Řídit Ferrari? Jeden z nejlepších pocitů, co jsem poznal, líčí usměvavý Hamilton

Speciální akce v londýnské O 2 Areně se zúčastnilo 15 tisíc fanoušků a snad všichni do jednoho přivítali Hamiltona bouřlivým potleskem a jásáním.

Šéf stáje Frédéric Vasseur, jenž stál na pódiu vedle něj, se dlouze usmíval. Jako by tušil, že se základna podporovatelů Ferrari ve Velké Británie náhle mohutně rozrůstá.

„Cítím se plný života a energie, ožil jsem. Soustředím se jen na to, co je přede mnou. Jsem hrdý, že jsem součástí tohohle týmu. Je to pro mě nové a vzrušující,“ hlásil Hamilton.

V Mercedesu strávil 12 let. Předtím jezdil za McLaren, s nímž také v roce 2008 získal svůj první titul. Dalších šest poté přidal po přesunu ke konkurenci.

Nyní ho čeká už 19. sezona v šampionátu. A tuze rád by ji ověnčil další dominancí, byť si nejprve musí zvyknout na nové vozidlo. Na tom už pracuje, za volant Ferrari několikrát usedl třeba v italském Maranellu.

Lewis Hamilton poprvé za volantem ferrari na trati ve Fioranu

„Měl jsem to štěstí, že jsem ve své kariéře zažil mnohokrát něco poprvé. První test, závod, pódium, vítězství i titul. Nebyl jsem si jistý, kolik takových poprvé ještě přijde. Ale řídit poprvé závodní Ferrari byl jeden z nejlepších pocitů, co jsem poznal. Když jsem nastartoval a vyjel ven z garáže, měl jsem na tváři velikánský úsměv,“ líčil vítěz 105 Velkých cen.

S Ferrari podepsal Hamilton smlouvu na dva roky. Už v lednu absolvoval testovací jízdy se starším modelem, nyní ho čeká příprava s aktuálním vozem SF-25. Příští týden se uskuteční oficiální testování v Bahrajnu, sezona následně odstartuje o víkendu 14. až 16. března v australském Melbourne.

Takovou reakci Lewis Hamilton možná ani nečekal. Celá O2 Arena jásala, britský pilot si tak ovace musel náležitě užít. Na chvíli si mohl Charles Leclerc připadat, snad vůbec ve Ferrari poprvé, jako ten druhý, ale také jeho místní fanoušci hlasitě ocenili.

Na tamním okruhu Hamilton vyhrál už osm kvalifikací, víckrát se blýskl jen v Maďarsku (devětkrát). Ovšem do cíle v samotném závodu dorazil jako první pouze dvakrát, na žádné jiné trati nemá v tomto ohledu tak špatnou bilanci.

Teď se ale na jižní polokouli poprvé představí v novém hávu, v červeném Ferrari. A pokud odhodlání a nadšení z nového působiště přetaví i v rychlou jízdu, musí s Hamiltonem všichni počítat.