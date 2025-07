Nedovolím, abych nevyhrál titul. Hamilton se ve Ferrari trápí, cíle má ale obrovské

To ovšem berte s rezervou. Nejlepší co se posunu pořadím týče. Vyšvihl se totiž o jedenáct pozic výše, jenže v kvalifikaci selhal. Opět. Takže z toho byla jen sedmá příčka.

„Jsem rád, že se mi podařilo propracovat se až na body, ale určitě to není výsledek, který bych chtěl. Každopádně tým odvedl skvělou práci se strategií a já se pokusím být příště lepší,“ vyzdvihl rozhodnutí Ferrari, které ho povolalo do boxů jako prvního ze všech.

Lewis Hamilton z Ferrari absolvuje kvalfikaci na Velkou cenu Belgie.

Hamilton mluví o komunikaci s týmem poměrně otevřeně. Klidně řekne nahlas, že s něčím není spokojený, zároveň se ale snaží udělat všechno pro to, aby Ferrari zase začalo bojovat o vítězství. Byť na trati k tomu má třeba právě on velmi daleko.

Když si odmyslíme výhru ve sprintu v Číně a třetí místo v krátkém závodě v Miami, Hamilton se ještě nepodíval na pódium. Proto je v pořadí šampionátu zatím šestý.

Kolega Charles Leclerc, na nějž ztrácí třicet bodů, by taky rád podával lepší výkony, ale mezi nejlepší trojici se probojoval už alespoň pětkrát.

Přesto Hamilton v Belgii troufale prohlásil: „Nedovolím, abych nevyhrál titul.“

Naposledy jej jezdec Ferrari získal před 18 lety, v roce 2007 triumfoval Kimi Räikkönen. Od té doby nic.

„Když se ohlédnete za posledními dvaceti lety, tým měl úžasné jezdce. Kimiho, Fernanda Alonsa, Sebastiana Vettela, všechno světové šampiony, ale tady nevyhráli. To já nedovolím, proto se snažím dělat ještě víc,“ dodal.

Moc dobře ví, jaké to je vyhrávat. Opakovaně projíždět cílem jako první a na konci sezony se radovat z celkového prvenství.

Má už sedm mistrovských titulů, kdyby se mu povedlo přidat další v hávu Ferrari, osamostatnil by se na historickém trůnu, který sdílí s Michaelem Schumacherem.

Příští sezona načne novou éru s pozměněnými pravidly. Zase se upraví podoba monopostů, což je opět příležitost pro další týmy, jak se dostat mezi nejlepší, respektive stáhnout výkonnostní ztrátu na suverénní McLaren.

Jenže v této souvislosti se nejvíce mluví o Mercedesu, jehož vůz na 2026 má údajně vypadat velmi slušně, nikoliv o Ferrari.

Proto Hamilton navštěvuje továrnu italské stáje několikrát do týdne. Řeší problémy nejen na současném autě, už také piluje podobu monopostu na příští ročník.

Vídá se snad se všemi předními činiteli Ferrari, mluví s nimi o konkrétních záležitostech na formuli. „Posílám jim všelijaké dokumenty. Poprvé po pár závodech, pak také teď v pauze. Nejdřív šlo o strukturální věci, abychom se mohli zlepšovat ve všech oblastech, pak také o podobě letošního i příštího vozu,“ popisoval.

Hamilton v lednu oslavil čtyřicátiny. Celý svůj život obětovat závodění a zatím se nechce smířit s tím, že by ještě neměl zažít slávu toho nejlepšího muže na celém roštu.

Takovou reakci Lewis Hamilton možná ani nečekal. Celá O2 Arena jásala, britský pilot si tak ovace musel náležitě užít. Na chvíli si mohl Charles Leclerc připadat, snad vůbec ve Ferrari poprvé, jako ten druhý, ale také jeho místní fanoušci hlasitě ocenili.

A i když je ve Ferrari pouze prvních sedm měsíců, maká pro tým, jako by v něm vyrostl. „To protože v něm vidím obrovský potenciál. Jeho vášni se nic nevyrovná. Je to obrovská organizace, má spoustu pohyblivých částí, jen ne všechny z nich fungují tak, jak by měly,“ vysvětloval.

„To je důvod, proč tým zatím nedosáhl úspěchu, který si zaslouží. Cítím, že je mou povinností tlačit na každou osobu v týmu, nejvíc pak na ty nejvyšší, co dělají rozhodnutí. A jsou neskutečně vnímaví, zlepšili se v mnoha směrech,“ pochvaloval si.

Smlouvu má ještě na příští rok. Co bude poté, se teprve uvidí. Pokud jeho vychytávky zaberou a Ferrari se s novými pravidly skutečně zlepší, klidně si může říct o prodloužení spolupráce.

„Jsem tady, abych vyhrával. A opravdu věřím v potenciál tohoto týmu, může vyhrát několik titulů mistrů světa. Už teď má úžasný odkaz, ale během mého působení chci přidat další. To je můj jediný cíl,“ zakončil.