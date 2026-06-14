Díky všem, co ve mě nepřestali věřit. Forza Ferrari! Jak dojatý Hamilton slavil vítězství

Sezona 2025 byla pro Hamiltona noční můrou. Po přestupu do italské stáje se nedokázal sžít s odlišnou technikou, na týmového kolegu Charlese Leclerca ztrácel a nezapsal si jediné umístění na stupních vítězů.
Poprvé v kariéře formule 1.
Ale namísto odchodu přidal, začal makat ještě víc, vyměnil svůj tým a výsledky se začaly dostavovat.
V letošním roce jako by omládl, daří se mu od prvního závodu a v Barceloně dokonale využil skvěle připraveného monopostu Ferrari i balíku nových technických řešení, které Scuderia do Katalánska přivezla.
Technický náskok Mercedesu se snižuje a nejlepším ze zbytku pole je právě Lewis Hamilton.
„Chci nejdříve poděkovat všem zde: Ferrari, Fredovi (šéf týmu Frédéric Vasseur) za to, že ve mě věřil, rodině, všem. Loni se to zdálo nemožné a nepravděpodobné, ale vydrželi jsme a nakonec se to podařilo. Tým to nikdy nevzdal, také mám nejlepší fanouškovskou základnu, o jaké může sportovec snít,“ vyprávěl britský závodník.
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Hamilton slaví první triumf ve Ferrari, lídr šampionátu Antonelli v Barceloně nedojel
Hamilton projel cílem s téměř dvacetisekundovým náskokem, v závěru závodu dominoval. Samozřejmě, pomohl mu virtuální safety car, díky kterému získal při třetí zastávce v boxech pár sekund a první místo.
Ale i bez něj by dokázal bojovat o vítězství s Georgem Russellem, který se v posledních kolech na sjetých pneumatikách dost trápil.
Také on, Hamiltonův bývalý týmový kolega z Mercedesu, vítěze nezapomněl ocenit: „Strávili jsme spolu hodně času a vím, jak maká. Jak moc se snažil, aby vyhrál. On sledoval kdysi Ferrari, já zase jako malý sledoval jeho vítězství v F1. Je krásné, že se mu povedlo vyhrát i ve Ferrari.“
Sedminásobný mistr světa vyměnil před letošní sezonou závodního inženýra, získal kolem sebe další nové tváře, zaměřil se více na fyzickou i psychickou přípravu a vyplatilo se: „Postupně jdu nahoru, hodně makám, zapracoval jsem i na svojí přípravě a dělám vše na maximum.“
Před týdnem v Monaku se ukázal se svou novou přítelkyní, slavnou americkou influencerkou, podnikatelkou a profesionální celebritou Kim Kardashian.
A jak sám přiznává, i to má vliv na jeho výkony. „Roli hraje i to, že jsem nyní spokojený i v osobním životě a daří se mi,“ popisoval.
V celkovém pořadí ztrácí na o generaci mladšího lídra Andreu Kimiho Antonelliho už jen 41 bodů. Nabízí se otázka, zda může ve stále lepším rudém monopostu pomýšlet na rekordní osmý mistrovský titul.
„Šampionát je hodně daleko, je to ještě dlouhá cesta, je to strašně daleko,“ vysvětlil, že o titulu zatím nepřemýšlí.
Hamiltonovo znovuzrození potvrzuje také interní souboj s Charlesem Leclercem, který ho minulý rok porážel, letos však pravidelně ztrácí.
V Barceloně vyřadila Monačana závada posilovače řízení. Ale i bez ní jezdil daleko za svým týmovým sokem, po nehodě v kvalifikaci startoval až desátý.