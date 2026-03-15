Kamaráde, je mi ctí. Hamilton ocenil vítěze, s kolegou ostře bojoval: Ale bylo to úžasné

  12:35
Než se pustil do hodnocení svého výkonu, s hrdostí v hlase vyzdvihl vítěze. „Jsem za tebe strašně šťastný,“ poblahopřál srdečně Kimimu Antonellimu. Také pro Lewise Hamiltona byla ale Velká cena Číny speciální. Vždyť na pódium ve formuli 1 vystoupal po dlouhých šestnácti měsících. A vůbec poprvé v červené kombinéze Ferrari.
Lewis Hamilton objímá Andreu Kimiho Antonelliho na stupních vítězů po Velké...

Lewis Hamilton objímá Andreu Kimiho Antonelliho na stupních vítězů po Velké ceně Číny. | foto: Andy WongAP

Lewis Hamilton a Andea Kimi Antonelli na stupních vítězů po Velké ceně Číny.
Lewis Hamilton objímá Andreu Kimiho Antonelliho v cíli Velké ceny Číny.
Lewis Hamilton děkuje fanouškům po třetím místě ve Velké ceně Číny.
Stupně vítězů po Velké ceně Číny. Zleva George Russell, Andrea Kimi Antonelli,...
Zase rozdává úsměvy. Zase z něj můžete na první pohled získat pocit, že mu závodění dělá radost. „Jo, dneska jsem si to užil,“ popisoval sedminásobný světový šampion, který projel cílem jako třetí.

Také loni měl v Šanghaji důvod k radosti.

Ovládl sobotní sprint. A pevně doufal, že po hojně diskutovaném přestupu co nejdříve přidá v novém působišti i další triumfy. Rok 2025 se ale proměnil v ten nejhorší, co v F1 zažil.

Antonelli má první triumf, Hamilton je zpět na pódiu. Noční můra v Číně pro mclareny

Trápil se, s monopostem si nerozuměl. Působil odevzdaně, naštvaně, občas i znuděně. Vůbec poprvé v kariéře se v hlavním závodě ani jednou neumístil mezi nejlepší trojicí.

To až nyní. V Číně nestačil jen na duo z Mercedesu, prvního Antonelliho a druhého George Russella, poslední stupínek na pódiu ukořistil před týmovým kolegou Charlesem Leclercem.

Na trati se starali o zábavu, sváděli spolu parádní souboje. Ostré, občas velmi těsné, ale férové. Chvíli byl vepředu jeden, pak zase druhý. A nervózním tifosi nejspíš problesklo hlavou: Hlavně, ať se nesrazí!

Lewis Hamilton bojuje na trati v Číně s týmovým kolegou Charlesem Leclercem.

„Jednou jsme se lehce ťukli, ale nešlo o nic velkého. Nedali jsme si nic zadarmo. Bylo to úžasné, přesně o tomhle je závodění,“ pochvaloval si Hamilton.

V jedenačtyřicátém kole se dostal na třetí místo, které už nepustil. Postupně zvyšoval náskok, Leclerc mezitím hlásil do vysílačky: „Celá tahle bitva je vlastně celkem zábavná.“

„Oběma věřím, jsou to profíci. Někdy to může být ošemetné, ale nechceme jim do závodu zasahovat, žádat je, aby jeli jen za sebou, to by nebylo spravedlivé,“ vysvětloval postoj týmu šéf Frédéric Vasseur.

Hamiltonovo pódium označil za velice důležité. Nejen kvůli bodům do pořadí šampionátu, ale také proto, že jedenačtyřicetiletého pilota může ještě víc nakopnout do další práce.

Už před sezonou se zmiňovalo, že po výrazných změnách v regulích mohou Britovi nové monoposty sedět. Na rozdíl od těch předchozích, s nimiž se nikdy nedokázal pořádně sžít.

„Na tomhle autě jsem pracoval přes čtrnáct měsíců, je v něm trochu mé vlastní DNA,“ naznačoval. A zatím se ukazuje, že Ferrari je letos jedinou stájí, která zvládá alespoň částečně držet krok s Mercedesem.

Formule 1 přichází kvůli válce o dva závody, zrušené Velké ceny se nenahradí

Na startu má zásadně navrch. V zatáčkách a v soubojích je více než konkurenceschopné, čehož si za volantem všiml i Russell: „Na všech důležitých místech jsou velmi rychlí.“

V závodním tempu ale italská stáj za hlavním konkurentem pořád zaostává.

„Musíme jim poblahopřát. Daří se jim, před námi je ještě spousta práce, abychom se jim vyrovnali,“ uznal Hamilton. „Chtěli bychom být před nimi, ale máme položené silné základy, ze kterých můžeme vycházet. Chci poděkovat celému Ferrari, že nás do této pozice dostalo.“

Antonellimu, svému nástupci v Mercedesu a prvnímu italskému vítězi Velké ceny formule 1 od triumfu Giancarla Fisichelly v březnu 2006 v Malajsii, gratuloval v cíli hned několikrát.

