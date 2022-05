Hamilton dostal kvůli šperkům výjimku na další tři závody formule 1

Pravidlo zakazující šperky při závodech bylo z bezpečnostních důvodů obnoveno v roce 2005, ale přistupovalo se k němu velmi benevolentně. Před probíhající sezonou však vedení šampionátu upozornilo jezdce na jeho dodržování.

Hamilton se ohradil s tím, že jeden z piercingů nemůže bez lékařské pomoci odstranit. Už jednou proto dostal výjimku a nyní mu FIA udělila další pro závody v Monaku, Kanadě a Ázerbájdžánu.

FIA mezitím pravidlo do konce června přehodnotí na základě zprávy lékařské komise a poznámek od pilotů. „Věnujeme tomu zbytečně moc času a energie. Myslím, že máme palčivější problémy,“ řekl Hamilton v Monaku.

„Pokaždé, když sedám do auta, sundáván si náušnice. A myslím, že hodně pilotů nosilo po celé ty roky šperky a nikomu to nevadilo, tak nevidím důvod, proč by to měl být problém teď,“ přidal jezdec stáje Mercedes.