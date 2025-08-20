Noční můra sira Lewise. Minulost varuje, že cesty šampionů v F1 nekončívají šťastně

Ze čtrnácti závodů letošní sezony nedojel ani jednou na stupních vítězů. V tom posledním – na milovaném Hungaroringu, kde v minulosti dokázal zázraky – skončil až dvanáctý.
„Je unavený. Potřebuje se od toho, co dělá desítky let, odstřihnout a úplně restartovat. Podobně jako mnoho sportovních legend, které se dostanou na vrchol, totiž vede dál jen jediná cesta – dolů,“ vykládal bývalý šéf F1 Bernie Ecclestone.
Vlastně jedinými nezpochybnitelnými ikonami s povedenými odchody jsou Alain Prost s Jackiem Stewartem, kteří se závoděním přestali po sezoně, kdy se stali mistry světa.