„Kamaráde, je mi velkou ctí, že tyto chvíle můžu sdílet s tebou. Užij si to,“ usmíval se na devatenáctiletého chlapce, který se slzami v očích hovořil o splnění velkého životního snu.

Když si loni procházel slabším obdobím, havaroval a bojoval se ztrátou sebevědomí, oporu a cenné rady často hledal právě u Brita.

Zkušeného mentora, který mu hned zkraje sezony ochotně nabídl pomoc: „Řekl jsem mu, že za mnou může přijít s čímkoliv. Je důležité, aby věděl, že není na všechno sám.“

Stupně vítězů po Velké ceně Číny. Zleva George Russell, Andrea Kimi Antonelli, Petr Bonnington a Lewis Hamilton.

V Číně na stupních vítězů nejprve zapózovali společně s Russellem, lídra průběžného pořadí pak před fotografy doplnil Peter Bonnington přezdívaný „Bono“. Antonelliho inženýr, jehož s Hamiltonem pojí dvanáct let velice úspěšné spolupráce.

Teď chce sedminásobný mistr světa na něj i celý Mercedes najít recept. Postupně se na něj dotáhnout, pak získat náskok. Návrat mezi nejlepší trojici mu přinesl úlevu i motivaci, kterou přes zimu musel znovu objevit.

On i celé Ferrari věří, že se loňský scénář nezopakuje. A že povedené vystoupení v Číně nebude ojedinělé.

Nenápadný Sampras, hrdý Korda i hříšník Becker. Jak dopadli šampioni 90. let?

Kde jsou dnes tenisové hvězdy 90. let?

Klidný Pete Sampras, charismatický Andre Agassi, výbušný Boris Becker a mezi nimi Petr Korda, světlovlasý český kluk, který po velkých vítězstvích dělal hvězdy a roznožky. Takový byl mužský světový...

Slavia - Sparta 3:1, úprk za titulem, hosté vyhráli půli, pak propadli při standardkách

Tomáš Chorý oslavuje vyrovnávací gól na 1:1 v 57. minutě utkání proti Spartě.

Pokud nejpozději na konci května nebudete číst, že Slavia ve fotbalové lize obhájila titul, bude to obrovský šok. V neděli v 316. derby po obratu ve druhém poločase porazila Spartu 3:1 a deset zápasů...

Tondo, jsme tu pro tebe! Courtois, De Gea i Schmeichel. Osobnosti podporují Kinského

Antonín Kinský v úvodu zápasu osmifinále LM podklouzl a nabídl Atléticu gól. Za...

Ve středu večer vyfotil televizi u sebe v obýváku a na instagram vyťukal: „Děkuji všem za všechny zprávy. Od snu k noční můře, ale pak zase zpátky ke snu! Vidíme se brzy.“ Počínání českého brankáře...

Herci, ministři i hvězdy Survivoru. Jaké známé osobnosti přilákalo derby v Edenu?

Celebrity na derby Slavia - Sparta.

V neděli večer bylo v pražském Edenu pořádně živo. Na ligový šlágr mezi Slavií a Spartou dorazila i řada známých tváří z politiky, kultury i sportu. Ve VIP prostorách se vedle sebe objevili fotbaloví...

Odměna za olympijské medaile. Jake Paul daroval Leerdamové luxusní vůz

Jutta Leerdamová a Jake Paul oslavují olympijské zlato nizozemské...

Nizozemská rychlobruslařka Jutta Leerdamová patřila mezi hvězdy nedávných zimních olympijských her. Na milánském oválu vybojovala zlato v závodě na 1000 metrů a stříbro na pětistovce. Kromě cenných...

Biatlon ONLINE: Singl mix štafeta v Otepää. Hornig s Voborníkovou drží top desítku

Sledujeme online
Tereza Voborníková běží stíhací závod SP v Otepää.

To nejlepší, co aktuálně ve Světovém poháru český tým má, nasadili trenéři do nedělní singl mix štafety v estonském Otepää. V disciplíně, která dlouhodobě českým biatlonistům nesedí, se pokusí...

15. března 2026  12:30,  aktualizováno  12:51

ONLINE: Liberec - Teplice, který z týmů přeruší sérii bez vítězství?

Sledujeme online
Teplický obránce Vytis Audinis (vlevo) a Raimonds Krollis z Liberce

Liberečtí fotbalisté nevyhráli třikrát v řadě, Teplice dokonce čtyřikrát. Dočkat se mohou ve vzájemném utkání v rámci 26. kola Chance Ligy. Výkop má ve 13 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online...

