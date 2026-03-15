Zase rozdává úsměvy. Zase z něj můžete na první pohled získat pocit, že mu závodění dělá radost. „Jo, dneska jsem si to užil,“ popisoval sedminásobný světový šampion, který projel cílem jako třetí.
Také loni měl v Šanghaji důvod k radosti. Vzpomínáte?
Ovládl sobotní sprint. A pevně doufal, že po hojně diskutovaném přestupu co nejdříve přidá v novém působišti i další triumfy. Rok 2025 se ale proměnil v ten nejhorší, co v F1 zažil.
|
Antonelli má první triumf, Hamilton je zpět na pódiu. Noční můra v Číně pro mclareny
Trápil se, s monopostem si nerozuměl. Působil odevzdaně, naštvaně, občas i znuděně. Vůbec poprvé v kariéře se v hlavním závodě ani jednou neumístil mezi nejlepší trojicí.
To až nyní. V Číně nestačil jen na duo z Mercedesu, prvního Antonelliho a druhého George Russella, poslední stupínek na pódiu ukořistil před týmovým kolegou Charlesem Leclercem.
Na trati se starali o zábavu, sváděli spolu parádní souboje. Ostré, občas velmi těsné, ale férové. Chvíli byl vepředu jeden, pak zase druhý. A nervózním tifosi nejspíš problesklo hlavou: Hlavně, ať se nesrazí!
„Jednou jsme se lehce ťukli, ale nešlo o nic velkého. Nedali jsme si nic zadarmo. Bylo to úžasné, přesně o tomhle je závodění,“ pochvaloval si Hamilton.
V jedenačtyřicátém kole se dostal na třetí místo, které už nepustil. Postupně zvyšoval náskok, Leclerc mezitím hlásil do vysílačky: „Celá tahle bitva je vlastně celkem zábavná.“
„Oběma věřím, jsou to profíci. Někdy to může být ošemetné, ale nechceme jim do závodu zasahovat, žádat je, aby jeli jen za sebou, to by nebylo spravedlivé,“ vysvětloval postoj týmu šéf Frédéric Vasseur.
Welcome back to the podium club, Lewis Hamilton 👏#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/zcglX6boiE— Formula 1 (@F1) March 15, 2026
Hamiltonovo pódium označil za velice důležité. Nejen kvůli bodům do pořadí šampionátu, ale také proto, že jedenačtyřicetiletého pilota může ještě víc nakopnout do další práce.
Už před sezonou se zmiňovalo, že po výrazných změnách v regulích mohou Britovi nové monoposty sedět. Na rozdíl od těch předchozích, s nimiž se nikdy nedokázal pořádně sžít.
„Na tomhle autě jsem pracoval přes čtrnáct měsíců, je v něm trochu mé vlastní DNA,“ naznačoval. A zatím se ukazuje, že Ferrari je letos jedinou stájí, která zvládá alespoň částečně držet krok s Mercedesem.
|
Formule 1 přichází kvůli válce o dva závody, zrušené Velké ceny se nenahradí
Na startu má zásadně navrch. V zatáčkách a v soubojích je více než konkurenceschopné, čehož si za volantem všiml i Russell: „Na všech důležitých místech jsou velmi rychlí.“
V závodním tempu ale italská stáj za hlavním konkurentem pořád zaostává.
„Musíme jim poblahopřát. Daří se jim, před námi je ještě spousta práce, abychom se jim vyrovnali,“ uznal Hamilton. „Chtěli bychom být před nimi, ale máme položené silné základy, ze kterých můžeme vycházet. Chci poděkovat celému Ferrari, že nás do této pozice dostalo.“
Antonellimu, svému nástupci v Mercedesu a prvnímu italskému vítězi Velké ceny formule 1 od triumfu Giancarla Fisichelly v březnu 2006 v Malajsii, gratuloval v cíli hned několikrát.
Lewis' Mum is here to celebrate his first Ferrari podium! 🙌#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/XOJqRqzhqh— Formula 1 (@F1) March 15, 2026
„Kamaráde, je mi velkou ctí, že tyto chvíle můžu sdílet s tebou. Užij si to,“ usmíval se na devatenáctiletého chlapce, který se slzami v očích hovořil o splnění velkého životního snu.
Když si loni procházel slabším obdobím, havaroval a bojoval se ztrátou sebevědomí, oporu a cenné rady často hledal právě u Brita.
Zkušeného mentora, který mu hned zkraje sezony ochotně nabídl pomoc: „Řekl jsem mu, že za mnou může přijít s čímkoliv. Je důležité, aby věděl, že není na všechno sám.“
V Číně na stupních vítězů nejprve zapózovali společně s Russellem, lídra průběžného pořadí pak před fotografy doplnil Peter Bonnington přezdívaný „Bono“. Antonelliho inženýr, jehož s Hamiltonem pojí dvanáct let velice úspěšné spolupráce.
Teď chce sedminásobný mistr světa na něj i celý Mercedes najít recept. Postupně se na něj dotáhnout, pak získat náskok. Návrat mezi nejlepší trojici mu přinesl úlevu i motivaci, kterou přes zimu musel znovu objevit.
On i celé Ferrari věří, že se loňský scénář nezopakuje. A že povedené vystoupení v Číně nebude ojedinělé.