Hrál by i metaře. Hamilton však musel vysněnou roli v Top Gunu odmítnout

„S Tomem Cruisem jsme kamarádi. Před pár lety mě pozval na natáčení filmu Na hraně zítřka a od té doby se přátelíme,“ řekl sedminásobný mistr světa.

Pilot Mercedesu je velkým fanouškem původního filmu Top Gun z roku 1986. „Když jsem se doslechl, že se bude točit pokračování, říkal jsem si, ‚bože, musím se ho (Cruise) zeptat.‘ Bylo by mi jedno, co by to bylo za roli. Klidně bych tam něco zametal, byl bych uklízeč někde v pozadí,“ vzpomínal Hamilton.

Nabídku na roli skutečně dostal, a to dokonce pilota. Vzhledem k tomu, že se mělo natáčet v době vrcholící sezony formule 1, ale musel odmítnout. „Byl to snad nejhorší telefonický hovor, který jsem musel udělat,“ řekl vítěz 103 Velkých cen.