15. března 2026  12:45

Kamaráde, je mi ctí. Hamilton ocenil vítěze, s kolegou ostře bojoval: Ale bylo to úžasné

Lewis Hamilton objímá Andreu Kimiho Antonelliho na stupních vítězů po Velké...

Než se pustil do hodnocení svého výkonu, s hrdostí v hlase vyzdvihl vítěze. „Jsem za tebe strašně šťastný,“ poblahopřál srdečně Kimimu Antonellimu. Také pro Lewise Hamiltona byla ale Velká cena Číny...

15. března 2026  12:35

Basket ONLINE: Výhra znamená postup. Češky v kvalifikaci o MS bojují s Čínou

Sledujeme online
České basketbalistky nastupují k utkání s Brazílií v kvalifikaci o MS 2026.

Po nepovedeném utkání s Mali si v sobotu spravily chuť důležitým vítězstvím nad Brazílií. Ve čtvrtém zápase kvalifikace o světový šampionát hrají české basketbalistky ve Wu-chanu s domácí Čínou, a...

15. března 2026  12:20

Dost bylo utrpení. Skončí v NHL černé série? Ani prokletý tým už není pro smích

Premium
Hokejisté Buffala se radují z gólu Joshe Doana.

Odevzdanost nahradilo odhodlání. Rýpavé vtípky zase přehlušil uznalý obdiv. Proč by se také někdo posmíval týmu, který má v NHL nejskvostnější formu ze všech? Krušné časy odeznívají. Alespoň to tak...

15. března 2026

Program SP v alpském lyžování 2025/26: termíny, výsledky, kde sledovat

Marco Odermatt na trati superobřího slalomu v Crans Montaně.

Zasněžené svahy, rychlost a adrenalin patří ke Světovému poháru v alpském lyžování. Sezona 2025/26 odstartovala 25. října a potrvá až do 25. března. Bonusem pro české fanoušky jsou lednové závody ve...

15. března 2026  11:48

Antonelli má první triumf, Hamilton je zpět na pódiu. Noční můra v Číně pro mclareny

Kimi Antonelli jako vítěz Velké ceny Číny.

Italský jezdec Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu vyhrál Velkou cenu Číny a vybojoval premiérový triumf ve formuli 1. V Šanghaji porazil o více než pět sekund týmového kolegu Brita George Russella a...

15. března 2026  7:30,  aktualizováno  11:34

Velká cena Číny formule 1 2026: program, výsledky, kde závod sledovat

George Russell z Mercedesu při tréninku na VC Číny

Šampionát formule 1 po úvodním závodě sezony v Melbourne pokračuje v Asii. Druhým podnikem kalendáře je Velká cena Číny, která se jede na okruhu v Šanghaji. Program víkendu, výsledky jednotlivých...

15. března 2026  11:34

Litoměřické Nagano, Vsetín na kolenou: Semklo nás, když si Sparta vytáhla opory

Hokejisté Litoměřic po postupu přes Vsetín do semifinále první ligy.

Vítej, semifinálový hattricku! I bez kapitána a mistra světa, které si stáhla partnerská Sparta, prožili hokejisté Litoměřic svůj zázrak na ledě. Kališníci neskutečným obratem ve čtvrtém zápase...

15. března 2026  11:30

Co mohlo, to se podělalo, ulevil si Havelka po záchraně Pirátů. Čtrnáct dní nespal

Povrly, Ústecko, 31.1. 2026, Winter Classic, hokejový zápas pod širým nebem v...

V koutku duše snil, že v sobě objeví střelce, ale i mezi chomutovskými Piráty platil za dříče, pracanta, bojovníka. Hokejový útočník Martin Havelka však cítil, že je platný a uznávaný. „Fanoušci mi...

15. března 2026  10:30

Alcaraz: Unavuje mě mít terč na zádech. Jeho přemožitel divoce prchal z Dubaje

Carlos Alcaraz gratuluje svému přemožiteli v semifinále turnaje v Indian Wells...

Dlouho neporažený zůstával v letošní tenisové sezoně Carlos Alcaraz. Vládce světového žebříčku vyhrál šestnáct zápasů v řadě, získal tituly na Australian Open i v Dauhá. Ale ukázalo se, že ani on...

15. března 2026  10:15

Vzpomínáte si na biatlonové hvězdy 90. let? Jak dnes vypadají a čemu se věnují

Jak dnes vypadají a čemu se věnují biatlonové hvězdy 90. let.

Biatlonová sezona pomalu míří do finále a fanoušci brzy budou znát nové držitele křišťálových glóbů i nejúspěšnější biatlonisty letošní zimy. Co ale jejich předchůdci, kteří zářili na tratích a...

15. března 2026

