu do páté zatáčky úvodního kola se vůz č. 63 (Russell) pokusil předjet vůz č. 44 (Hamilton) z vnější strany a dosáhl dostatečného překrytí na to, aby měl nárok na závodní stopu. Vůz č. 44 zůstal na vnitřní straně. V průběhu zatáčky vůz č. 44 trpěl nedotáčivostí, a přestože se řidič pokusil střetu s vozem č. 63 vyhnout korekcí řízení, došlo ke kontaktu levého předního kola jeho vozu s pravou stranou vozu č. 63.“

„Sportovní komisaři dospěli k závěru, že vůz č. 63 se pohyboval v rámci dostupného závodního prostoru a že ke kolizi došlo proto, že vůz č. 44 nedokázal udržet dostatečný odstup,“ stojí v jejich rozhodnutí.

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