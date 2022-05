Útěk není v mé DNA. O Hamiltonově víře, motivaci i mnoha válkách

Velká cena mnoha upgradů.

I tak by se mohl závod F1 v Barceloně jmenovat. Každoročně sem týmy přivážejí řadu vylepšení a doufají, že jim pomohou.

„Je to tak trochu kouzelné místo, a to nejen proto, že je to má domácí Grand Prix. Někdy tady sezona začíná úplně od začátku, protože některý z týmů přijde na něco, co ho posune hodně dopředu,“ tvrdí Fernando Alonso.

Jak moc by si něco takového přál Lewis Hamilton.