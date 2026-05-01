Leclerc nejrychlejší v jediném tréninku v Miami. Lídr šampionátu Antonelli byl pátý

Šampionát se vrátil po pětitýdenní pauze. Nezvyklé volno způsobilo zrušení dubnových závodů v Bahrajnu a Saúdské Arábii kvůli konfliktu na Blízkém východě. Týmy mohly využít přestávku k tomu, aby vylepšily vozy po letošních velkých změnách technických pravidel.
Páteční trénink v Miami trval devadesát minut místo obvyklých šedesáti. Jezdci se sžívali s úpravami na vozech, poté co vedení šampionátu částečně snížilo vliv elektrické části motoru.
Osmadvacetiletý Leclerc může o víkendu snížit manko na čelní příčky. V průběžném pořadí mu patří třetí místo. Na vedoucího Itala Andreu Kimiho Antonelliho z Mercedesu ztrácí 23 bodů, od druhého George Russella ze stejné stáje ho dělí 14 bodů.
Antonelli zajel v tréninku pátý čas, v závěru ale chyběl na trati kvůli potížím s pohonnou jednotkou. Russell skončil hned za ním.
Za nejrychlejším Leclercem byl čtyřnásobný mistr světa Verstappen, který chce s Red Bullem napravit nepovedený začátek sezony. Osmadvacetiletý Nizozemec zatím nasbíral jen 12 bodů, patří mu průběžné deváté místo a na Antonelliho ztrácí 60 bodů.
Sobotní sprint se pojede od 18:00 SELČ, o čtyři hodiny později přijde na řadu kvalifikace na hlavní závod. Velká cena Miami odstartuje v neděli ve 22:00.
Velká cena Miami, závod formule 1
Trénink: 1. Leclerc (Mon./Ferrari) 1:29,310, 2. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,297, 3. Piastri (Austr./McLaren) -0,448, 4. Hamilton (Brit./Ferrari) -0,467, 5. Antonelli (It./Mercedes) -0,769, 6. Russell (Brit./Mercedes) -0,790.
22:30 kvalifikace na sprint