Hamilton prozradil, že tajil zranění. Teď může všem ukázat prostředník, řekl Norris

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  7:15
Po premiérovém triumfu ve Ferrari skládal Lewisi Hamiltonovi poklonu jeden soupeř za druhým. Výjimkou nebyl ani úřadující mistr světa Lando Norris. „Je to opravdu výjimečný moment. Už v posledních týdnech bylo zřejmé, že jde nahoru. A tady je výsledek,“ řekl o vítězi závodu F1 v Barceloně britský závodník.
Lewis Hamilton slaví výhru ve Velké ceně Barcelony-Katalánska s týmovým...

Lewis Hamilton slaví výhru ve Velké ceně Barcelony-Katalánska s týmovým inženýrem Carlem Santim. Druhý dojel George Russell, třetí Lando Norris. | foto: Reuters

Dojatý Lewis Hamilton slaví výhru ve Velké ceně Barcelony-Katalánska.
Lewis Hamilton slaví výhru ve Velké ceně Barcelony-Katalánska.
Lewis Hamilton slaví výhru ve Velké ceně Barcelony-Katalánska s týmovým...
Lewis Hamilton slaví výhru ve Velké ceně Barcelony-Katalánska.
40 fotografií

Hamilton možná neměl lepší auto než jezdci Mercedesu, ale v Barceloně ukázal po dlouhé době svou jezdeckou extratřídu.

„Vypadá to, že z toho, co má, dokáže vytěžit maximum. A je skvělé to sledovat,“ pokračoval Norris.

Díky všem, co ve mě nepřestali věřit. Forza Ferrari! Jak dojatý Hamilton slavil vítězství

Jedenačtyřicetiletý závodník využil v Katalánsku strategie Ferrari s třemi zastávkami v boxech a předvedl téměř dokonalý výkon. Za drobné pomoci virtuálního safety caru si připsal velkolepý triumf. První od přestupu do italského týmu.

„Tohle vítězství je jiné než těch 105 předchozích,“ popisoval rodák ze Stevenage. Na pódiu naposledy skončil v Las Vegas v roce 2024. Nikdy předtím tak dlouho na stupně vítězů nečekal.

Lewis Hamilton slaví výhru ve Velké ceně Barcelony-Katalánska s týmovým inženýrem Carlem Santim. Druhý dojel George Russell, třetí Lando Norris.
Dojatý Lewis Hamilton slaví výhru ve Velké ceně Barcelony-Katalánska.
Lewis Hamilton slaví výhru ve Velké ceně Barcelony-Katalánska.
Lewis Hamilton slaví výhru ve Velké ceně Barcelony-Katalánska s týmovým inženýrem Carlem Santim.
40 fotografií

„Teď může všem pochybovačům ukázat prostředník,“ řekl Norris. „Hodně lidí o něm pochybovalo, mluvilo o něm špatně, psali o něm spoustu hloupostí, takže je fajn, že jim to předvedl.“

Výsledky Velké ceny Barcelony-Katalánska

„Vyrůstal jsem jako Lewisův fanoušek. Fandím mu dodnes, takže mě vždy potěší závody, jako byl ten dnešní. Je také cool vidět, jak se vyvíjí jeho partnerství s Ferrari a jak se začíná vyplácet,“ dodal. „Ale doufám, že nebude tak rychlý celý rok, byl bych rád, kdybych s ním také mohl bojovat.“

Pro Norrise byl nedělní závod výjimečný i tím, že poprvé od roku 1968 slavili na pódiu tři britští závodníci: „Je úžasné, že dokážeme reprezentovat naši zemi takovým způsobem.“

Lewis Hamilton slaví výhru ve Velké ceně Barcelony-Katalánska. Druhý skončil George Russell, třetí Lando Norris.

Byl jsem zraněný, prozradil Hamilton

Těsně po závodě Hamilton slavil, později se vrátil i ke strastiplné loňské sezoně, kdy se mu nedařilo vůbec nic. Poprvé prozradil, že na jeho výkony mělo vliv i zranění. I když neprozradil, o co přesně šlo.

„Začátkem minulého roku jsem se vážně zranil a trápil jsem se s tím celé měsíce. Nebylo to snadné, ale teď zase vím, že nikdy o sobě nesmíte pochybovat. Byly totiž chvíle, kdy jsem dovolil pochybnostem, aby mě ovládly a pronikly hluboko do mé mysli. Musíte si dál věřit až do morku kostí, to jsou věci, které se mi podařilo znovu dostat do hlavy.“

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Po loňské sezoně přestal na čas řešit závodění, obklopil se rodinou a přáteli, což ho dostalo zpátky a dodalo mu víru ve světlejší zítřky. „Pomohlo mi, že jsem byl s lidmi, kteří mě znají, nikdy o mně nepochybovali a zůstali při mně celý život.“

Hamilton v Barceloně také vysvětloval, že další klíčovou součástí jeho působivého návratu bylo obnovení jeho fyzické kondice.

Když už byl zcela v pořádku, zahájil přesně o Vánocích intenzivní tréninkový program.

„Mohl jsem dát přípravě sto procent a dřel jsem jako nikdy dřív. Věřil jsem, že se výsledek dostaví. A jsem rád, že se to povedlo,“ dodal nejúspěšnější závodník historie.

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