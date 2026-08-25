Máte mě za pokusného králíka? Hamilton kritizoval Ferrari, za své výroky se omluvil

Reagoval tím na svá slova z nedělní Velké ceny v Zandvoortu. Během ní se mu nelíbily hlavně dva momenty.
Nejprve ve 43. kole, kdy dojel Charlese Leclerca a urgoval do vysílačky, aby mu uhnul z cesty. Tým mu informaci předal, chtěl, aby zajel do boxů, jenže Monačan tak učinil až v následujícím kole.
„Dobrá práce, lidi. Super způsob, jak ztrácet čas,“ reagoval poté Hamilton frustrovaně.
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Kdyby Leclerc reagoval na příkaz od týmu okamžitě, Hamilton by tolik času rozhodně neztratil. Navíc se k jeho nelibosti přidal ještě okamžik, kdy závod zpomalil virtuální safety car.
Brit dlouho čekal na povolávací rozkaz do boxů, kde by vyměnil ojeté tvrdé pneumatiky za čerstvou sadu.
„Na co čekáme? To mě tady máte za pokusného králíka?!“ štvalo Hamiltona.
„Chtěli jsme ho nechat na těchto gumách až do cíle, což by bylo podle mě správné rozhodnutí. Ale nenašli jsme způsob, jak to Lewisovi říct tak, aby na to ostatní týmy nemohly reagovat. Proto jsme komunikovali takto,“ vysvětloval po závodě šéf Ferrari Frédéric Vasseur.
Hamilton nakonec do boxů zajel, ve zbytku závodu bojoval o pódium, které mu však těsně uniklo a dojel čtvrtý za Georgem Russellem.
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„Ztratil jsem několik sekund za Charlesem, což bohužel rozhodlo o výsledku. Jestli chceme vyhrávat šampionát, musíme sbírat body všude, kde to jen půjde. George pustil Kimiho hned, jak ho o to požádali. Já pak mohl na George útočit. Je těžké sledovat, že u Mercedesu to jde,“ říkal pak Hamilton před televizními kamerami.
Právě tohoto prohlášení a impulzivních reakcí do vysílačky později litoval.
„Poslechl jsem si zpětně některé své komentáře v týmovém rádiu a televizi. V zápalu okamžiku z člověka může vyjít frustrace, zvlášť když někomu na něčem záleží tak moc jako mně. Ale tohle nebyla moje nejlepší verze sebe sama. Beru za to zodpovědnost a polepším se,“ uvedl v pondělí.
„Má vášeň pramení z toho, že věřím v tento tým, lidi v něm a v to, co společně budujeme. Směr je jasný. Víru máme. A boj rozhodně ještě nekončí. Děkuji vám, že při nás a při mně stojíte. Budeme dál budovat, dál se posouvat a dál bojovat,“ zakončil prohlášení.
Piloti ve vysílačkách často pronesou i ostřejší výrazy, než jaké použil Hamilton v Nizozemsku. I tak na ně ale chtěl reagovat.
Jak sám uvádí, především proto, že vidí, že může bojovat o ty nejvyšší příčky, což se mu v posledních letech vůbec nedařilo.
Aktuálně je v pořadí šampionátu na třetím místě za dvojicí z Mercedesu. Na prvního Kimiho Antonelliho ztrácí 59 bodů, druhý Russell má dokonce stejně bodů jako on. V druhé půlce sezony se tak bude snažit manko stáhnout a nakonec se poprat o osmý titul ve formuli 1.