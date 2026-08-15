Půlstoletí bez ženy. Když dcera řezníka soupeřila s Laudou a Huntem

Srpen roku 1976.
Ve Spojených státech vládne Gerald Ford, který se připravuje na podzimní souboj s Jimmym Carterem (prohrál). Československo je ponořeno v hluboké normalizaci, na Hradě sedí Gustav Husák.
V kinech už rok běží famózní Čelisti, hitparádám vládnou ABBA, Queen, Bee Gees nebo David Bowie.
A ne, ve formulovém světě ještě nikdo nezná jméno Ayrton Senna (je mu pouhých 16).
Řeší se jiné věci. Dva týdny předtím málem na Nürburgringu uhořel Niki Lauda a fanoušci F1 se z toho ne a ne vzpamatovat. Ferrari na protest proti výsledkům z Velké ceny Španělska, kde zemřelo pět fanoušků, do Rakouska ani nepřijelo.
Jednou se mě jeden novinář zeptal, jaké to je pro drobnou dívku ovládat tak velká a těžká auta. Řekla jsem mu, že je nezvedám, že je řídím.