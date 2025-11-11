Z krásného snu horor. Hamilton přesto dál doufá: Třeba se letos zbavíme smůly

Matěj Tomíček
  8:08
Takhle bídně na tom Lewis Hamilton ještě nikdy v kariéře nebyl. Ani ne tak co se bodů a pozic týče, však loni z Mercedesu odcházel po nejhorší sezoně vůbec, kdy v pořadí světového šampionátu formule 1 skončil až sedmý. Jenže tehdy byl motivovaný něčím novým, neznámým a tuze zajímavým – přestupem do bájného Ferrari.
Lewis Hamilton během Velké ceny Brazílie.

Lewis Hamilton během Velké ceny Brazílie. | foto: Amanda PerobelliReuters

Lewis Hamilton s brazilskou vlajkou před Velkou cenou v Sao Paulu.
Lewis Hamilton během Velké ceny Brazílie.
Lewis Hamilton z Ferrari během Velké ceny Brazílie.
Lewis Hamilton (Ferrari) na třetí pozici během Velké ceny Mexika.
40 fotografií

Za rok se ze sedminásobného mistra světa a jednoho z nejlepších pilotů, který kdy usedl za volant formule 1, stala křehká skořápka.

Muž, který si absolutně nevěří. Kterému jako kdyby po vzoru filmového Space Jamu ukradly mimozemské postavičky z Hory hlupců talent a on ho marně hledal.

„Ano, je to noční můra, kterou už nějakou dobu žiju,“ prohlásil odevzdaně o debutové sezoně ve Ferrari v neděli po Velké ceně Brazílie v rozhovoru pro Sky Sports, který trval jen 35 sekund.

V Grand Prix, v níž Lando Norris z McLarenu zvýšil náskok v čele mistrovství světa na 24 bodů na týmového kolegu Oscara Piastriho, se on absolutně trápil.

Noční můra sira Lewise. Minulost varuje, že cesty šampionů v F1 nekončívají šťastně

Startoval do ní ze třináctého místa, po kontaktu s Carlosem Sainzem se propadl na chvost a pak si vlastní chybou při snaze předjet Franka Colapinta ulomil přední křídlo, čímž si poškodil podlahu. Zkoušel všechno možné – měnit pneumatiky, nastavení vozu, cokoliv.

Ale jeho ferrari bylo jen stěží ovladatelné, i proto ho raději v polovině závodu odstavil.

A aby toho nebylo málo, rozhodčí mu za karambol napařili pětisekundovou penalizaci a jeden trestný bod.

„Nejnáročnější je pro mě to přepínání. Jezdit za tenhle úžasný tým je totiž absolutní sen, ale když pak vidíte výsledky, které máme, okamžitě se všechno přepne do nejhorší noční můry. Z krásného snu je horor. Tento víkend byl pro všechny katastrofální. Já se jen snažím udržet hlavu nad vodou a zůstat pozitivní,“ prozradil britský pilot s náznakem úsměvu.

Náramně složitý úkol.

Vždyť v jedenadvaceti Grand Prix, do kterých v červeném dresu nastoupil, ani jednou nestál na stupních vítězů. Celá sezona je pro něj jak na horské dráze. Ve druhém kole se sice radoval z dílčího triumfu ve sprintu v Číně, pak přišly pády na dno, ztráta motivace, prchavé vzestupy, nedávno zlepšená konzistence výkonů a teď další mizerný víkend v Brazílii.

Lewis Hamilton z Ferrari během Velké ceny Brazílie.

V šampionátu mu proto patří až šestá příčka a na týmového kolegu Charlese Leclerka ztrácí 66 bodů.

A co víc, ve většině závodů sezony byl pomalejší než Monačan. Situace, kterou v bohaté kariéře prakticky nezažil. Až teď.

Nejslavnější stáji na roštu navíc hrozí, že poprvé od roku 2021 ukončí sezonu bez jediného vítězství. Na to změnit tuhle neutěšenou sérii mají Hamilton a Leclerc už jen tři pokusy – v Las Vegas, Kataru a Abú Zabí.

Se současnou formou si ale lze jen těžko představit, že by byť o jediné vítězství skutečně bojovali.

V Maranellu se už všichni nejspíš koncentrují na příští sezonu – doufají, že velké změny pravidel popostrčí slavnou značku znovu mezi adepty na titul.

O něco blíž titulu. Norris vyhrál v Brazílii, Verstappen se z boxů vyšvihl na pódium

Ale kolikrát už něco podobného blázniví tifosi slyšeli? Vždyť hrdá stáj čeká na titul od roku 2007.

„Co s tím? Musíme prostě věřit, že ze všech těchto těžkostí něco vzejde. Jsem si jistý, že nás v budoucnu čeká něco pozitivního,“ neztrácí Hamilton naději. „Třeba se letos zbavíme veškeré smůly a pak to bude jen lepší, kdo ví? Slibuju, že se nevzdáme, že se vrátíme a budeme bojovat.“

Právě poslední věta je snad jedinou nadějí pro fanoušky britského pilota i rudých vozů.

Jistě si ještě vybavíte naprosto odevzdaného Hamiltona po závodě v Maďarsku, kde na rovinu říkal, že už na to nejspíš vůbec nemá.

Tuhle mentalitu zahodil a minimálně podle toho, co aktuálně říká, je i ve 40 letech nastavený válčit.

A je to správně. Jinak z noční můry, která mu tak moc otravuje sny, nikdy neuteče.

Lewis Hamilton během Velké ceny Brazílie.

Takhle bídně na tom Lewis Hamilton ještě nikdy v kariéře nebyl. Ani ne tak co se bodů a pozic týče, však loni z Mercedesu odcházel po nejhorší sezoně vůbec, kdy v pořadí světového šampionátu formule...

10. listopadu 2025  18:30

